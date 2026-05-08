अविश्वसनीय! लाटांशी झुंज देत जोडप्याने श्रीलंकेहून भारतापर्यंत पोहत केला प्रवास, सोशल मीडियावर रंगली चर्चा; पाहा Viral Video

India To Shri Lanka Water Travel : आजवर कुणीही जे केलं नाही ते भारतीय जोडप्याने करुन दाखवलं. श्रीलंकेहून भारतात पोहत परतले आणि त्यांच्या धाडसाने सर्वांनाच थक्क करुन टाकलं.

Updated On: May 08, 2026 | 02:53 PM
  • समुद्रातील कठीण प्रवास पूर्ण करत जोडप्याने आपल्या धाडसाने सर्वांचे लक्ष वेधले.
  • जोरदार लाटा आणि अनेक अडचणींवर मात करत त्यांनी अविश्वसनीय कामगिरी करून दाखवली.
  • सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी जोडप्याच्या जिद्दीचे भरभरून कौतुक केले.
असं म्हणतात माणसामध्ये जर दृढनिश्चय असेल तर कोणतीही गोष्ट त्याला हवी असलेली गोष्ट करण्यापासून रोखू शकत नाही. माणसाचे धैर्य त्याला सर्व अडचणींवर मात करण्यास मदत करते. अलिकडे अशाच एका धैर्यवान जोडप्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यांनी अविश्वसनीय वाटणारी अनोखी गोष्ट सत्यात करुन दाखवली आणि संपूर्ण जगाला चकित केलं. माहितीनुसार या जोडप्याने श्रीलंकेहून पाण्यात पोहत भारतात प्रवेश केला. त्यांच्या निर्धाराने सर्वांनाच थक्क केलं आणि या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर जोरदार चर्चेत आहे.

जोडप्याने पोहत श्रीलंकेहून भारतात घेतली एंट्री

दोन्हीही जोडपे बंगळूरमधील रहिवाशी असून पतीचं नाव दानिश अब्दी तर पत्नीच नाव वृषाली प्रसाद असं आहे. दोघांनी श्रीलंकेपासून भारतापर्यंत सुमारे ३२ किलोमीटरचे अंतर पाण्यात पोहून पार केले. समुद्रातून हे अंतर पूर्ण करण्यासाठी त्यांना अंदाजे १० तास ४५ मिनिटांचा अवधी लागला. त्यांनी सकाळी ४.३० वाजता पोहायला सुरुवात केली. माहितीनुसार, जोडप्याने श्रीलंकेतील तलाईमन्नारपासून राम सेतूमार्गे भारतातील धनुष्कोडीपर्यंत पोहत प्रवास केला. हा प्रवास त्यांच्यासाठी अजिबात सोपा नव्हता. जोरदार लाटा, बदलणारा सागरी प्रवास आणि सतत पोहत असल्यामुळे होणारा थकवा या सर्व अडचणींवर मात करुन त्यांनी आपला प्रकल्प पूर्ण करुन दाखवला. तथापि, त्यांच्या या प्रवासात त्यांना मदत करण्यासाठी पॅरामेडिक्स आणि तटरक्षक दलाचा समावेश असलेले एक सहाय्यक पथक तिथे उपस्थित होते. या पथकाने त्यांच्या या प्रवासादरम्यान त्यांच्या सुरक्षेवर लक्ष ठेवले.

 

जोडप्याच्या या धाडसी प्रकल्पाने सोशल मिडियावर सर्वांना थक्क केलं असून यूजर्स त्यांच्या अनोख्या संकल्पनेचे काैतुक करत आहेत. हा व्हिडिओ @our.life.in.miles नावाच्या जोडप्याच्या अधिकृत अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “खूप खूप अभिनंदन! जय बजरंग बली! भारताच्या या ‘पॉवर कपल’ला (शक्तीशाली जोडीला) मानाचा मुजरा!”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तुमचा अभिमान वाटतो तू एकदम जोशात आहेस; हे असेच चालू ठेवा, तूम्ही खूपच छान कामगिरी केली” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “म्ही दोघेही खरोखरच अविश्वसनीय आहात. या संपूर्ण प्रवासात तुम्ही एकमेकांच्या सोबतीने राहिलात, ही बाब अत्यंत प्रेरणादायी आहे. तुम्ही दोघेही एकत्रितपणे असेच यश संपादन करत राहो, अशी मी प्रार्थना करतो”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

