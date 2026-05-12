कुटुंबाचा खंबीर आधार म्हणजे घरातील जेष्ठ मंडळी! अनुभवातून मिळणारे मार्गदर्शन जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर ठरेल फायदेशीर

तारुणाईचा काळ पुन्हा जगणे म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक सकारात्मकता आणि उर्जने भरलेले समाधानकारक जीवन जगतात. असे करणारे अनेक वृद्ध लोक त्यांचे वृद्धत्व स्वतःसाठी किंवा त्यांच्या कुटुंबासाठी ओझे वाटत नाहीत.

Updated On: May 12, 2026 | 08:39 AM
वाढत्या वयामुळे येणारी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे एकटेपणा. अशा परिस्थितीत, शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहण्यासाठी आणि मानसिक स्थिती निरोगी ठेवण्यासाठी ‘तरुणाईच्या वेळेची पुनरावृत्ती करणे हे स्वतःचे महत्त्व आहे. याचा अर्थ तुमचे तारुण्य पुन्हा एकदा जगणे. यामध्ये तुमच्या जीवनातील सकारात्मक पैलू पाहणे, उत्साहाने जगणे, छंद जिवंत ठेवणे आणि नोकरी किंवा कुटुंबाच्या इतर जबाबदाऱ्या पार पाडताना गमावलेले क्षण जगणे समाविष्ट आहे. तारुणाईचा काळ पुन्हा जगणे म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक सकारात्मकता आणि उर्जने भरलेले समाधानकारक जीवन जगतात. असे करणारे अनेक वृद्ध लोक त्यांचे वृद्धत्व स्वतःसाठी किंवा त्यांच्या कुटुंबासाठी ओझे वाटत नाहीत.(फोटो सौजन्य – istock)

सामाजिक वर्तुळ वाढवतात:

अनेक वृद्ध लोक त्यांचे सामाजिक वर्तुळ वाढवत राहतात. ते क्लब, धार्मिक-सामुदायिक उपक्रमांचा भाग बनतात. ते त्यांच्या मित्रांसोबत पार्टी करतात. ते त्यांचे तारुण्य जगण्याचा प्रयत्न करतात. असे केल्याने, मानसिक समस्या त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवत नाहीत.अनेक वृद्ध लोक त्यांच्या मित्रांसोबत सहलीला जातात. त्यांना आयुष्यातील सर्वोत्तम क्षण आठवतात. ते त्यांच्या तारुण्याच्या आठवणी ताज्या करून त्यांचे वृद्धत्व यशस्वी करतात. यामुळे त्यांना एकटेपणा जाणवत नाही.

वय हे फक्त एक आकडा आहे. असे विचार करणारे वृद्ध त्यांच्या आयुष्याचा शेवटचा टप्पा चांगला बनवतात आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी आधार देखील बनतात. ते त्यांच्या उर्जेच्या आधारावर त्यांची उपयुक्तता टिकवून ठेवतात. त्यांच्या आरोग्याच्या समस्यांना आव्हान देत, ते या विचाराने जगतात की तारुण्य हे केवळ तारुण्याशी संबंधित नाही.

रोज स्वतःला काही गोष्टी सांगा

माझे मन तरुण आहे. हे बोलल्याने मानसिकता आणि दृष्टिकोन योग्य राहतो, तसेच, क्रियाकलाप देखील वाढतो. तुम्ही नवीन गोष्टी शिकू शकता. वय हे फक्त एक संख्या आहे. उत्साह आणि उत्साह ही खरी ताकद आहे.तुम्ही स्वतंत्र आहात आणि तुमच्या आयुष्याबद्दल निर्णय स्वतः घेऊ शकता.प्रत्येक दिवस ही एक नवीन सुरुवात असते. विचारांची ऊर्जा कधीही जुनी होत नाही. आशा आणि आनंदालाही वय नसते. मन चांगले ठेवा. मोबाइलवर चित्रपट किंवा गेम अनेक वृद्ध लोक त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांच्या आवडीचे चित्रपट पाहतात, काहींना त्यांच्या मोबाईलवर गेम खेळण्यात रस असतो. दरम्यान, त्यांना कोणाचाही हस्तक्षेप आवडत नाही. थिंक यंग, अॅक्ट यंग तुमचे विचार आणि दृष्टिकोन तरुण ठेवणे महत्वाचे आहे. यामुळे उत्साह आणि ऊर्जा अबाधित राहते. आत्मविश्वास वाढतो. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्यास मदत होते, अॅक्ट यंग याच्याशी संबंधित आहे. जेव्हा विचारांमध्ये ताजेपणा आणि सकारात्मकता असते, तेव्हा क्रियाकलाप देखील त्याच प्रकारे होतील.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: May 12, 2026 | 08:39 AM

