शुल्लक लाइक्ससाठी चिमुकल्याचा जीव पणाला... तरुणाने लहान मुलाला पाजली बियर अन् सिगारेट, पाहून नेटकरी भडकले; Video Viral

बंजी जम्पिंगने घेतले जीव! गळ्यातील हाड तुटल्याने ऋषिकेशमध्ये तरुणीचा हवेतच मृत्यू… घटनेचा Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओने सर्वत्र खळबळ उडवली असून नेटिझन्सचा दावा आहे की, हा व्हिडिओ राजस्थानचा आहे. तथापि याची अधिकृत पुष्टी अद्याप करण्यात आलेली नाही. व्हिडिओमध्ये रस्त्याच्या कडेला एक माणूस त्याच्या बाईकवर बसलेला दिसतो. त्याच्यासमोर एक चिमुकला उभा असून त्याच्या हातात दारुचे कॅन दिसून येतो. चिमुकला त्या कॅनमधून गटागटा दारु पिऊ लागतो ज्यानंतर तरुण आपल्या हातातली सिगारेट त्याला प्यायला देतो. चिमुकला सिगारेट ओढतो आणि मग पुन्हा दारु प्यायला लागतो, जे पाहून तरुणही आपल्या हातात दुसरा दारुचा कॅन घेऊन दारु पिऊ लागतो. तरुण अभिमानाने ही संपूर्ण गोष्ट कॅमेरात कैद करतो आणि नंतर शेअरही करतो. व्हिडिओतील हे दृश्य पाहिल्यानंतर नेटकरी मात्र आता चांगलेच भडकले आहेत. इतक्या लहान वयात मुलाला दारु आणि सिगारेट पाजणं फार चुकीचं असून यूजर्स आता तरुणावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करत आहेत.
This is deeply disturbing. A man was seen giving beer and a cigarette to a small child. The bike number is RJ25 SS 8392.
Providing alcohol or tobacco to a minor is illegal. Please share this so the authorities can take action.#Rajasthan #Google #ToxicTeaser pic.twitter.com/vYsPbZLGc3 — Daphi (@Dafi_syiemz) February 19, 2026
हा व्हिडिओ @Dafi_syiemz नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची संपूर्ण माहिती देण्यात आली असून युजर्सने राजस्थान पोलिसांना तरुणावर कठोर कारवाई करण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रियाही व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “मला वाटतं ते बिअर नाहीये, ते एनर्जी ड्रिंक आहे.” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “फक्त रीलसाठी कोणीतरी स्वतःच्या मुलांसोबत असं कसं करू शकते?” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “कृपया या माणसावर कारवाई करा. हा एक भयंकर गुन्हा आहे!”.
