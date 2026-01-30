ती हसली... पण माणूस म्हणून हारली! शाळेतील मित्राला पिझ्झा डिलिव्हर करताना पाहून तरुणीने उडवली खिल्ली, युजर्स संतापले; Video Viral

भीती नाही, कारण बाबा आहे! वडिलांवर विश्वास ठेवून 2 वर्षांच्या चिमुकल्याने छतावरून मारली उडी, मग पुढे जे घडलं… Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
व्हिडिओमध्ये तरुणीची आपल्या शाळकरी मित्रासोबत अचानक भेट झाल्याचे समजते. मुलगी आपल्या मित्राला पिझ्झाची डिलिव्हरी करताना पाहून थक्क होते आणि लगेच त्याची खिल्ली उडवायला सुरुवात करते. मुलगी म्हणते, ‘तू शाळेत सर्वांना प्रेरणा देत असायचा आणि आता तू पिझ्झा डिलिव्हरी करत आहेस?’ ती असेही म्हणते की ती हा व्हिडिओ तिच्या जुन्या मैत्रिणींसोबत शेअर करेल, जे त्याच्या परिस्थितीवर हसत आहेत. तथापि, या गोष्टी ऐकल्यानंतरही, मुलगा गप्प राहतो आणि गोड हास्यासह हात जोडतो. मुलगी विचारते, “डोमिनोजमध्ये काम करताना कसे वाटते? तुला तुझे शाळेचे दिवस आठवतात का?” तो हसून उत्तर देतो, “हो, मला खूप आठवतात.” व्हिडिओच्या शेवटी, ती हसून म्हणते, मी हा व्हिडिओ सर्वांना पाठवेन, ज्यावर मुलगा कोणतीही प्रतिक्रिया न देता फक्त गालावर एक स्मितहास्य ठेवतो. त्याच्या हसऱ्या चेहऱ्यात दडलेला त्याचा संघर्ष व्हिडिओत स्पष्ट दिसून येतो पण त्याची मैत्रिण हे समजून घेत नाही यावर यूजर्स नाराजी व्यक्त करत आहेत.
A pizza delivery boy met his school-time female friend on the road…
She started recording and mocked him: “You used to motivate everyone in school… and now you’re delivering pizza?” Then she said she’ll send the video to other friends too. She laughed… but didn’t think for a… pic.twitter.com/hkSzH04O6x — Saffron Chargers (@SaffronChargers) January 29, 2026
घटनेचा व्हिडिओ @SaffronChargers नावाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, ‘एका पिझ्झा डिलिव्हरी बॉयला रस्त्यात त्याच्या शाळेतील मैत्रिणीला भेटले…तिने रेकॉर्डिंग सुरू केले आणि त्याची थट्टा केली: “तू शाळेत सर्वांना प्रेरणा देत असेस… आणि आता तू पिझ्झा डिलिव्हरी करत आहेस?”मग ती म्हणाली की ती व्हिडिओ इतर मित्रांनाही पाठवेल. ती हसली… पण क्षणभरही विचार केला नाही: मुलांचे आयुष्य सोपे नसते. कधीकधी जबाबदाऱ्या वयाच्या आधी येतात. स्वप्ने दफन केली जातात. स्वाभिमानाची परीक्षा घेतली जाते. पिझ्झा डिलिव्हरी करणे लज्जास्पद नाही. एखाद्याच्या संघर्षाची थट्टा करणे हे आहे. मुलगा असणे सोपे नाही’.
