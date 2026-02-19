Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बंजी जम्पिंगने घेतले जीव! गळ्यातील हाड तुटल्याने ऋषिकेशमध्ये तरुणीचा हवेतच मृत्यू… घटनेचा Video Viral

Women Died In Rishikesh : साहसी खेळ ठरला जीवघेणा, घेतला आणखी एकाचा जीव... ऋषिकेशमध्ये बंजी जम्पिंग करताना एका महिलेचा हवेतच मृत्यू झाला असून मानेचं हाडं तुटल्याने तिने जागीच प्राण सोडल्याचे सांगण्यात येत आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 02:01 PM
(फोटो सौजन्य: X)

  • बंजी जम्पिंग हा एक साहसी खेळ असला तरी आतापर्यंत अनेकांनी यात आपला जीव गमावला आहे.
  • ऋषिकेशमध्ये बंजी जम्पिंग करताना एका महिलेचा हवेतच मृत्यू झाल्याची घटना समोर येत आहे.
  • घटनेचे भयाण दृश्य आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहे.
बंजी जम्पिंग हा एक साहसी खेळ आहे ज्यात एका लांब, लवचिक दोरीच्या साहाय्याने उंच ठिकाणावरून, हवेतून खाली जमिनीच्या दिशेला उडी मारली जाते. ही दोरी जमिनीपासून काही अंतरावर जाऊन थांबते जेणेकरुन व्यक्तीला आपण जमिनीवर आपटणार असं वाटतं पण असं न घडता त्याचा जीव वाचतो. हा खेळ खेळण्यासाठी भरपूर साहसाची गरज लागते पण मागील काही काळापासून या खेळाची थरारकता फार अधिक वाढू लागली आहे. माहितीनुसार, देशात अनेक लोकांनी हा खेळ खेळताना आपला जीव गमावला आहे. अशीच एक घटना अलिकडे सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आली असून यात महिलेने हवेतच आपले प्राण सोडल्याची माहिती मिळत आहे. चला घटनेविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

काय आहे प्रकरण?

बंजी जम्पिंग खेळाने आणखी एकाचा बळी घेतला असून ही घटना सध्या सोशल मिडियावर चांगलीच चर्चेत ठरत आहे. घटना ऋषिकेशमधून समोर येत असून इथे एका तरुणीचा बंजी जंम्पिंग खेळताना हवेतच मृत्यू झाल्याची बातमी समोर येत आहे. माहितीनुसार, महिला बंजी जम्पिंग करत असताना हवेतच तिच्या मानेचं हाडं मोडल्याने जागीच तिचा मृत्यू झाला. ही घटना एक उत्तम उदाहरण आहे हे सांगण्यात की कधी कधी आपल्या साहसाची किंमत आपल्याला फार महागात पडू शकते.

घटनेचे दृश्य सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले असून यात हवेतच महिलेचा मृतदेह रश्शीला लटकत असल्याचे दिसून येते. हे दृश्य फारच भयाण असून लोक आता बंजी जंपिंगच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. अनेक यूजर्सना हा खेळच बॅन करण्याची विनंती केली आहे तर काहींनी हा निव्वळ निष्काळजीपणा असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान ऋषिकेश हे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साहसी खेळांसाठी प्रसिद्ध आहे. दरवर्षी हजारो पर्यटक येथे बंजी जंपिंग आणि रिव्हर राफ्टिंगचा आनंद घेतात. मात्र लोकांनी ही गोष्ट ध्यानात घेणे फार गरजेचे आहे की, कोणताही खेळ हा आपल्या जीवाहून महत्त्वाचा नाही.

सदर घटनेचे हे दृश्य @SanjeevCrime नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेचा माहिती देण्यात आसी असून यात लिहिले आहे की, “ऋषिकेशच्या डेहराडून येथे बंजी जंपिंग करताना एका तरुणीचा मानेचे हाड मोडल्याने हवेतच मृत्यू झाला आहे. उडी मारताना सुरक्षा मानकांमध्ये निष्काळजीपणाचा संशय आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी गोंधळ उडाला”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Rishikesh bungee jumping accident woman dies after breaking neck bone viral news in marathi

Published On: Feb 19, 2026 | 02:01 PM

