मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral

Stunt Viral Video : सध्या सोशल मीडियाच्या, लाईक्स आणि प्रसिद्धच्या नादात धोकादायक स्टंटबाजीचे प्रमाणा प्रचंड वाढले आहे. सध्या असाच अंगावर काटा आणणाऱ्या स्टंटबाजीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 01:04 PM
मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Stunt Viral Video : अलीकडे सोशल मीडियावर लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी लोक काहीही करायला तयार असतात. यासाठी लोक आपला जीव धोक्यात घालताना देखील विचार करत नाहीत. आणि मग हिरोगिरीच्या नादात असे काही घडते की आयुष्यभर पश्चाताप करावा लागतो. सध्या असाच एक स्टटबाजीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एक तरुण थेट धावत्या ट्रेनसमोरच उभा राहिला आहे. त्यानंतर त्याने जे केलं पाहून अंगावर काटा येईल. सध्या हा व्हिडिओ पाहून अनेकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक ट्रेन स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मवर उभी राहिलेली आहे. या ट्रेनमधील काही प्रवासी खाली उतरतले आहेत. रुळावर बसले आहेत. याच वेळी दुसऱ्या बाजूने एक ट्रेन येत असल्याचे लक्षात येते. ट्रेन जवळ येत असल्याचे पाहताच काही प्रवासी बाजूला होऊन आपल्या ट्रेनमध्ये चढतात. मात्र, एक अतिशहाणा पठ्ठ्या रुळावरच उभा राहतो. ट्रेन सुसाट वेगाने धावत त्याच्या दिशेने येत असते. पण तो अजिबात हटत नाही. ट्रेन अगदी काही इंच अंतरावर असताना पठ्ठ्या रुळावरुन बाजूला उडी मारतो. क्षणाचाही विलंब झाला असता तर तरुणाचा मृत्यू निश्चित होता. हा सर्व प्रकार तेथीलच एका प्रवाशाने कॅमेरात कैद केला आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @gharkekalesh या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. कॅप्शनमध्ये तरुणाच्या कृत्याला निव्वळ मुर्खपणा म्हटले आहे. अनेकांनी यावर संतापजनक कमेंट्स केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, अशा मुर्ख लोकांमुळे निष्पाप ड्राव्हर्सना आयुष्यभर मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने अलीकडच्या तरुणांवर सोशल मीडिया स्टंट्स आण चित्रपटांचे भूत सवार झालं आहे असे म्हटले आहे. या व्हिडिओमुळे पुन्हा एकदा धोकादायक स्टंटबाजीची वाढते प्रमाण समोर आले आहे. यामुळे एखादे कुटुंब उद्ध्वस्त होऊ शकते असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच संबंधित तरुणावर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral

Health Tips: सकाळचा नाश्ता का महत्त्वाचा? जाणून घ्या नाश्ता करण्याचे काय आहेत आरोग्यदायी फायदे

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

NEET Paper Leak: पुण्यात सर्वात मोठी कारवाई! मॉडर्न कॉलेजच्या प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांना CBI कडून का केली अटक?

तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

