Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Funny Viral Video Of A Thief Getting Stuck In The Exhaust Fan In Kota Viral News In Marathi

चोरी करायला गेला, पण बाहेर पडायचा मार्गच हरवला; एक्झॉस्ट फॅनमध्ये अडकून चोराची झाली फजिती; मजेदार Video Viral

Funny Theif Video : तुमसे ना हो पायेगा! चोरी करायला गेलेल्या चोराचीच झाली फजिती, अखेर पोलिसांनी वाचवला जीव. पाहून युजर्स म्हणाले, "काय चोर बनणार रे तू". व्हिडिओतील दृश्ये फारच मजेदार असून ती तुमच्या चेहऱ्यावर हसू आणतील.

Updated On: Jan 06, 2026 | 03:00 PM
चोरी करायला गेला, पण बाहेर पडायचा मार्गच हरवला; एक्झॉस्ट फॅनमध्ये अडकून चोराची झाली फजिती; मजेदार Video Viral

(फोटो सौजन्य – X)

Follow Us:
Follow Us:
  • चोरी करायला गेला अन् घराच्या एक्झॉस्ट फामध्येच जाऊन अडकला.
  • चोराला अशा अवस्थेत पाहून घरमालक घाबरले.
  • शेवटी पोलिसांनीच केली चोराची मदत.
तुम्ही आजवर सोशल मिडियावर अनेक व्हायरल व्हिडिओज पाहिले असतील. पण आता इथे जो व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे त्यातील दृश्ये तुमचे होश उडवतील. अलिकडेच इंटरनेटवर एका चोराच्या फजितीचा मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यात त्याची वाईटरित्या फजिती झाल्याचे दिसून येते. तो चोरी करायला आला खरा पण आपण रचलेल्या डावात तो स्वत:च अडकला. शेवटी ज्याच्या घरी तो चोरी करायला गेला त्यांनाच चोराला या परिस्थितीतून बाहेर काढावं लागलं. चोराच्या फजितीचा हा मजेदार व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच शेअर केला जात असून लोक यातील दृश्ये पाहून पोट धरुन हसत आहेत. चला नक्की काय घडलं याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

Fact Check : चालू ट्रेनमधून बिबट्याने केली शिकार… दरवाजात उभ्या असलेल्या व्यक्तीला ओढतच काढलं बाहेर अन् थरारक Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

ही घटना कोटाच्या बोरखेडा भागातील प्रताप नगर येथे घडून आली. चोराने ज्या घराला लक्ष्य बनवले होते त्या घरचे लोक खाटू श्यामच्या दर्शनासाठी बाहेर गेले होते. जेव्हा कुलुप खोलून ते घरात गेले तेव्हा त्यांना चोरी करण्यासाठी आलेला चोर घराच्या एक्झॉस्ट फॅनमध्ये अडकल्याचे दिसून आले. महिलेने हे दृश्य पाहताच आरडाओरडा केला. तिचा आवाज ऐकताच शेजारी आणि आजूबाजूचे लोक जमले आणि त्यांनी चोराला घेरले. पोलिसांना बोलावण्यात आले ज्यानंतर अनेक प्रयत्न केल्यानंतर पोलिसांनी चोराला पंख्याच्या छिद्रातून बाहेर काढले आणि त्याला आपल्या ताब्यात घेतले. पोलिसांनी घटनास्थळावरून चोराची गाडीही जप्त केली आहे, ज्यावर पोलिस स्टिकर लावलेले आहे. आता बोरखेडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. चोरासोबत घडलेली ही घटना फारच मजेशीर असून याचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

धुरंधर चित्रपटातील ‘शरारात’ गाण्यावर पाकिस्तानी तरुणींनी थिरकवली कंबर… युजर्स म्हणाले, “यांना तर लाजाच नाहीत”; Video Viral

या घटनेचा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “भावाने जाण्यासाठी चुकीचा मार्ग निवडला” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “जगातील सर्वात मूर्ख चोर! त्याला जाऊ द्या, त्याने त्याच्या गुन्ह्यापेक्षा कितीतरी पट जास्त ” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “ते दर्शनासाठी गेले आणि हे पाहण्यासाठी परत आले, भक्तीने मदत केली की भौतिकशास्त्राने? असो, क्राइम थ्रिलरचा शेवट कॉमेडी शो म्हणून झाला”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Web Title: Funny viral video of a thief getting stuck in the exhaust fan in kota viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 03:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चुकीचा आरोप अन् व्यक्तीने जीवाची लावली बाजी, कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपवलं आयुष्य; पुन्हा एकदा तो Video झालाय Viral
1

चुकीचा आरोप अन् व्यक्तीने जीवाची लावली बाजी, कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपवलं आयुष्य; पुन्हा एकदा तो Video झालाय Viral

लव्ह-जिहाद मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! सोयाबीन आहे सांगत मुस्लिम बॉयफ्रेंडने ब्राह्मण गर्लफ्रेंडला खाऊ घातलं चिकन, पाहून युजर्स भडकले
2

लव्ह-जिहाद मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! सोयाबीन आहे सांगत मुस्लिम बॉयफ्रेंडने ब्राह्मण गर्लफ्रेंडला खाऊ घातलं चिकन, पाहून युजर्स भडकले

भाजीवाल्याचा मुलगा झाला CRPF मध्ये भरती, धावत पळत आला अन् आईच्या मिठीतच फुटला अश्रूंचा बांध; Video Viral
3

भाजीवाल्याचा मुलगा झाला CRPF मध्ये भरती, धावत पळत आला अन् आईच्या मिठीतच फुटला अश्रूंचा बांध; Video Viral

काही Civic Sense आहे का नाही? दिल्ली मेट्रो स्टेशनवर तरुणाने केली लघुशंका, नेटकऱ्यांनी जोरदार झापलं, VIDEO VIRAL
4

काही Civic Sense आहे का नाही? दिल्ली मेट्रो स्टेशनवर तरुणाने केली लघुशंका, नेटकऱ्यांनी जोरदार झापलं, VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM