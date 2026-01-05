Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Viral News Marathi Guy Create World Record By Putting Matchsticks In Nose Video Viral

काय म्हणावं याला? पठ्ठ्याने नाकात माचिसच्या काड्या घालून बनवला वर्ल्ड रेकॉर्ड; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले…

Shocking Viral Video : सोशल मीडियावर एक धक्कादायक आणि हास्यास्पद व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका व्यक्तीने असा काही वर्ल्ड रेकॉर्ड केला आहे की पाहून लोक हैराणही झाले आहेत आणि हसून हसून लोट पोटही झाले आहेत.

Updated On: Jan 05, 2026 | 01:02 PM
guy create world record by putting matchsticks in nose video viral

काय म्हणावं याला? पठ्ठ्याने नाकात माचिसच्या काड्या घालून बनवला वर्ल्ड रेकॉर्ड; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले... (फोटो सौजन्य: व्हिडिओ स्क्रीनशॉट)

Follow Us:
Follow Us:
  • पठ्ठ्याने नाकात माचिसच्या काड्या घालून बनवला वर्ल्ड रेकॉर्ड
  • VIDEO पाहून नेटकरी हैराण
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
Shocking Viral Video : सोशल मीडियावर अलीकडे अनेक अजीबो-गरीब व्हिडिओ पाहायला मिळत आहे. प्रसिद्धीसाठी लोक काहीही करत आहे. कोणी जीव धोक्यात घासून स्टंट करत आहे, तर कोणी विचित्र पद्धतीने डान्स करत आहे, कोणी प्राण्यांना गळ्यात, डोक्यावर घेऊन नाचत आहे, तर कोणी त्यांच्यासोबत धक्कादायक कृत्याचे धाडस करत आहे. हे व्हिडिओ पाहून अनेकदा लोकांना स्वत:चा डोकं आपटून घेण्याची इच्छा होत असेल. सध्याही असाच एक विचित्र वर्ल्ड रेकॉर्डचा विक्रम रचला आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण हैराण झाले आहे. तसेच अनेकांनी या व्हिडिओची मजाही लुटली आहे.

व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती नाकामध्ये माचिसच्या काड्या घालताना दिसत आहे. तुम्ही पाहू शकता की, हा व्यक्ती नाकपुडीत एक-एक करुन माचिसेच्या काड्या घालत आहे. असे करत तरुण दोन्ही नाकपुडीत माचिसच्या काड्या घालतो. याला वर्ल्ड रेकॉर्ड असे म्हणण्ठात आले आहे. परंतु यामुळे पठ्ठ्याचा जीव जाण्याचीही शक्यता आहे. काड्यांनी दोन्ही नाकपुडी बंदी झाल्या असून यामुळे त्याचा श्वास अडकून त्याचा जीवही जाऊ शकतो. या व्यक्तीचे नाव मार्टिन स्ट्रोबी असून हा स्वीडनचा रहिवासी असल्याचे सांगितले जात आहे. गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डनुसार, मार्टिनच्या मते त्याची दोन्हबी मुले सतत या पुस्तरकाची पाने उसटत असतात. यावेळीच त्यांना यामध्ये त्यांचे नाव असण्याची इच्छा झाली. यासाठी त्यांनी नाकात माचिसच्या जास्तीत जास्त काड्या घालण्याचे ठरवले. यावेळी त्यांना वाटले नव्हते की ते विक्म मोडू शकतील.

वाह क्या जुगाड है! भाजी घुटण्यासाठी पठ्ठ्याने थेट वापरली ड्रिल मशिन; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले…

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @guinnessworldrecords शेअर केला आहे. या व्हिडिओला १० लाखाहून अधिक व्ह्यूज आणि १५ हजारहून अधिक लाईक्स मिळाले आहेत. काही लोक असे कृत्य जीवासाठी धोकादायक ठरु शकते असे म्हटले आहे, तर काहींनी यावर मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने चुकून याचे पाहून मुलांनी असे काही केलं तर त्यांचा जीव जायचा असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने लायटर इमोजी टाकत पेटवून द्या असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.

