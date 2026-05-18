Viral Photo: ‘दार उघड…’ पैठणीची हाफचड्डी झाली व्हायरल, ‘बांदेकर भाऊजीं’च्या फोटोसह मीम्सचा पाऊस

नेटकऱ्यांचा संताप
अनेकांनी हे पोस्टर अत्यंत किळसवाणे असून संस्कृतीचा अपमान केला असल्याचं म्हटलं आहे. प्रसाद देशपांडे या युजरने हे पोस्टर आपल्या फेसबुक पेजवर पोस्ट केलं आणि त्याखाली त्यांनी लिहिलं की, ‘खण आणि नारळ आणला नाही नशीब, नाहीतर गुलाल बुक्क्याचा कार्यक्रमात ओटी भरण्याचा कार्यक्रम उरकावा लागला असता! त्यातही थोर नशीब म्हणजे किमान मोर योग्य ठिकाणी ठेवलाय! पैठणीची पत तर घालवलीच, पण नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात ह्या उत्तम गाण्याची पत ही घालवलीत ह्यांनी!’ इतकंच बोलून ते थांबले नाहीत तर ‘मार्केटमध्ये आता नवीन उखाणा येणार’ असा पद्धतशीर टोमणाही दिला आहे आणि अगदी हॅशटॅगसह हा उखाणाही त्यात लिहिला आहे. ‘#मोरावर_मोर_चड्डीवर_मोर_अबक_रावांचं_नाव_घेते_सर्वांच्या_आग्रहा_खातर_वन्स_मोर’
मीम व्हायरल
आता खरी मजा तर यात आहे. नेटकऱ्यांना हा प्रकार आवडला नाहीच पण आता यामध्ये महाराष्ट्राची शान पैठणीच्या खेळासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या आदेश बांदेकरांनाही खेचण्यात आलं आहे. खरं तर पैठणीचा खेळ गेले अनेक वर्ष महाराष्ट्रात रंगला आणि आदेश बांदेकर यांनी तो खेळ प्रचंड प्रमाणात प्रसिद्ध केला. त्यामुळे आता ‘दार उघड भावा दार उघड’ अशीच वेळ बांदेकरांवर येणार की काय? अशा स्वरूपाचा प्रश्नच या मीममधून आल्याचे दिसून येत आहे. मुळात पैठणी ही पारंपरिक आहे त्यामुळे ती अशी हाफचड्डी स्वरुपात करण्याची गरजच काय असा अनेक नेटकऱ्यांचा प्रश्न आहे. आता व्हायरल झालेल्या या हाफचड्डीचे नेमके काय होणार हे पहावं लागेल.
एकंदरीतच कठीण…
आता ही जाहिरात पाहिल्यानंतर नक्की ही पैठणी हाफचड्डी कुठे मिळणार आणि किती रुपयांना असणार याबाबत काहीही दिलेले नाही. पण ‘Rooted In Tradition. Made For Today’ असं अगदी आत्मविश्वासाने त्यावर छापण्यात आले आहे. हेदेखील अनेकांना पटलेलं नाही. आता इतक्या ट्रोलिंगनंतर खरंच ही पैठणी हाफचड्डी बाजारात येणार का हादेखील प्रश्न आहे.