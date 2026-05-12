अजब-गजब! BMW ला अशी धडकली बाईक की थेट ट्रॅफीकच्या खांब्यालाच जाऊन लटकली, खाली पडला मालकाचा जीव; Video Viral

काय आहे प्रकरण?
ही घटना शनिवारी दुपारच्या सुमारास घडल्याची माहिती आहे. अपघाताचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर येताच यूजर्सना धडकी भरली असून पोलिसांनाही यात आपला हस्तक्षेप घालून घटनेची सखोल माहिती घेतली आहे. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना सुरुवातीला फक्त चक्काचूर झालेली कार दिसली, पण जेव्हा त्यांनी वर पाहिले, तेव्हा तिथे लटकलेली मोटारसायकल पाहून त्यांना धक्काच बसला. पोलिसांनी घटनेची माहिती देताना सांगितले की, या अपघातात बाईकस्वार गंभीर जखमी झाला आहे पण सुदैवाने याच कोणतीही जीवितहानि झालेली नाही. बीएमडब्ल्यूचा चालकही सुखरूप आहे. दरम्यान इतक्या भीषण अपघातातून बाईकस्वार बचावल्याने लोक ही देवाची कृपाच असल्याच्या प्रतिक्रिया देत आहेत.
NEW: Motorcycle ends up dangling from a traffic signal pole following a crash in Canada near the Surrey-Delta border. The bike appeared to launch into the air at the light after colliding with the front end of a BMW in an intersection. According to police, the rider… pic.twitter.com/xalFUvnK68 — Collin Rugg (@CollinRugg) May 10, 2026
सदर घटनेचा व्हिडिओ @CollinRugg नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची माहिती देण्यात आली असून अनेकांनी व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “इंटरनेट आम्हा सर्वांनाच सतत आश्चर्यचकित करत आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “खरं सांगायचं तर, त्या मॉलचं प्रवेशद्वार गोंधळवून टाकणारं आहे; त्यामुळे एखाद्याला आपली BMW थेट त्या फलकावरच चढवून देण्याचा मोह का व्हावा, हे मला नक्कीच समजू शकतं” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “जरा कल्पना करा, त्या वेळी ती मोटारसायकल किती वेगाने जात असेल”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.