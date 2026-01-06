Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

धुरंधर चित्रपटातील ‘शरारात’ गाण्यावर पाकिस्तानी तरुणींनी थिरकवली कंबर… युजर्स म्हणाले, “यांना तर लाजाच नाहीत”; Video Viral

Pakistani Dance On Shararat Song : चित्रपटाला बंदी घातली तरी संगीताने सीमा ओलांडली...! पाकिस्तानच्या लग्नसमारंभातील व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यात दोन तरुणी शरारात गाण्यावर हुबेहूब डान्स करताना दिसल्या.

Updated On: Jan 06, 2026 | 09:21 AM
धुरंधर चित्रपटातील 'शरारात' गाण्यावर पाकिस्तानी तरुणींनी थिरकवली कंबर... युजर्स म्हणाले, "यांना तर लाजाच नाहीत"; Video Viral

(फोटो सौजन्य – X)

  • धुरंधर चित्रपट पाकिस्तानमध्ये अधिकृतपणे बॅन असतानाही त्यातील ‘शरारात’ गाण्यावर पाकिस्तानी लग्नसमारंभात तरुणी नाचताना दिसल्या.
  • व्हायरल व्हिडिओत बॉलीवूड स्टेप्स, ढोलकीचा ताल आणि पाहुण्यांचा उत्साह स्पष्टपणे दिसतो, ज्यामुळे संगीताची सीमापार पोहोच अधोरेखित होते.
  • सोशल मीडियावर भारतीय-पाकिस्तानी युजर्सकडून संमिश्र प्रतिक्रिया येत असून, “संस्कृतीवर बंदी चालत नाही” हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
२०२५ साली भारतात सर्वाधिक गाजणारा चित्रपट म्हणजे धुरंधर. यात पाकिस्तानात गेलेल्या भारतीय गुप्तहेराची कहाणी दाखवण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे, या चित्रपटाला पाकिस्तान सरकारने देशात बॅन केले आहे. मजेदार गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानी सरकारच्या या कारवाईवर स्वत: पाकिस्तीनी नागरिक नाराज असून येथील अनेक लोकांनी बेकायदेशीर वेब साईट्सची मदत घेऊन ऑनलाईन चित्रपट पाहिला आहे. इंटरनेटवर व्हायरल होत असलेल्या अनेक व्हिडिओजमध्येही पाकिस्तानी लग्नसमारंभात लोक या चित्रपटातील गाण्यावर डान्स करताना दिसून आले. अशात आताही असाच एक नवीन व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्याच दोन तरुणी चित्रपटातील ‘शरारात’ गाण्यावर डान्स करताना दिसून आल्या. हे व्हिडिओज आता भारतातही व्हायरल झाले असून अनेक भारतीय यूजर्सने यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

वाह क्या नजारा है! दिल्लीच्या रस्त्यांवर अचानक दिसल्या सुपरकार्स ; पाहून लोक दंग, VIDEO तुफान व्हायरल

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये एका लग्नसमारंभातील दृश्य दिसून येते. कदाचित त्यावेळी संगीताचा समारंभ सुरु असतो ज्यात दोन तरुणी आपले नृत्य सादर करत असतात. त्याच्या आजूबाजूला नातेवाईक त्यांचा डान्य पाहण्यासाठी सज्ज असतात आणि तितक्यातच शरारत हे गाणं डिजेवर वाजवलं जात. गाण्यातील स्टेप्स हुबेहुब फाॅलो करुन तरुणी सुंदर नृत्य प्रदर्शन करतात. ढोलकीच्या तालाने, गाण्याचे सुर आणि मुलींच्या हावभावांनी असे वातावरण निर्माण केले की पाहुण्यांना टाळ्या वाजवाव्या लागल्या. या व्हिडिओवरून पुन्हा एकदा सिद्ध होते की बॉलीवूड संगीताची पोहोच सीमा ओलांडते. भारत-पाकिस्तान संबंध ताणले गेले असले तरी, धुरंधरचे गाणे पाकिस्तानमध्ये लग्नाचे मुख्य आकर्षण बनले आहे.

काय म्हणावं याला? पठ्ठ्याने नाकात माचिसच्या काड्या घालून बनवला वर्ल्ड रेकॉर्ड; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले…

हा व्हिडिओ @MeghUpdates नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “चला पाकिस्तानातूनही भारतात पैसे येत आहेत” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “या पाकिस्तानी लोकांना लाज नाही” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “चित्रपटावर बंदी घाला, संगीतावर नाही.
जेव्हा एखाद्या चित्रपटावर अधिकृतपणे बंदी घातली जाते पण त्याची गाणी लग्नसमारंभात नाचत असतात – आणि १.८ दशलक्ष पायरेटेड डाउनलोड्स – तेव्हा ते फक्त एकच गोष्ट सिद्ध करते: संस्कृती सीमांचा आदर करत नाही आणि बंदी अनेकदा नियंत्रणापेक्षा जास्त उत्सुकता निर्माण करते”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

