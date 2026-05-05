धक्कादायक! 15 फूट लांब मगरीच्या पोटात आढळला हॉटेलच्या मालकाचा मृतदेह,दृष्य पाहून सर्वांचीच दातखिळी बसली; थरारक Video Viral

Crocodile Eats Man : अनेक दिवसांपासून बेपत्ता झालेल्या हाॅटेल मालकाचे अवशेष मगरीच्या पोटातून बाहेर पडले. ड्रोन आणि हेलिकाॅप्टरच्या मदतीने मगरीला पकडण्याच यश आले. या घटनेचा व्हिडिओ आता सर्वांनाच थक्क करत आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 03:32 PM
धक्कादायक! 15 फूट लांब मगरीच्या पोटात आढळला हॉटेलच्या मालकाचा मृतदेह, पाहून सर्वांचीच दातखिळी बसली; थरारक Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • बेपत्ता हॉटेल मालकाचे अवशेष मगरीच्या पोटात सापडले
  • ड्रोन आणि हेलिकॉप्टरच्या मदतीने धोकादायक शोधमोहीम
  • तपासात मगरीच्या पोटातून मानवी अवयव आणि इतर पुरावे आढळले
मगर हा पाण्यातील सर्वात धोकादाय प्राणी मानला जातो. मगरीच्या शिकारीचे अनेक व्हिडिओज याआधी सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आहेत. यातच आता अलिकडे अशाच एका थरारक घटनेचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्याला पाहून सर्वांच्याच पायाखालची जमिन हादरली. घटना दक्षिण आफ्रिकेतील असल्याचे सांगण्यात येत असून यात मगरीने एका हाॅटेल मालकाला गिळून टाकल्याची घटना उघडकीस आला आहे. बेपत्ता हॉटेल मालकाचे अवशेष एका महाकाय मगरीच्या पोटातून बाहेर काढण्यात आले. या घटनेचा व्हिडिओ आता इंटरनेटवर शेअर करण्यात आला असून यूजर्सद्वारे याला चांगलेच शेअर करण्यात येत आहे. चला घटनेत नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात दिसते की, हॉटेल मालकाचा शोध घेणाऱ्या पथकाला मगरीच्या पोटात त्याचा मृतदेह आढळला. ड्रोन आणि हेलिकॉप्टरच्या मदतीने राबवण्यात आलेल्या या अत्यंत जोखमीच्या मोहिमेचा शेवट भीषण ठरला. याचे भयावह दृष्य तुम्ही व्हिडिओत पाहू शकता. यात ड्राेनवर मालकाचा मृतदेह आणि मगर दोघेही हवेत लटकताना दिसून येतात. न्यूयॉर्क पोस्टमधील एका वृत्तामुळे हे प्रकरण चर्चेत आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, ५९ वर्षीय गॅब्रिएल बातिस्ता हे कोमाटी नदीतील पुराच्या पाण्यात वाहून गेले होते. ही नदी मगरींच्या प्रादुर्भावासाठी ओळखली जाते, त्यामुळे ते एखाद्या मगरीचे भक्ष्य बनले असावेत अशी भीती सुरुवातीपासूनच होती.

अनेक दिवसांच्या शोधमोहिमेनंतर, बचाव पथकाला नदीकाठावर एक असान्य, सुस्त आणि फुगलेली मगर दिसली. संशयाच्या आधारावर पथकाने मगरीला मारुन टाकण्याची परवानगी मिळवली. एका पोलीस अधिकाऱ्याला हेलिकॉप्टरमधून थेट मगरीवर खाली उतरवण्यात आले. त्याने दोरी आणि हार्नेसच्या साहाय्याने मगरीला सुरक्षित केले आणि नंतर हेलिकाॅप्टर सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले.

मगरीला दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन गेल्यानंतर तिच्यावर शवविच्छेदन करण्यात आले ज्यात माणसाच्या शरीराचे अनेक अवयव सापडले. यात दोन तुटलेले हात, बरगड्यांचे भाग आणि मांसाचे तुकडे यांचा समावेश होता. एका बोटात घातलेल्या अंगठीमुळे हे अवशेष हाॅटेल मालकाचेच असल्याचा संशय खरा ठरवण्यात आला. तथापि या घटनेचा तपास अजून सुरुच आहे. मुख्य म्हणजे, या तपासात मगरीच्या शरीरात एकूण सहा जोड बुटांचे सापडले. यावरुन परिसरातील आणखी लोकांचा बळी मगरीने घेतल्याचे स्पष्ट होते. हाॅटेल मालकाचा मृत्यू नक्की पाण्यात बुडून झाला की मगरीच्या शिकारीने याची पुष्टी अद्याप झालेली नाही. इतर बेपत्ता लोकांचा शोध लागतोय की नाही हे तपासण्यासाठी आता अधिकारी इतर मगरींचीही तपासणी करत आहेत.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 05, 2026 | 02:30 PM

