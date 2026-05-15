Tata Motors: ‘या’ कार्सवर मिळतेय तब्बल 30 ते 55 हजारांची सवलत, कधीपर्यंत घेता येणार लाभ

टाटा मोटर्स जून २०२६ पर्यंत टियागो, अल्ट्रोज, नेक्सॉन आणि कर्व्ह या गाड्यांवर ₹५५,००० पर्यंतची सूट देत आहे. या ऑफरच्या संपूर्ण तपशिलाबद्दल ग्राहकांनी जाणून घ्यायलाच पाहिजे, किती आहे नफा?

Updated On: May 15, 2026 | 02:19 PM
टाटा मोटर्सवर भरघोस सूट (फोटो सौजन्य - Tata Motors)

  • टाटा मोटर्सवर भरघोस सूट 
  • जून महिन्यात मिळणार तब्बल ५५ हजारापर्यंत सवलत 
  • टाटा मोटर्सच्या कोणत्या कार्सवर मिळणार लाभ, घ्या जाणून 
कडक ऊन आणि उष्ण वाऱ्यात बाईकने प्रवास करणे कमी आव्हानात्मक नसते, आणि अशा परिस्थितीत लोकांना अनेकदा आपली घरे सोडावी लागतात आणि कामावर जावं लागतं. जे लोक बऱ्याच काळापासून नवीन कार घेण्याचा विचार करत आहेत आणि चांगल्या ऑफरची वाट पाहत आहेत, त्यांच्यासाठी ही बातमी दिलासादायक ठरू शकते आणि ही वेळ त्यांच्यासाठी एक सुवर्णसंधी बनली आहे. ऑटो बाजारातील ही बातमी या उकाड्यात ग्राहकांना काहीसा दिलासा देण्याची शक्यता आहे. Tata Motors आता तब्बल ३० हजारांपासून ते ५५ हजारांपर्यंत सूट देत आहे. 

मे-जूनमध्ये टाटा कार्सवर मोठे बदल आणि ऑफर्स

मे आणि जून २०२६ मध्ये, टाटा मोटर्सने आपल्या पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी श्रेणीतील निवडक आयसीई (ICE) कार्सच्या किमती आणि ऑफर्समध्ये सुधारणा करून तसेच ग्राहकांना अतिरिक्त लाभ देऊन लक्षणीय सवलती जाहीर केल्या आहेत. कंपनी सध्या टियागो, अल्ट्रोज, नेक्सॉन आणि कर्व्ह यांसारख्या लोकप्रिय वाहनांवर ₹३०,००० ते ₹५५,००० पर्यंतची सवलत देत आहे. हे लाभ रोख सवलत, एक्सचेंज बोनस आणि स्क्रॅपेज बेनिफिट्स यांसारख्या विविध स्वरूपात उपलब्ध आहेत.

तर, जर तुम्ही २०२६ ची टाटा हॅचबॅक, सेडान किंवा एसयूव्ही खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर प्रथम प्रत्येक मॉडेलवर तुम्हाला किती बचत मिळू शकते हे जाणून घ्या. कर्व्ह (Curvv) सर्वात जास्त सवलत देत आहे, ज्यामध्ये ₹५५,००० पर्यंतचे फायदे मिळत आहेत, ज्यात ₹३०,००० ची ग्राहक सवलत आणि ₹२५,००० चा स्क्रॅपेज बोनस समाविष्ट आहे. नेक्सॉन (Nexon) ₹३०,००० पर्यंतची सवलत देत आहे. तथापि, डिझेल व्हेरियंटवरील सवलत ₹२०,००० पर्यंत मर्यादित आहे आणि ग्राहक सवलत शून्य आहे.

सवलती कार्सनुसार वेगवेगळ्या 

प्रत्येक मॉडेलसाठी सवलती वेगवेगळ्या आहेत. टाटाची प्रीमियम हॅचबॅक, अल्ट्रोज (Altroz), सध्या ₹३५,००० पर्यंतचे फायदे देत आहे, ज्यात ₹१५,००० ची ग्राहक सवलत आणि ₹२०,००० चा स्क्रॅपेज बोनस समाविष्ट आहे, ज्यामुळे ती तिच्या सेगमेंटमध्ये आणखी परवडणारी ठरते. बजेट कार सेगमेंटमध्ये मोडणाऱ्या टियागोवर ₹३०,००० पर्यंतची सूट मिळत आहे. या सर्व ऑफर्सबद्दल महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की, व्हेरिएंट आणि ठिकाणानुसार त्यात थोडाफार फरक असू शकतो, त्यामुळे ग्राहकांनी डीलरशिपकडून योग्य माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.

मर्यादित कालावधीची संधी, निर्णय घेण्याची योग्य वेळ

ही ऑफर केवळ मर्यादित कालावधीसाठी उपलब्ध आहे, त्यामुळे नवीन कार घेण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी ही एक चांगली संधी असू शकते. या उन्हाळ्यात बाहेर फिरणे कठीण असले तरी, कारवरील ही सूट लोकांचे बजेट थोडे हलके करू शकते. एकूणच, जे लोक बऱ्याच काळापासून नवीन कारची वाट पाहत आहेत आणि आता योग्य संधीच्या शोधात आहेत, त्यांच्यासाठी ही एक सुवर्णसंधीच आहे. 