चिमुकल्याला ई-रिक्षा चालकाकडे सोडून आई गेली बारमध्ये दारू प्यायला… बेधुंद होऊन रस्त्यावर पडली अन् गुरुग्राममधील Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral news marathi guy create world record by putting matchsticks in nose video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 01:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

किती ते गोड! ‘त्या’ स्केचमुळे व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर उमटले हसू; Vande Bharat मध्ये काय घडले? Video Viral
1

किती ते गोड! ‘त्या’ स्केचमुळे व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर उमटले हसू; Vande Bharat मध्ये काय घडले? Video Viral

आधी बाचाबाची, मग थेट हाणामारी! दिल्ली मेट्रोत महिलांचा तुफान राडा, एकमेकींच्या झिंज्या उपटल्या अन्…, VIDEO VIRAL
2

आधी बाचाबाची, मग थेट हाणामारी! दिल्ली मेट्रोत महिलांचा तुफान राडा, एकमेकींच्या झिंज्या उपटल्या अन्…, VIDEO VIRAL

ना पोलिसांचा धाक, ना मरणाची भिती! रहदारीच्या रस्त्यावर बाईक पळवत तरुणांची स्टंटबाजी, VIDEO पाहून येईल संताप
3

ना पोलिसांचा धाक, ना मरणाची भिती! रहदारीच्या रस्त्यावर बाईक पळवत तरुणांची स्टंटबाजी, VIDEO पाहून येईल संताप

अबब! काका बनले हत्तीचा सोफासेट, धावत आला अन् पाठीवरच जाऊन बसला… दृश्य पाहाल तर हसू आवरणार नाही; Video Viral
4

अबब! काका बनले हत्तीचा सोफासेट, धावत आला अन् पाठीवरच जाऊन बसला… दृश्य पाहाल तर हसू आवरणार नाही; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जतमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; भाजपला रोखण्यासाठी ‘हे’ पक्ष एकत्र

जतमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; भाजपला रोखण्यासाठी ‘हे’ पक्ष एकत्र

Jan 19, 2026 | 02:32 PM
भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

Jan 19, 2026 | 02:28 PM
Nagpur News: पराभव झाला, दुसऱ्या दिवसापासून जनसेवा; फोन वाजताच नागरिकांच्या मदतीला

Nagpur News: पराभव झाला, दुसऱ्या दिवसापासून जनसेवा; फोन वाजताच नागरिकांच्या मदतीला

Jan 19, 2026 | 02:27 PM
बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

Jan 19, 2026 | 02:21 PM
Pune Grand Tour 2026: प्रदूषणमुक्तीसाठी पुण्याचे मोठे पाऊल; ‘प्रोलॉग’ रेसने सायकलिंग स्पर्धेचा दिमाखदार प्रारंभ

Pune Grand Tour 2026: प्रदूषणमुक्तीसाठी पुण्याचे मोठे पाऊल; ‘प्रोलॉग’ रेसने सायकलिंग स्पर्धेचा दिमाखदार प्रारंभ

Jan 19, 2026 | 02:18 PM
PUNE NEWS: ऑटोरिक्षा चालकांना RTO चा दणका! तपासणीत1877 ऑटोरिक्षा दोषी; 105 परवाने निलंबिल

PUNE NEWS: ऑटोरिक्षा चालकांना RTO चा दणका! तपासणीत1877 ऑटोरिक्षा दोषी; 105 परवाने निलंबिल

Jan 19, 2026 | 02:16 PM
कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ आगमन! लांबसडक शेपटीसह निळसर तुऱ्याने सजलेला पक्षी

कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ आगमन! लांबसडक शेपटीसह निळसर तुऱ्याने सजलेला पक्षी

Jan 19, 2026 | 02:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM