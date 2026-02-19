Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘बाहेरून पाहणे कठीण…’ जामीन मंजूर होताच राजपाल यादवने तिहार तुरुंगाची स्टेशन- विमानतळाशी केली तुलना

प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेते राजपाल यादव १२ दिवस तुरुंगात होते आणि आता अखेर त्यांची सुटला झाली आहे आहे. अलिकडेच, अभिनेत्याने कैद्यांबद्दल बोलून एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे. ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 08:57 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • राजपाल यादव अखेर झाली सुटका
  • जामीन मिळताच तिहार तुरुंगाची सांगितली अवस्था
  • राजपाल यांनी स्टेशन- विमानतळाशी केली तुलना
 

९ कोटी रुपयांच्या चेक बाउन्स प्रकरणात अंतरिम जामीन मिळाल्यानंतर राजपाल यादव यांचे याबद्दल पहिलेच वक्तव्य समोर आले आहे. या कठीण काळात सर्वांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. तुरुंगाच्या परिस्थितीबाबत त्यांनी एक अनोखे आवाहनही केले आहे. तिहार तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर राजपाल यांनी देशभरातील शुभचिंतकांचे आणि चित्रपट उद्योगातील शुभचिंतकांचे त्यांच्या कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान पाठिंबा दिल्याबद्दल आभार मानले. तुरुंग प्रशासनाने स्वतंत्र धूम्रपान क्षेत्र निर्माण करावे अशी मागणीही त्यांनी केली. आता अभिनेते नक्की काय म्हणाले हे आपण जाणून घेणार आहोत.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, राजपाल यादव यांनी तुरुंग प्रशासनाला सुधारगृहांमध्ये स्वतंत्र धूम्रपान क्षेत्र निर्माण करण्याचे आवाहन केले आहे. उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूर जिल्ह्यातील त्यांच्या मूळ गावी पोहोचलेल्या राजपाल यांनी सुटकेनंतर माध्यमांशी थोडक्यात संवाद साधला. त्यांच्या कोठडीतील कालावधीबद्दल बोलताना राजपाल यादव म्हणाले की, तुरुंगांनी शिस्त आणि सुधारणा दोन्ही संतुलित केली पाहिजेत.

संविधानाची ताकद आणि अन्यायाविरोधातील लढा; ‘कलम का बादशाह’ मधून मोनालिसा बागलचा दमदार कमबॅक!

राजपाल यादव म्हणाले, “रेल्वे स्टेशन आणि विमानतळांप्रमाणेच तुरुंगांमध्येही स्वतंत्र धूम्रपान क्षेत्रे असली पाहिजेत.” त्यांचा असा विश्वास आहे की सुधारगृहे अशी केंद्रे बनली पाहिजेत जिथे लोक त्यांचे जीवन पुन्हा निर्माण करू शकतात. त्यांनी असेही म्हटले की ज्यांना बदल नको आहे त्यांच्यासाठी कायद्याचे पालन करणे महत्त्वाचे असले तरी, प्रत्येक कैद्याला गुन्हेगार म्हणून पाहणे योग्य नाही.”

राजपाल यादव पत्रकार परिषदेत प्रतिक्रिया देतील

राजपाल यादव म्हणाले, “बाहेरून कोण सवयीचा गुन्हेगार आहे आणि कोणी एकदा चूक केली आहे हे पाहणे कठीण आहे. माझे वकील भास्कर उपाध्याय सर्व कायदेशीर प्रश्नांची उत्तरे देतील.” त्यांनी असेही स्पष्ट केले की पुढील काही दिवस ते माध्यमांशी जास्त संवाद साधणार नाहीत, कारण कुटुंबात लग्न आहे. ते पत्रकार परिषदेत सर्व प्रश्नांची उत्तरे देतील असे त्यांनी म्हटले आहे.

15 वर्षांनंतर शाहरुख खानच्या ‘रावण’चा सिक्वेल? अनुभव सिन्हा आणि SRK पुन्हा एकत्र, दिग्दर्शकांनी केला खुलासा

राजपाल यादव यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मानले आभार

राजपाल यादव यांनी स्पष्ट केले की हा खटला २०१२ पासून सुरू आहे आणि न्यायालय जेव्हा जेव्हा त्यांना समन्स बजावते तेव्हा ते हजर राहतात. जनतेच्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना ते म्हणाले, “जर माझ्यावर काही आरोप असतील तर मी त्यांना उत्तर देण्यास तयार आहे. मला माझी बाजू मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल मी उच्च न्यायालयाचे आभार मानतो.” असे ते म्हणाले आहेत.

Published On: Feb 19, 2026 | 08:57 AM

