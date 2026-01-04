Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

30 मीटर लांब सापाच्या डोक्यावर चढून दिला जबरदस्त परफॉर्मन्स, 200 कोटींच्या त्या शो’ने वेधले सर्वांचे लक्ष; Video Viral

Performance On Snake : 30 मीटर लांबीच्या भल्यामोठ्या सापावर चढून तैवानच्या डान्सरने सादर केले अनोखे सादरीकरण. सापासोबतच बैल, फुलपाखरू आणि डुक्कर यांच्या हलत्या रचनांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.

Updated On: Jan 04, 2026 | 09:00 AM
  • तैवानची पाॅप स्टार जोलिन त्साईने वर्ल्ड टूरच्या उद्घाटनात महाकाय सापाच्या प्रतिकृतीवर उभी राहून गाणं-नृत्य सादर केलं.
  • याचा जबरदस्त व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे.
  • सापासोबतच बैल, फुलपाखरू आणि डुक्कर यांच्या हलत्या रचनांनी संपूर्ण स्टेज एका अद्भुत काल्पनिक विश्वात बदलले.
तैवानची पाॅप स्टार जोलिन त्साईच्या परफाॅर्मन्सचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. आपल्या नवीनतम वर्ल्ड टूर परफॉर्मेंसमध्ये तिने उत्तम सादरीकरणासह अनेक अशा गोष्टी यात सामील केल्या ज्याला पाहून प्रेक्षक अवाक् झाले. याचा व्हिडिओ अलिकडे समोर आला आहे ज्यात अनेक थक्क करणाऱ्या गोष्टी दिसल्या. या व्हिडिओमध्ये परफाॅर्मन्स करताना जोलिन एका महाकाय ३० मीटर लांबीच्या सापावर उभी राहून स्टेवर आपले गाणे आणि नृत्य सादर करते. अनोख्या पद्धतीचं तिचं हे सादरीकरण क्षणातच लक्षणीय ठरलं आणि याचे व्हिडिओज सोशल मिडियावर ट्रेंड होऊ लागले. चला व्हिडिओत काय दिसलं याविषयी जरा सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

चिमुकल्याला ई-रिक्षा चालकाकडे सोडून आई गेली बारमध्ये दारू प्यायला… बेधुंद होऊन रस्त्यावर पडली अन् गुरुग्राममधील Video Viral

काय दिसलं व्हिडिओत?

३० डिसेंबर ते १ जानेवारी या कालावधीत तैपेई येथे सुरू झालेल्या जोलिन त्साईच्या बहुप्रतिक्षित जागतिक दौऱ्याच्या उद्घाटन कार्यक्रमात तिचे प्रभावी सादरीकरण दिसून आले. तीन दिवसांच्या या भव्यदिव्य कार्यक्रमाला दररोज रात्री अंदाजे ४०,००० प्रेक्षक आले, एकूण १,२०,००० पेक्षा जास्त चाहते होते. व्हायरल व्हिडिओमध्ये, जोलिन त्साई एका महाकाय सापाच्या डोक्यावर चढून स्टेजवर तिचा परफाॅर्मन्स देताना दिसून येते. सुमारे ३० मीटर लांबीचा हा साप खरा नसून सादरीकरणासाठी त्याला तयार करण्यात आले होते. पण त्याचे रुप पाहता त्याला हुबेहुब सापासारखे तयार केले होते जेणेकरुन पाहता क्षणीच लोकांना तो खरा असल्याचा भास व्हावा.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by JOLIN蔡依林 (@jolin_cai)

10 व्या मजल्यावरून पडला अन् थेट हवेतच लटकला, जीव जाणार तितक्यात… थरारक अपघाताने सर्वांचाच श्वास रोखला; Video Viral

तैवानच्या माध्यमांच्या वृत्तानुसार, जोलिन त्साई यांनी या वल्र्ड टूरच्या तयारीसाठी अंदाजे ९०० दशलक्ष तैवानी डॉलर्स किंवा अंदाजे २ अब्ज रुपये (अंदाजे २ अब्ज रुपये) खर्च केले. सापाव्यतिरिक्त, बैल, फुलपाखरू आणि डुक्कर यांच्या आकारातील हलत्या रचना देखील रंगमंचावर दिसल्या, ज्यामुळे संपूर्ण शो एका काल्पनिक जगात बदलला. जोलीन त्साई (Jolin Tsai) ही तैवानची एक प्रसिद्ध पाॅप डान्सर,गायिका आणि अभिनेत्री आहे. ती तिच्या अनोख्या सादरीकरणासाठी ओळखली जाते. आजपर्यंत अनेक पुरस्कार आपल्या नावावर करुन ती तैवानमधील सर्वाधिक विकली जाणारी महिला रेकॉर्डिंग कलाकार आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

