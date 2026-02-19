Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Bihar Crime Sir Please Open The Gate Just 10 Minutes Late And Missed The Board Exam Student Jumped From A Moving Train

Bihar Crime: सर, प्लीज गेट उघडा..,फक्त १० मिनिटांचा उशीर आणि बोर्डाची परीक्षा हुकली; विद्यार्थिनीने धावत्या ट्रेनमधून मारली उडी

फक्त १० मिनिटांच्या उशिरामुळे दहावीच्या परीक्षेला प्रवेश नाकारल्याने विद्यार्थिनी कोमल कुमारी निराश झाली. परत जाताना तिने धावत्या ट्रेनमधून उडी घेतली. उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.

Updated On: Feb 19, 2026 | 09:02 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • दहावीच्या परीक्षेसाठी १० मिनिटे उशीर झाला.
  • परीक्षा केंद्राने प्रवेश नाकारला.
  • निराश होऊन धावत्या ट्रेनमधून उडी घेतली.
बिहार: बिहार येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. दहावीच्या परीक्षेत पोहोचायला १० मिनिट उशीर झाल्याने परीक्षा हुकली. विद्यार्थिनीने धावत्या ट्रेनमधून उडी मारून संपवले जीवन. ही घटना पाटण्यातील मसौढी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील महाराजचक गावातील आहे. मृत विद्याथीनीचे नाव कोमल कुमारी असे आहे.

Pune Crime: भिगवण अपहरण प्रकरणाला ट्विस्ट; तरुणीचा व्हिडिओ समोर, “मी मर्जीने आले”

काय घडलं नेमकं?

कोमल दहावीत शिकत होती. मंगळवारी बरनी येथील परीक्षा केंद्रावर तिचा पेपर होता. परीक्षेसाठी ती सोमवारीच महाराजचक येथील आपल्या नातेवाईकांच्या गावी गेली होती. त्या गावावरून परीक्षा केंद्र सुमारे ६ किलोमीटर अंतरावर होतं. कोमलची परीक्षा ९:३० ला सुरु होणार होती. आणि सकाळी ९ वाजेपर्यंत परीक्षा केंद्रावर पोहोचणं बंधनकारक होतं. मात्र कोमलला परीक्षा केंद्रावर पोहोचला उशीर झाला, ती साधारण ९:१० वाजता तेथे पोहोचली. केंद्राचे प्रवेशद्वार बंद करण्यात आले होते. अवघ्या १० मिनिटांच्या विलंबामुळे कोमलला केंद्राच्या आत प्रवेश मिळाला नाही.

विनवणी केली पण…

परीक्षा केंद्रावर पोहोचल्यावर गेट बंद असल्याचं पाहून कोमलने गेट वाजवण्यास सुरुवात केली. कोमल वारंवार विनवणी करत होती, सर, प्लीज गेट उघडा, परीक्षा ९:३० वाजता सुरू होणार आहे. मला फक्त १० मिनिटे उशीर झाला आहे. अजून २० मिनिटं शिल्लक आहेत. माझ्या करिअरचा प्रश्न आहे. मात्र, तिचं कोणीही ऐकून घेतलं नाही. खूप प्रयत्न करूनही गेट न उघडल्याने ती निराश झाली.

धावत्या ट्रेनमधून मारली उडी

कोमल काही वेळात नदौल येथे पोहोचली आणि ट्रेनमध्ये बसली. तरेगना आणि मसौढी कोर्ट स्टेशनच्या दरम्यान महाराजचक गावाजवळ तिने धावत्या ट्रेनमधून उडी मारली. याची माहिती पोलिसांना मिळताच पोलीस तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी तातडीने कोमलला रुग्णालयात दाखल केले, मात्र तिचा मृत्यू झाला.

सोशल मीडियामुळे ओळख पटली…

सुरुवातीला कोमलची ओळख पटली नाही. त्यामुळे पोलिसांनी तिचा फोटो सोशल मीडियावर टाकला. त्यानंतर ग्रामस्थांनी तिची ओळख पटवून कुटुंबीयांना माहिती दिली. या घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. तिचे वडील मंटू यादव बाहेर मजुरी करतात. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून, परीक्षा नियमांच्या अति-कठोरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे

Mumbai Local News: मुंबई लोकलमध्ये बुर्का घालून घुसलेल्या नराधमाचा पर्दाफाश; पोलिसांनी असा लावला छडा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: विद्यार्थिनीला परीक्षा देता का आली नाही?

