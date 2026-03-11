Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  The Past 2 Years Havent Been Good Govinda Sunita Ahujas Daughter Tina Breaks Her Silence On Divorce Rumors

“मागील २ वर्ष चांगलं नव्हते…”, गोविंदा-सुनीता आहूजाच्या घटस्फोटाच्या अफवांवर मुलगी टीनाने सोडलं मौन; म्हणाली…

गोविंदा आणि सुनीता आहुजाची मुलगी टीना आहुजा हिने तिच्या पालकांच्या घटस्फोटाच्या अफवांवर भाष्य केले आहे. तिने तिच्या पालकांच्या नात्यात असलेल्या दुराव्याबद्दल तिचे विचारही मांडले आहेत.

Updated On: Mar 11, 2026 | 02:00 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

गोविंदा आणि सुनीता आहुजा हे त्यांच्या नात्यामुळे अनेकदा चर्चेत असतात. अलिकडेच गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजा हिने अभिनेत्यावर अफेअर असल्याचा आरोप केला होता. यापूर्वी त्यांच्या घटस्फोटाच्या अफवा पसरल्या होत्या. आता गोविंदा आणि सुनीता आहुजाची मुलगी टीना आहुजा हिने तिच्या पालकांच्या घटस्फोटाच्या अफवांवर भाष्य केले आहे. तिने तिच्या पालकांच्या नात्यात असलेल्या दुराव्याबद्दल तिचे विचारही मांडले आहेत.

टीना आहुजाने अलीकडेच सुनीता यांचा यूट्यूब व्लॉग होस्ट केला आणि घटस्फोटाच्या अफवांवर चर्चा केली. व्लॉगमध्ये टीना म्हणाली, “आपण भारतीय महिला इतरांसाठी खूप काही करतो आणि स्वतःबद्दल विचार करत नाही. म्हणून आज मी माझ्या आईसाठी काहीतरी खास करण्याचा निर्णय घेतला.” त्यानंतर टीनाने तिच्या पालकांच्या घटस्फोटाच्या अफवांवर भाष्य करताना म्हटले, “गेली दोन वर्षे चांगली गेली नाहीत. आमचे आयुष्य खूप चढ-उतारांमधून गेले आहे.”

नंतर व्लॉगमध्ये, टीनाने तिच्या आईसाठी एक भेटवस्तू खरेदी केली आणि तिला दिली. भेटवस्तू मिळाल्यानंतर सुनीता टीनाला म्हणाली, “सर्व काही मर्यादेत असले पाहिजे. मी माझी सर्व कर्तव्ये पार पाडली आहेत आणि आता मी स्वतःसाठी जगत आहे. मी ते पात्र आहे. आता मी सन्मानाने जीवन जगेन.” टीना पुढे म्हणाली, “आपण स्वावलंबी असले पाहिजे कारण आपण अनेकदा कोणाच्या तरी प्रेमासाठी स्वतःला विसरतो.”

टीना आणि सुनीता यांचा हा व्लॉग सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अलिकडेच एका मुलाखतीत सुनीता आहुजाने तिचा पती गोविंदावर दुसऱ्या अभिनेत्रीसोबत प्रेमसंबंध असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर गोविंदाने या आरोपांवर आपले मौन सोडत म्हटले की, “मी अनेक अभिनेत्रींसोबत काम केले आहे आणि त्यापैकी कोणत्याही अभिनेत्रीचा पाठलाग करण्याचा माझा कधीही हेतू नव्हता. माझ्यापैकी एकही अभिनेत्री असा दावा करू शकत नाही की मी त्यांना त्रास दिला आहे. माझ्याविरुद्ध कट रचला जात आहे आणि माझ्या कुटुंबाला चिथावणी दिली जात आहे.” सोशल मीडियावर त्यांच्या घटस्फोटाच्या बातम्या समोर आल्या तेव्हा सुनीता स्वतः मीडियाशी बोलताना म्हणाली की, गोविंदा आणि मला कोणीही वेगळे करू शकत नाही.

Published On: Mar 11, 2026 | 02:00 PM

