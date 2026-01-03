Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

10 व्या मजल्यावरून पडला अन् थेट हवेतच लटकला, जीव जाणार तितक्यात… थरारक अपघाताने सर्वांचाच श्वास रोखला; Video Viral

Man Fall From 10th Floor : देव तरी त्याला कोण मारी! दहाव्या मजल्यावरून घसरून माणूस इमारतीच्या आठव्या मजल्याच्या ग्रिलमध्ये जाऊन अडकला. व्हिडिओतील दृश्य पाहून सर्वच हादरले आणि याचा लाइव्ह थरार आता वेगाने व्हायरल होतोय.

Updated On: Jan 03, 2026 | 10:36 AM
(फोटो सौजन्य – Instagram)

  • सुरतच्या जहांगीराबाद परिसरातील टाइम गॅलेक्सी इमारतीत थरारक अपघात घडून आला.
  • एक व्यक्ती दहाव्या मजल्यावरून घसरून थेट आठव्या मजल्याच्या खिडकीच्या ग्रिलमध्ये अडकले.
  • माहिती मिळताच अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचले आणि या घटनेचा व्हिडिओ आता व्हायरल होतोय.
सोशल मिडियावर अनेक प्रकारचे व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. अशातच अलिकडे इंटरनेटवर एका थरारक अपघाताचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यातील दृश्ये पाहून अनेकांचा श्वास काही क्षणासाठी रोखला केला. व्हिडिओमध्ये एका इमारतीच्या ग्रिलमध्ये एक माणूस अडकलेला दिसतो. तो इमारतीच्या १० व्या मजल्यावरून घसरुन खाली पडलेला असतो आणि ८ व्या मजल्यावरील खिडकीच्या ग्रिलमध्ये जाऊन अडकतो. यानंतर माणूस तब्बल जवळजवळ एक तास बेशुद्ध अवस्थेत राहतो. व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओत इमारतीच्या मधोमध ग्रिलमध्ये अडकून लटकत असल्याचे दिसते यावेळी काहीजण खिडकीतून त्याला पकडून व्यक्तीला वाचवण्यासाठी धडपड करत असतात आणि पुढे काय घडलं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

थंडीत शेकोटीजवळ बसून व्यक्तीने नागाला शिकवल्या चार समजुतीच्या गोष्टी… अनोखं संभाषण पाहून युजर्सना आलं हसू; मजेदार Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही घटना सुरतमधील जहांगीराबाद येथील डी-मार्ट जवळील टाइम गॅलेक्सी इमारतीत घडून आली. सदर माणूस खिडकीजवळ झोपला असताना अचानक तो खाली घसरला आणि दोन मजल्याखाली असलेल्या खिडकीच्या ग्रिलमध्ये जाऊन अडकला. माहितीनुसार, व्यक्तीचे नाव नितीनभाई आदिया असून तो इमारतीच्या ब्लॉक ए मधील निवासी आहे. त्याचा पाय १० व्या मजल्यावरुन घसरला खरा पण यातून तो सुखरुप वाचला कारण सुदैवाने खाली पडताच तो आठव्या मजल्यावरील खिडकीच्या ग्रिलमध्ये अडकला ज्यानंतर तेथून त्याला सुखरुप या परिस्थितून वाचवण्यात आले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Surat News (@iamsuratcitynews)

फिटनेससाठी स्पायडरमॅन बनला! व्यक्तीने चक्क भिंतीला चिपकत मारले पुश-अप्स, युजर्स म्हणाले, “याने तर ग्रॅव्हिटीलाही मागे सारले”

अपघाताची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि व्यक्तीला वाचवण्यास सुरुवात केली. तासाभराहून अधिक काळाच्या अथक प्रयत्नांनंतर, पथकाने त्यांला सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात यश मिळवले. वृत्तानुसार, त्या व्यक्तीला गंभीर दुखापत झाली असून या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर आता शेअर करण्यात आला आहे. घटनेतील संपूर्ण थरार तुम्हाला या व्हिडिओत पाहायला मिळेल. @iamsuratcitynews नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “सुरत अग्निशमन दलाचे सर धवल मोहिते यांचे उत्तम टीम वर्क” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “काही करायला घेताच गडबड होऊ जाते” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “तो आता सुखरूप आहे का?”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Published On: Jan 03, 2026 | 10:36 AM

