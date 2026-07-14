कुणाला विचारुन फोटो काढला? पर्यटकावर जंगली बैल झाला नाराज, धावत आला अन् ८ फूट उंचावर व्यक्तीला हवेतच फेकले...; VideoViral

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काय दिसलं व्हिडिओत?
माहितीनुसार, सदर व्हिडिओ हा अमेरिकेतील लोकप्रिय यलोस्टोन नॅशनल पार्क (Yellowstone National Park) इथला आहे. इथे लोक प्राण्यांना जवळून पाहायला आणि त्यांच्यासोबत मोकळा वेळ घालवायला येतात पण यावेळी दृष्य काहीसे वेगळे होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, उद्यानातील एक जंगली बैल अचानक नियंत्रणाबाहेर गेला आणि त्याने पर्यटकांवर हल्ला करायला सुरुवात केली. सुरुवातीला त्याने जमिनीवर आपली शिंगे मारली, पण काही क्षणांतच त्याने पर्यटकांवर हल्ला केला. या गोंधळात, सर्वजण जीव वाचवण्यासाठी पळ काढू लागले.
या घटनेचे दृष्य फोटोग्राफर माईक मॅकलॉड याने आपल्या कॅमेरात कैद केले. त्यावेळी ते पार्कजवळ कॅम्पिंग करत होते. त्याने सांगितले की, कोणत्याही कारणाशिवाय रेड्याने अचानक हल्ला केला आणि काही सेकंदातच परिस्थिती हाताबाहेर गेली. बहुतेक लोक पळून जाण्यात यशस्वी झाले, पण एक वृद्ध गृहस्थ आणि त्यांचा नातू थोडक्यात बचावले. त्यांनी झुडपांमागे लपण्याचा प्रयत्न केला, पण रेडा तिथेही पोहोचला. नातवाने स्वतःला वाचवले, पण वृद्ध गृहस्थ रेड्याच्या तावडीत सापडले. बैलाने आपल्या शिंगांनी वृद्धाला हवेत फेकलं. हा हल्ला इतका जबरदस्त होता की, वृद्ध अक्षरश: ८ फूट उंचावर हवेत फेकला गेला. हल्ल्यातील ही दृष्ये पाहून अनेकांना धक्का बसला असून वृद्धाच्या प्रकृतीची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
A tourist was seriously injured after a bison tossed them about 8 feet into the air in Yellowstone National Park. The attack was captured on video by photographer Mike Macleod. pic.twitter.com/ZtGTb32Gee — Breaking911 (@Breaking911) July 12, 2026
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दरम्यान घटनेचा हा व्हिडिओ एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला असून अनेकांनी व्हिडिओतील दृष्यांवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “मला वाटतं की फोटो काढल्यामुळे बैलाला राग आला असावा”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मला वाटलं होतं की एखादा मूर्ख पर्यटक बायसनच्या अगदी जवळ जाऊन काहीतरी आगाऊपणा करेल, पण हे लोक तर खूपच लांब होते. त्यांच्यासोबत जे घडलं ते नक्कीच व्हायला नको होतं. आशा आहे की तो सुखरूप असेल”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “यात पर्यटकाची काही चूक नाही, फक्त त्याच नशीब खराब होतं”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.