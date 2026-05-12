  • Terrifying High Speed Crash A Motorcycle Hangs From Traffic Pole Video Went Viral On Social Media

अजब-गजब! BMW ला अशी धडकली बाईक की थेट ट्रॅफीकच्या खांब्यालाच जाऊन लटकली, खाली पडला मालकाचा जीव; Video Viral

Accident Video : अपघात इतका भीषण की यातील दृष्ये पाहून यूजर्सही देखील हादरले. ही घटना कॅनडाच्या रस्त्यांवर घडून आल्याचे सांगण्यात येत आहे. सुदैवाने याच कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

Updated On: May 12, 2026 | 09:20 AM
अजब-गजब! BMW ला अशी धडकली बाईक की थेट ट्रॅफीकच्या खांब्यालाच जाऊन लटकली, खाली पडला मालकाचा जीव; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • कॅनडामध्ये झालेल्या भीषण अपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.
  • भरधाव वाहनांच्या धडकेनंतर घटनास्थळी अत्यंत थरारक आणि अविश्वसनीय दृश्य पाहायला मिळाले.
  • अपघातात एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाली असून दृश्य पाहून नेटिझन्सही हादरले आहेत.
सोशल मिडियावर सध्या एका धक्कादायक अपघाताचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात भयंकर दृष्य पाहायला मिळाले. घटना कॅनडाच्या सरे-डेल्टा सीमेवर घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. चकचकीत चंदेरी रंगाची बीएमडब्ल्यू कार आणि एक भरधाव वेगात असलेली मोटरसायकल यांच्यात जोरदार टक्कर झाली ज्यानंतर अपघाताचे एक विलक्षण दृष्य पाहायला मिळाले. धडकेचा परिणाम इतका जबरदस्त होता की, रस्त्यावर पडण्याऐवजी ती मोटरसायकल डायरेक्ट हवेत उंचावर असलेल्या ट्रॅफीक सिग्नलच्या खांब्यालाच जाऊन लटकली. व्हिडिओमध्ये बाईकस्वार रस्त्यावर निपचित पडलेला दिसतो तर बाईक हेवत खांबावर अडकल्याचे दिसते. या अनोख्या अपघाताच्या दृष्यांनी आत यूजर्सचे लक्ष वेधले असून घटना सोशल मिडियावर चांगलीच ट्रेंड करत आहे. चला यात नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय आहे प्रकरण?

ही घटना शनिवारी दुपारच्या सुमारास घडल्याची माहिती आहे. अपघाताचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर येताच यूजर्सना धडकी भरली असून पोलिसांनाही यात आपला हस्तक्षेप घालून घटनेची सखोल माहिती घेतली आहे. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना सुरुवातीला फक्त चक्काचूर झालेली कार दिसली, पण जेव्हा त्यांनी वर पाहिले, तेव्हा तिथे लटकलेली मोटारसायकल पाहून त्यांना धक्काच बसला. पोलिसांनी घटनेची माहिती देताना सांगितले की, या अपघातात बाईकस्वार गंभीर जखमी झाला आहे पण सुदैवाने याच कोणतीही जीवितहानि झालेली नाही. बीएमडब्ल्यूचा चालकही सुखरूप आहे. दरम्यान इतक्या भीषण अपघातातून बाईकस्वार बचावल्याने लोक ही देवाची कृपाच असल्याच्या प्रतिक्रिया देत आहेत.

सदर घटनेचा व्हिडिओ @CollinRugg नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची माहिती देण्यात आली असून अनेकांनी व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “इंटरनेट आम्हा सर्वांनाच सतत आश्चर्यचकित करत आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “खरं सांगायचं तर, त्या मॉलचं प्रवेशद्वार गोंधळवून टाकणारं आहे; त्यामुळे एखाद्याला आपली BMW थेट त्या फलकावरच चढवून देण्याचा मोह का व्हावा, हे मला नक्कीच समजू शकतं” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “जरा कल्पना करा, त्या वेळी ती मोटारसायकल किती वेगाने जात असेल”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 12, 2026 | 09:20 AM

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

May 18, 2026 | 10:32 AM

May 18, 2026 | 10:32 AM
