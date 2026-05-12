Free Fire MAX: मोफत मिळणारे Redeem Codes वापरताय? ‘या’ चुका टाळा... अन्यथा अकाउंट होऊ शकतं हॅक

खरे आणि अधिकृत रिडीम कोड्स सहसा गरेनाच्या अधिकृत सोशल मीडिया पेज, लाईव्ह स्ट्रिम किंवा एखाद्या ईव्हेंटमध्ये जारी केले जातात. जर एखादी अनोळखी वेबसाईट अनलिमिटेड डिस्काऊंट किंवा 100 टक्के खरे रिडीम कोड्स जारी करत असल्याचा दावा करत असेल तर सावध राहा. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
जर एखादी वेबसाईट किंवा एखाद्या व्हिडीओमधील कोड्स मोफत हजारो डायमंड्स किंवा गेममधील दुर्मिळ वस्तू देण्याचा दावा करत असेल तर असे कोड्स खोटे असण्याची शक्यता सर्वात जास्त असते. कारण गरेना जारी करत असलेल्या रिडीम कोड्समध्ये सहसा मर्यादित रिवॉर्ड्स ऑफर केले जातात.
तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेममधील तुमचे लॉगिन डिटेल्स कधीही शेअर करू नका. कारण खोट्या रिडीम कोड्सच्या नावाखाली तुमच्याकडून फ्री फायर मॅक्स अकाऊंटच्या लॉगिन डिटेल्सची मागणी करतात. हे अत्यंत धोकादायक आहे. अधिकृत वेबसाईटव्यतिरिक्त कोणत्याही कुठेही तुमच्या अकाऊंटचा ओटीपी किंवा पासवर्ड शेअर करू नका.
वेबसाईटच्या यूआरएलवर लक्ष द्या. खोट्या आणि बनावट वेबसाईट्स अधिकृत वेबसाईट्सप्रमाणे दिसत असल्या तरी देखील त्यांचा यूआरएल वेगळा असतो.
पावची गोष्ट म्हणजे युट्यूब व्हिडीओ किंवा वेबसाईटवर शेअर केलेल्या कोड्सच्या खालील कमेंट्स आणि रिव्ह्यु तपासा. जर लोक स्कॅम किंवा फेक लिहील असतील, तर त्या कोडवर विश्वास ठेवू नका.
फेक आणि स्कॅम रिडीम कोड्स नेहमी असा दावा करतात की, रिडीम कोड्समध्ये तुम्हाला अनलिमिटेड मोफत डायमंड्स, हॅक रिडीम कोड, झटपट लेजेंडरी बंडल, इत्यादी. मिळणार आहे.