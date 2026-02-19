चालत्या बसला लागली आग, देवदूत बनून आला अन् डिलिव्हरी बॉयने अशाप्रकारे वाचवले प्रवाशांना प्राण; थरारक Video Viral

लाकडं रचली, आग लावणार तितक्यात चितेवरून उचललं पार्थिव, ॲम्ब्युलन्समध्ये टाकलं शरीर अन् पुढे जे घडलं… Video Viral
नक्की काय घडलं?
केरळमधील पलक्कड जिल्ह्यातील ओट्टापलम येथे मंगळवारी एक मोठा रस्ता अपघात टळला. पलक्कड-गुरुवायूर मार्गावर प्रवास करणाऱ्या एका खाजगी बसला अचानक आग लागली. बसच्या पुढच्या भागातून धूर येऊ लागला आणि नंतर आगीने तिला वेढले. ड्रायव्हरने समस्या समजून घेऊन वेळीच बस थांबवली खरी त्रास तेव्हा वाढला जेव्हा बसचा पुढचा दरवाजा काही केल्या उघडला जात नव्हता. दरम्यान, तेथून जाणाऱ्या एका तरुणाने, ऑनलाइन डिलिव्हरी एजंटने, प्रसंगावधान दाखवत मदतीचा हात पुढे केला. त्याने बसचा दरवाजा लाथ मारून तो तोडला ज्यामुळे प्रवासी सुखरुप बसमधून बाहेर निघू शकले.
बसच्या मागचा दरवाजा उघडा होता पण खरी काळजी पुढच्या दरवाजासमोर उभ्या असणाऱ्या प्रवाशांसाठी होती कारण आग बसच्या पुढच्याच भागाला लागली होती. दरवाजाजवळच आगीच्या ज्वाळा पसरल्या होत्या. मृत्यूची भीती असल्याने, लोकांना लवकरात लवकर बसमधून बाहेर पडायचे होते अशात वेळीच डिलिव्हरी बाॅयने केलेली ही मदत प्रवाशांचा जीव वाचवण्यासाठी मोलाची ठरली. बसमधील डिझेल पाईप फुटल्यामुळे आग लागल्याचा संशय आहे. संपूर्ण घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज आता सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हायरल झालेल्या सीसीटीव्ही फुटेजनंतर, सोशल मीडियावर जवळपासच्या रहिवाशांच्या बचाव प्रयत्नांचे कौतुक केले जात आहे. सदर घटनेचा व्हिडिओ @news9live नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.