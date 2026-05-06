अद्भुत, अविश्वसनीय आणि दुर्लभ… आकाशात दिसून आला सप्तरंगी ढग, पाहून सर्वांचेच डोळे दिपले; Video Viral

Rainbow Cloud Video : इंडोनेशियातील इंद्रधनुषी ढगांनी वेधेले यूजर्सचे लक्ष. या दुर्लभ दृष्यांचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला असून यातील दृष्यांनी सर्वांचेच डोळे दिपवले आहेत.

Updated On: May 06, 2026 | 10:20 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • इंडोनेशियाच्या आकाशात सप्तरंगी ढगांचे दुर्मिळ आणि मनमोहक दृश्य दिसले.
  • सूर्यप्रकाश पाण्याचे थेंब किंवा बर्फकणांवर पडल्याने “ढगांची इंद्रधनुषी चमक” तयार होते.
  • हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून लोक आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.
सोशल मिडियावर अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज व्हायरल होताना पाहिले असतील. हे व्हिडिओ कधी आपल्याला हसवतात, कधी भावूक करतात तर कधी थक्क करुन जातात. अलिकडे मात्र इथे एक सुंदर आणि डोळ्यांत साठवून ठेवणारे दुर्लभ दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. हे दृष्य आहे सप्तरंगी ढगांचे… इंडोनेशियामध्ये इंद्रधनुष्याचे नमुने अशाप्रकारे तयार झाले की पाहणाऱ्या सर्वांचेच डोळे दिपले. हे दृष्य इंटरनेटवर व्हायरल होत असून यूजर्स वेगाने व्हिडिओला शेअर करु लागले आहे. चला नक्की काय दिसलं याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

काय दिसलं व्हिडिओत?

व्हिडिओत दिसूण येणारे हे अद्भूत दृष्य खरे असून इंडोनेशियाच्या ढगांमध्ये ते दिसून आल्याचे सांगण्यात येत आहे. यात आकाशात ढगांचे सप्तरंगी नमुने तयार झाल्याचे दिसते. गुलाबी, जांभळा, हिरवा आणि पिवळा अशा रंगांची अशी जुगलबंदी होती की, जणू काही सूर्याने ढगांना इंद्रधनुष्याचा पोशाख घातला आहे असे वाटत होते. वास्तविक, हे असं तेव्हा घडतं जेव्हा सूर्यप्रकाश ढगांमध्ये लपलेल्या पाण्याच्या थेंबांवर किंवा बर्फाच्या कणांवर पडतो, तेव्हा त्याचा प्रकाश विखुरतो आणि इंद्रधनुष्याचे नमुने तयार होतात. तांत्रिक भाषेत याला ‘ढगांची इंद्रधनुषी चमक’ (cloud iridescence) असे म्हटले जाते. अशी दृश्ये सहसा पाहायला मिळत नसली तरी, जेव्हा ती दिसतात तेव्हा लोक थक्क होतात.

व्हिडिओला @nexta_tv नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘अद्भुत! इंडोनेशियाच्या आकाशात दुर्मिळ असे “इंद्रधनुषी ढग” (Rainbow Clouds) दिसून आले. ही घटना तेव्हा घडते, जेव्हा सूर्यप्रकाश ढगांमधील अत्यंत सूक्ष्म पाण्याच्या थेंबांमधून किंवा बर्फाच्या कणांमधून प्रवास करतो. जर हे ढग विरळ असतील आणि सूर्य किंवा चंद्राच्या अगदी जवळ असतील, तर त्यातील प्रकाश वेगवेगळ्या रंगांमध्ये “विभाजित” होतो, ज्यामुळे इंद्रधनुष्यासारखे तेजस्वी आणि लखलखीत नक्षीकाम तयार होते.’

व्हिडिओवर अनेकांनी कमेंट्स करत या दृष्यांवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “तुम्हाला खात्री आहे का, की ती प्रतिमा AI च्या मदतीने बनवलेली नाही?” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हे फारच सुंदर आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “इंडोनेशियाचे इंद्रधनुषी ढगांनी नटलेले आकाश पाहून असे वाटते, जणू काही सूर्याने छतामध्ये एक प्रिझम सरकवला आहे आणि तो बंद करायलाच विसरला आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

 

Published On: May 06, 2026 | 10:19 AM

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

