अद्भुत, अविश्वसनीय आणि दुर्लभ... आकाशात दिसून आला सप्तरंगी ढग, पाहून सर्वांचेच डोळे दिपले; Video Viral

कुत्राही आहे कमांडो! सैनिक साथिदारांच्या जोडीला श्वानाने हेलिकाॅप्टरमधून मारली उडी, आकाशातील थरारक दृष्य कॅमेरात कैद; Video Viral
काय दिसलं व्हिडिओत?
व्हिडिओत दिसूण येणारे हे अद्भूत दृष्य खरे असून इंडोनेशियाच्या ढगांमध्ये ते दिसून आल्याचे सांगण्यात येत आहे. यात आकाशात ढगांचे सप्तरंगी नमुने तयार झाल्याचे दिसते. गुलाबी, जांभळा, हिरवा आणि पिवळा अशा रंगांची अशी जुगलबंदी होती की, जणू काही सूर्याने ढगांना इंद्रधनुष्याचा पोशाख घातला आहे असे वाटत होते. वास्तविक, हे असं तेव्हा घडतं जेव्हा सूर्यप्रकाश ढगांमध्ये लपलेल्या पाण्याच्या थेंबांवर किंवा बर्फाच्या कणांवर पडतो, तेव्हा त्याचा प्रकाश विखुरतो आणि इंद्रधनुष्याचे नमुने तयार होतात. तांत्रिक भाषेत याला ‘ढगांची इंद्रधनुषी चमक’ (cloud iridescence) असे म्हटले जाते. अशी दृश्ये सहसा पाहायला मिळत नसली तरी, जेव्हा ती दिसतात तेव्हा लोक थक्क होतात.
😍 Amazing! Rare “rainbow clouds” were spotted in the sky over Indonesia This phenomenon occurs when sunlight passes through very tiny water droplets or ice crystals in clouds. If the clouds are thin and located close to the Sun or the Moon, the light gets “split” into… pic.twitter.com/rWEAu4TE6E — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2026
धक्कादायक! 15 फूट लांब मगरीच्या पोटात आढळला हॉटेलच्या मालकाचा मृतदेह,दृष्य पाहून सर्वांचीच दातखिळी बसली; थरारक Video Viral
व्हिडिओला @nexta_tv नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘अद्भुत! इंडोनेशियाच्या आकाशात दुर्मिळ असे “इंद्रधनुषी ढग” (Rainbow Clouds) दिसून आले. ही घटना तेव्हा घडते, जेव्हा सूर्यप्रकाश ढगांमधील अत्यंत सूक्ष्म पाण्याच्या थेंबांमधून किंवा बर्फाच्या कणांमधून प्रवास करतो. जर हे ढग विरळ असतील आणि सूर्य किंवा चंद्राच्या अगदी जवळ असतील, तर त्यातील प्रकाश वेगवेगळ्या रंगांमध्ये “विभाजित” होतो, ज्यामुळे इंद्रधनुष्यासारखे तेजस्वी आणि लखलखीत नक्षीकाम तयार होते.’
व्हिडिओवर अनेकांनी कमेंट्स करत या दृष्यांवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “तुम्हाला खात्री आहे का, की ती प्रतिमा AI च्या मदतीने बनवलेली नाही?” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हे फारच सुंदर आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “इंडोनेशियाचे इंद्रधनुषी ढगांनी नटलेले आकाश पाहून असे वाटते, जणू काही सूर्याने छतामध्ये एक प्रिझम सरकवला आहे आणि तो बंद करायलाच विसरला आहे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.