    Ans: ती सुमारे १० मिनिटे उशिरा पोहोचल्याने प्रवेश नाकारला गेला.

  • Que: पुढे काय घडले?

    Ans: निराश झालेल्या विद्यार्थिनीने धावत्या ट्रेनमधून उडी घेतली.

  • Que: या घटनेनंतर कोणता मुद्दा चर्चेत आला?

    Ans: परीक्षा नियमांची अति-कठोरता आणि विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण.

Web Title: Bihar crime sir please open the gate just 10 minutes late and missed the board exam student jumped from a moving train

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 09:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime: भिगवण अपहरण प्रकरणाला ट्विस्ट; तरुणीचा व्हिडिओ समोर, “मी मर्जीने आले”
1

Pune Crime: भिगवण अपहरण प्रकरणाला ट्विस्ट; तरुणीचा व्हिडिओ समोर, “मी मर्जीने आले”

Uttarpradesh Crime: चित्रपटालाही लाजवेल अशी घटना! पतीचा खून, प्रियकराच्या वरातीत नाचली आणि…
2

Uttarpradesh Crime: चित्रपटालाही लाजवेल अशी घटना! पतीचा खून, प्रियकराच्या वरातीत नाचली आणि…

Chandrapur Crime: चंद्रपूरमध्ये १९ वर्षीय तरुणाची विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या; पैशांच्या वादातून टोकाचे पाऊल
3

Chandrapur Crime: चंद्रपूरमध्ये १९ वर्षीय तरुणाची विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या; पैशांच्या वादातून टोकाचे पाऊल

Nagpur Accident: भरधाव वेगात बुलेटवर स्टंट ठरला जीवघेणा; भीषण अपघातात 19 वर्षीय दोन मित्रांचा मृत्यू
4

Nagpur Accident: भरधाव वेगात बुलेटवर स्टंट ठरला जीवघेणा; भीषण अपघातात 19 वर्षीय दोन मित्रांचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bihar Crime: सर, प्लीज गेट उघडा..,फक्त १० मिनिटांचा उशीर आणि बोर्डाची परीक्षा हुकली; विद्यार्थिनीने धावत्या ट्रेनमधून मारली उडी

Bihar Crime: सर, प्लीज गेट उघडा..,फक्त १० मिनिटांचा उशीर आणि बोर्डाची परीक्षा हुकली; विद्यार्थिनीने धावत्या ट्रेनमधून मारली उडी

Feb 19, 2026 | 09:02 AM
zodiac sign: पंचग्रही योगाचा कर्क आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होईल फायदा

zodiac sign: पंचग्रही योगाचा कर्क आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होईल फायदा

Feb 19, 2026 | 09:00 AM
‘बाहेरून पाहणे कठीण…’ जामीन मंजूर होताच राजपाल यादवने तिहार तुरुंगाची स्टेशन- विमानतळाशी केली तुलना

‘बाहेरून पाहणे कठीण…’ जामीन मंजूर होताच राजपाल यादवने तिहार तुरुंगाची स्टेशन- विमानतळाशी केली तुलना

Feb 19, 2026 | 08:57 AM
IND vs NAM : ‘आघा’जी भडकले…प्रशिक्षक आणि पाकिस्तानी कर्णधार यांच्यात का वाद झाला? Video Viral

IND vs NAM : ‘आघा’जी भडकले…प्रशिक्षक आणि पाकिस्तानी कर्णधार यांच्यात का वाद झाला? Video Viral

Feb 19, 2026 | 08:53 AM
आज महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्मदिन; जाणून घ्या १९ फेब्रुवारीचा इतिहास

आज महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्मदिन; जाणून घ्या १९ फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 19, 2026 | 08:40 AM
TET निकालाआधीच पदोन्नती? जिल्हा परिषदेच्या ‘त्या’ निर्णयाविरोधात 18 जणांची न्यायालयात धाव

TET निकालाआधीच पदोन्नती? जिल्हा परिषदेच्या ‘त्या’ निर्णयाविरोधात 18 जणांची न्यायालयात धाव

Feb 19, 2026 | 08:34 AM
उच्च रक्तदाब असेल तर वेळीच व्हा सावध! दैनंदिन जीवनातील ‘या’ चुकीच्या सवयी शरीरासाठी ठरतात अतिशय घातक

उच्च रक्तदाब असेल तर वेळीच व्हा सावध! दैनंदिन जीवनातील ‘या’ चुकीच्या सवयी शरीरासाठी ठरतात अतिशय घातक

Feb 19, 2026 | 08:32 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM