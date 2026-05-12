Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Free Fire Max Players Alert Learn How To Identify Fake Redeem Codes Tech News Marathi

Free Fire MAX: मोफत मिळणारे Redeem Codes वापरताय? ‘या’ चुका टाळा… अन्यथा अकाउंट होऊ शकतं हॅक

Free Fire MAX मध्ये फ्री डायमंड्स आणि स्किन्स मिळवण्यासाठी अनेक प्लेअर्स इंटरनेटवरील Redeem Codes वापरतात. मात्र प्रत्येक व्हायरल कोड खरा नसतो आणि काही फेक कोड्समुळे तुमचं गेमिंग अकाउंटही धोक्यात येऊ शकतं.

Updated On: May 12, 2026 | 09:18 AM
Free Fire MAX: मोफत मिळणारे Redeem Codes वापरताय? ‘या’ चुका टाळा... अन्यथा अकाउंट होऊ शकतं हॅक

Free Fire MAX: मोफत मिळणारे Redeem Codes वापरताय? ‘या’ चुका टाळा... अन्यथा अकाउंट होऊ शकतं हॅक

Follow Us:
Follow Us:
  • अधिकृत Garena सोर्सवरील रिडीम कोड्सवरच विश्वास ठेवा.
  • फ्री डायमंड्सच्या नावाखाली लॉगिन डिटेल्स मागणाऱ्या वेबसाईट्सपासून सावध राहा.
  • वापरण्यापूर्वी यूआरएल, कमेंट्स आणि रिव्ह्यु नक्की तपासा.
सध्या इंटरनेट आणि युट्युब वर फ्री फायर मॅक्स (Free Fire MAX) चे रेडीम कोड्स मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असतात. हे फेक व्हायरल कोड्स प्लेअर्सना फ्री डायमंड्स, स्किन्स आणि बंडल देण्याचा दावा करतात. असे अनेक प्लेअर्स असतात जे या सर्व वस्तू मोफत मिळवण्यासाठी व्हायरल रेडीम कोड्सचा वापर करतात. मात्र लक्षात ठेवा की इंटरनेट आणि यूट्यूबवर व्हायरल होणारा प्रत्येक कोड खरा नसतो. बऱ्याचदा हे कोड्स फेक आणि स्कॅम असू शकतात, ज्यामुळे तुमचं गेमिंग अकाउंट धोक्यात येऊ शकतं. यासाठी फेक रेडीम कोड्सची ओळख पटवणं अत्यंत गरजेचं असतं.

काऊंटडाऊन सुरु! या दिवशी भारतात येणार Motorola चा पहिला बुक-स्टाईल फोल्डेबल फोन, Samsung ला देणार टक्कर

अधिकृत सोर्स तपासा

खरे आणि अधिकृत रिडीम कोड्स सहसा गरेनाच्या अधिकृत सोशल मीडिया पेज, लाईव्ह स्ट्रिम किंवा एखाद्या ईव्हेंटमध्ये जारी केले जातात. जर एखादी अनोळखी वेबसाईट अनलिमिटेड डिस्काऊंट किंवा 100 टक्के खरे रिडीम कोड्स जारी करत असल्याचा दावा करत असेल तर सावध राहा.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

आकर्षक ऑफर्स

जर एखादी वेबसाईट किंवा एखाद्या व्हिडीओमधील कोड्स मोफत हजारो डायमंड्स किंवा गेममधील दुर्मिळ वस्तू देण्याचा दावा करत असेल तर असे कोड्स खोटे असण्याची शक्यता सर्वात जास्त असते. कारण गरेना जारी करत असलेल्या रिडीम कोड्समध्ये सहसा मर्यादित रिवॉर्ड्स ऑफर केले जातात.

लॉगिन डिटेल्स

तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेममधील तुमचे लॉगिन डिटेल्स कधीही शेअर करू नका. कारण खोट्या रिडीम कोड्सच्या नावाखाली तुमच्याकडून फ्री फायर मॅक्स अकाऊंटच्या लॉगिन डिटेल्सची मागणी करतात. हे अत्यंत धोकादायक आहे. अधिकृत वेबसाईटव्यतिरिक्त कोणत्याही कुठेही तुमच्या अकाऊंटचा ओटीपी किंवा पासवर्ड शेअर करू नका.

यूआरएल तपासा

वेबसाईटच्या यूआरएलवर लक्ष द्या. खोट्या आणि बनावट वेबसाईट्स अधिकृत वेबसाईट्सप्रमाणे दिसत असल्या तरी देखील त्यांचा यूआरएल वेगळा असतो.

कमेंट्स आणि रिव्ह्यु तपासा

पावची गोष्ट म्हणजे युट्यूब व्हिडीओ किंवा वेबसाईटवर शेअर केलेल्या कोड्सच्या खालील कमेंट्स आणि रिव्ह्यु तपासा. जर लोक स्कॅम किंवा फेक लिहील असतील, तर त्या कोडवर विश्वास ठेवू नका.

iPhone 18 Leaks: कधी होणार लाँच? कसा असणार कॅमेरा? लीक्समधून समोर आली सर्व माहिती

असा दावा केला जातो

फेक आणि स्कॅम रिडीम कोड्स नेहमी असा दावा करतात की, रिडीम कोड्समध्ये तुम्हाला अनलिमिटेड मोफत डायमंड्स, हॅक रिडीम कोड, झटपट लेजेंडरी बंडल, इत्यादी. मिळणार आहे.

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FF6YH3BFD7VT
  • FFDMNSW9KG2
  • FFSGT7KNFQ2X
  • FQ9W2E1R7T5Y
  • FK3J9H5G1F7D
  • FM6N1B8V3C4X
  • FF2VC3DENRF5
  • FF7TRD2SQA9F
  • FF8HG3JK5L0P
  • FFR3GT5YJH76
  • FFK7XC8P0N3M
  • FF1V2CB34ERT
  • FP9O1I5U3Y2T
  • FR2D7G5T1Y8H
  • FE2R8T6Y4U1I

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Web Title: Free fire max players alert learn how to identify fake redeem codes tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 09:18 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम
1

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री
2

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज
3

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी
4

WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…

May 17, 2026 | 09:05 AM
बनारसच्या घाटावर आस्थेचं अद्भुत दृश्य; विजांचा कडकडाट अन् मुसळधार पावसातही दुमदुमत राहिली गंगा आरती; Video Viral

बनारसच्या घाटावर आस्थेचं अद्भुत दृश्य; विजांचा कडकडाट अन् मुसळधार पावसातही दुमदुमत राहिली गंगा आरती; Video Viral

May 17, 2026 | 09:05 AM
मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास

मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास

May 17, 2026 | 08:42 AM
Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

May 17, 2026 | 08:33 AM
World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला

World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला

May 17, 2026 | 08:30 AM
माझं स्वप्नातलं मंदिर, 40 वर्षांत व्यक्तीने एकट्याने बनवलं हुबेहूब Dream Temple; कुठे आहे ते जाणून घ्या

माझं स्वप्नातलं मंदिर, 40 वर्षांत व्यक्तीने एकट्याने बनवलं हुबेहूब Dream Temple; कुठे आहे ते जाणून घ्या

May 17, 2026 | 08:30 AM
Numberlogy: अधिक महिन्याच्या सुरुवातीला या मुलांकाच्या लोकांना होईल अपेक्षित फायदा

Numberlogy: अधिक महिन्याच्या सुरुवातीला या मुलांकाच्या लोकांना होईल अपेक्षित फायदा

May 17, 2026 | 08:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM