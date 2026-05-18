मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral

संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक ट्रेन स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मवर उभी राहिलेली आहे. या ट्रेनमधील काही प्रवासी खाली उतरतले आहेत. रुळावर बसले आहेत. याच वेळी दुसऱ्या बाजूने एक ट्रेन येत असल्याचे लक्षात येते. ट्रेन जवळ येत असल्याचे पाहताच काही प्रवासी बाजूला होऊन आपल्या ट्रेनमध्ये चढतात. मात्र, एक अतिशहाणा पठ्ठ्या रुळावरच उभा राहतो. ट्रेन सुसाट वेगाने धावत त्याच्या दिशेने येत असते. पण तो अजिबात हटत नाही. ट्रेन अगदी काही इंच अंतरावर असताना पठ्ठ्या रुळावरुन बाजूला उडी मारतो. क्षणाचाही विलंब झाला असता तर तरुणाचा मृत्यू निश्चित होता. हा सर्व प्रकार तेथीलच एका प्रवाशाने कॅमेरात कैद केला आहे.
Pure stupidity from a Clown🤡 pic.twitter.com/DB4Pq2vNxD — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 17, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @gharkekalesh या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. कॅप्शनमध्ये तरुणाच्या कृत्याला निव्वळ मुर्खपणा म्हटले आहे. अनेकांनी यावर संतापजनक कमेंट्स केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, अशा मुर्ख लोकांमुळे निष्पाप ड्राव्हर्सना आयुष्यभर मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने अलीकडच्या तरुणांवर सोशल मीडिया स्टंट्स आण चित्रपटांचे भूत सवार झालं आहे असे म्हटले आहे. या व्हिडिओमुळे पुन्हा एकदा धोकादायक स्टंटबाजीची वाढते प्रमाण समोर आले आहे. यामुळे एखादे कुटुंब उद्ध्वस्त होऊ शकते असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच संबंधित तरुणावर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.