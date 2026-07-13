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माणुसकी संपली? भररस्त्यात पाळीव श्वानाला सोडून मालक पळाले; पुढं जे घडलं पाहून डोळे पाणावतील, हृदयद्रावक VIDEO VIRAL

Updated On: Jul 13, 2026 | 04:30 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत हृदयद्रावक आणि संतापजनक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका पाळीव श्वानाला भररस्त्यात सोडून देण्यात आले असून पुढे जे घडलं पाहून तुमचे हृदय पिळवटेल. पाहा नेमकं काय घडलं?

Aboundent Dog Runs After Owners Car

माणुसकी संपली? भररस्त्यात पाळीव श्वानाला सोडून मालक पळाले; पुढं जे घडलं पाहून डोळे पाणावतील, हृदयद्रावक VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • भररस्त्यात पाळीव श्वानाला सोडून मालक पळाले
  • पुढं जे घडलं पाहून डोळे पाणावतील
  • हृदयद्रावक VIDEO VIRAL
सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. सध्या एक अत्यंत हृदयद्रावक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये एका मालकाने पाळीव श्वानाला भर रस्त्यात सोडून दिले असून पुढं जे घडलं पाहून डोळे पाणावतील. यावर नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

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नेमकं काय घडलं?

खरे तर पाळीव प्राणी हे आपल्या घरातील सदस्यांसारखेच असतात. माणसांप्रमाणेच ते देखील आपल्याला जीव लावतात. कुत्रा तर सर्वात ईमानदार प्राणी मानला जातो. पण काही लोलक या निष्पाप प्राण्यांशी असे वागतात जे पाहणाऱ्याच्या अंगावर काटा येईल. सध्या व्हायरल होत असलेला एका व्हिडिओ निर्दयी मालकाने श्वानाला रस्त्याच्या मधोमधच सोडून दिले आणि गाडीतून तिथून पळ काढला आहे.

व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की एक गाडी रस्त्याच्या मधोमध येऊन थांबते. यानंतर त्यातून एक महिला दरवाजा उघडून थोडी बाहेर येऊन श्वानाला बाहेर सोडते. श्वानाला त्याच्यासोबत काय घडले हे समजण्याआधीच कारचा दरवाज बंद होतो आणि कार तिथून निघून जाते. श्वान त्या गाडीच्या पाठीमागे  जीवाच्या आकांताने धावत सुटला आहे. पण निर्दयी मालक गाडी थांबवत नाही.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

सध्या हा व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @indiain24hr या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. अनेकांनी यावर संतापजनक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. जर एखाद्या प्राण्याचा जन्मभर सांभाळ करणार नसाल, तर त्यांना पाळूच का असे एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने त्या मालकाला शोधून त्याला कडक शिक्षा द्या असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ नेमका कुठला आहे याची माहिती मिळालेली नाही. मात्र, या निर्दयी कृत्यामुळे सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Heartbreaking abandonment dog runs after owner car vdeo viral

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Published On: Jul 13, 2026 | 04:30 PM

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