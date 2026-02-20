Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
शुल्लक लाइक्ससाठी चिमुकल्याचा जीव पणाला… तरुणाने लहान मुलाला पाजली बियर अन् सिगारेट, पाहून नेटकरी भडकले; Video Viral

Shocking Viral Video : मजा की गुन्हा? व्हायरल होण्यासाठी तरुणाने हद्द पार केली. नकळत्या वयात चिमुकल्याला जाणीवपूर्वज दारू आणि सिगारेट पाजली अन् घटनेचा व्हिडिओ आता वेगाने व्हायरल होतोय.

Updated On: Feb 20, 2026 | 10:00 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • रीलसाठी तरुणाने मर्यादा ओलांडली.
  • चिमुकल्याला पाजली दारी आणि सिगारेट.
  • नेटकऱ्यांनी तरुणावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
आजकाल रिल्ससाठी आणि स्वत:ला व्हायरल करण्यासाठी लोक वाटेल ते करायला लागले आहेत. कधी कोणी धोकादायक स्टंट करु पाहतं तर कुणी हास्यास्पद गोष्टी करुन दाखवतं. कोणतीही गोष्ट करताना ती मर्यादेत करायला हवी, कारण जेव्हा ही मर्यादा ओलांडली जाते तेव्हा त्याचे गंभीर परिणाम दिसून येतात. शुल्लक रिलसाठी लोक आता वाटेल ते करायला लागले आहेत, कुणी आपला जीव धोक्यात घालतं कर कुणी नको ते करायला जातं. असाच एक व्हिडिओ अलिकडे सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात व्हिडिओसाठी तरुणाने एका लहान मुलाला दारु आणि सिगारेट पाजल्याचे दिसून आले. नेटकऱ्यांनी हा व्हिडिओ आता गांभीर्याने घेतला असून अनेकांनी तरुणाच्या या कृतीवर आपला संताप व्यक्त केला आहे. चला व्हिडिओविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

बंजी जम्पिंगने घेतले जीव! गळ्यातील हाड तुटल्याने ऋषिकेशमध्ये तरुणीचा हवेतच मृत्यू… घटनेचा Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओने सर्वत्र खळबळ उडवली असून नेटिझन्सचा दावा आहे की, हा व्हिडिओ राजस्थानचा आहे. तथापि याची अधिकृत पुष्टी अद्याप करण्यात आलेली नाही. व्हिडिओमध्ये रस्त्याच्या कडेला एक माणूस त्याच्या बाईकवर बसलेला दिसतो. त्याच्यासमोर एक चिमुकला उभा असून त्याच्या हातात दारुचे कॅन दिसून येतो. चिमुकला त्या कॅनमधून गटागटा दारु पिऊ लागतो ज्यानंतर तरुण आपल्या हातातली सिगारेट त्याला प्यायला देतो. चिमुकला सिगारेट ओढतो आणि मग पुन्हा दारु प्यायला लागतो, जे पाहून तरुणही आपल्या हातात दुसरा दारुचा कॅन घेऊन दारु पिऊ लागतो. तरुण अभिमानाने ही संपूर्ण गोष्ट कॅमेरात कैद करतो आणि नंतर शेअरही करतो. व्हिडिओतील हे दृश्य पाहिल्यानंतर नेटकरी मात्र आता चांगलेच भडकले आहेत. इतक्या लहान वयात मुलाला दारु आणि सिगारेट पाजणं फार चुकीचं असून यूजर्स आता तरुणावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करत आहेत.

आईला मदत करायला गेला चिमुकला; पण बग्गी पकडताच हवेत खेळाला झोका… पाहूनच येईल हसू; क्युट Video Viral

हा व्हिडिओ @Dafi_syiemz नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची संपूर्ण माहिती देण्यात आली असून युजर्सने राजस्थान पोलिसांना तरुणावर कठोर कारवाई करण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रियाही व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “मला वाटतं ते बिअर नाहीये, ते एनर्जी ड्रिंक आहे.” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “फक्त रीलसाठी कोणीतरी स्वतःच्या मुलांसोबत असं कसं करू शकते?” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “कृपया या माणसावर कारवाई करा. हा एक भयंकर गुन्हा आहे!”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video young man gives alcohol cigarette to child for reel viral news in marathi

Published On: Feb 20, 2026 | 10:00 AM

Feb 20, 2026 | 10:00 AM
