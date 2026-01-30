Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • School Female Friend Mocks Pizza Delivery Boy And Started Recording Video Users Get Angry For Making Fun Of Struggle Viral News In Marathi

ती हसली… पण माणूस म्हणून हारली! शाळेतील मित्राला पिझ्झा डिलिव्हर करताना पाहून तरुणीने उडवली खिल्ली, युजर्स संतापले; Video Viral

स्वप्नांची थट्टा! शाळेत इतरांना प्रेरणा देणारा मित्र आज पिझ्झा डिलिव्हर करत आहे पाहून मुलीने त्याची खिल्ली उडवली. मुलगा हसला पण त्यामागील त्याच्या संघर्षाच्या वेदना मात्र दडून राहिल्या. युजर्स मुलीवर नाराज झाले आहेत.

Updated On: Jan 30, 2026 | 10:09 AM
ती हसली... पण माणूस म्हणून हारली! शाळेतील मित्राला पिझ्झा डिलिव्हर करताना पाहून तरुणीने उडवली खिल्ली, युजर्स संतापले; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • पिझ्झा डिलिव्हरी करताना भेटलेल्या शाळकरी मित्राची तरुणीने थट्टा केली, त्याचा व्हिडिओ शूट करून तो इतरांना पाठवण्याची धमकी दिली.
  • अपमानास्पद शब्दांनंतरही तरुणाने हसून उत्तर दिले; त्याच्या चेहऱ्यावर दिसणारा संघर्ष आणि स्वाभिमान युजर्सच्या काळजाला भिडला.
  • व्हिडिओ व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी तरुणीच्या कृतीचा निषेध करत “मेहनतीची थट्टा लाजिरवाणी आहे” अशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
तुम्ही हे तर ऐकलंच असेल की जगात आदर हा पैसे बघून दिला जातो. अनेकदा लोकांकडे किती पैसे आहेत किंवा ते किती श्रीमंत आहेत हे पाहून लोक त्यांना किती आदर द्यायचा याचा निर्णय घेतात. असेच काहीसे दृश्य सध्या सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात एका तरुणीने आपल्या शाळकरी मित्राला पिझ्झा विकताना पाहून त्याची खिल्ली उडवली. एवढंच काय तर तिने त्याचा व्हिडिओही शूट केला आणि हा व्हिडिओ जुन्या मैत्रिणींसोबत शेअर करण्याची धमकी दिली. मुलीचा उद्देश मुलाच्या वाईट परिस्थितीवर हसणं आणि त्याच्या परिस्थितीची खिल्ली उडवणं होतं जे पाहून यूजर्सना संताप अनावर झाला. व्यक्तीची मेहनत न पाहता फक्त त्याच्या परिस्थितीवर हसणं एक चुकीचं कृत्य असून मैत्रिण म्हणून ती हारली अशा प्रतिक्रिया यूजर्सने दिल्या आहेत.

भीती नाही, कारण बाबा आहे! वडिलांवर विश्वास ठेवून 2 वर्षांच्या चिमुकल्याने छतावरून मारली उडी, मग पुढे जे घडलं… Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हिडिओमध्ये तरुणीची आपल्या शाळकरी मित्रासोबत अचानक भेट झाल्याचे समजते. मुलगी आपल्या मित्राला पिझ्झाची डिलिव्हरी करताना पाहून थक्क होते आणि लगेच त्याची खिल्ली उडवायला सुरुवात करते. मुलगी म्हणते, ‘तू शाळेत सर्वांना प्रेरणा देत असायचा आणि आता तू पिझ्झा डिलिव्हरी करत आहेस?’ ती असेही म्हणते की ती हा व्हिडिओ तिच्या जुन्या मैत्रिणींसोबत शेअर करेल, जे त्याच्या परिस्थितीवर हसत आहेत. तथापि, या गोष्टी ऐकल्यानंतरही, मुलगा गप्प राहतो आणि गोड हास्यासह हात जोडतो. मुलगी विचारते, “डोमिनोजमध्ये काम करताना कसे वाटते? तुला तुझे शाळेचे दिवस आठवतात का?” तो हसून उत्तर देतो, “हो, मला खूप आठवतात.” व्हिडिओच्या शेवटी, ती हसून म्हणते, मी हा व्हिडिओ सर्वांना पाठवेन, ज्यावर मुलगा कोणतीही प्रतिक्रिया न देता फक्त गालावर एक स्मितहास्य ठेवतो. त्याच्या हसऱ्या चेहऱ्यात दडलेला त्याचा संघर्ष व्हिडिओत स्पष्ट दिसून येतो पण त्याची मैत्रिण हे समजून घेत नाही यावर यूजर्स नाराजी व्यक्त करत आहेत.

रस्त्यावर कायदा चिरडला! कार चालकाने ट्राफिक पोलिसाला बॉनेटवर 500 मीटरपर्यंत फरफटत नेलं; ग्रेटर नोएडातील Video Viral

घटनेचा व्हिडिओ @SaffronChargers नावाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, ‘एका पिझ्झा डिलिव्हरी बॉयला रस्त्यात त्याच्या शाळेतील मैत्रिणीला भेटले…तिने रेकॉर्डिंग सुरू केले आणि त्याची थट्टा केली: “तू शाळेत सर्वांना प्रेरणा देत असेस… आणि आता तू पिझ्झा डिलिव्हरी करत आहेस?”मग ती म्हणाली की ती व्हिडिओ इतर मित्रांनाही पाठवेल. ती हसली… पण क्षणभरही विचार केला नाही: मुलांचे आयुष्य सोपे नसते. कधीकधी जबाबदाऱ्या वयाच्या आधी येतात. स्वप्ने दफन केली जातात. स्वाभिमानाची परीक्षा घेतली जाते. पिझ्झा डिलिव्हरी करणे लज्जास्पद नाही. एखाद्याच्या संघर्षाची थट्टा करणे हे आहे. मुलगा असणे सोपे नाही’.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: School female friend mocks pizza delivery boy and started recording video users get angry for making fun of struggle viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 10:08 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भीती नाही, कारण बाबा आहे! वडिलांवर विश्वास ठेवून 2 वर्षांच्या चिमुकल्याने छतावरून मारली उडी, मग पुढे जे घडलं… Video Viral
1

भीती नाही, कारण बाबा आहे! वडिलांवर विश्वास ठेवून 2 वर्षांच्या चिमुकल्याने छतावरून मारली उडी, मग पुढे जे घडलं… Video Viral

सौंदर्यावरून उडेल तरुणांचा विश्वास! Viral Video पाहून तुम्ही ही म्हणाल “नक्की काय चालूये हे…?”
2

सौंदर्यावरून उडेल तरुणांचा विश्वास! Viral Video पाहून तुम्ही ही म्हणाल “नक्की काय चालूये हे…?”

रस्त्यावर कायदा चिरडला! कार चालकाने ट्राफिक पोलिसाला बॉनेटवर 500 मीटरपर्यंत फरफटत नेलं; ग्रेटर नोएडातील Video Viral
3

रस्त्यावर कायदा चिरडला! कार चालकाने ट्राफिक पोलिसाला बॉनेटवर 500 मीटरपर्यंत फरफटत नेलं; ग्रेटर नोएडातील Video Viral

अपघातानंतरची ती एक घटना अन् बाईक बनली देवता, प्रसादाला चढवली जाते दारू; जाणून घ्या राजस्थानच्या अनोख्या मंदिराची रंजक कथा
4

अपघातानंतरची ती एक घटना अन् बाईक बनली देवता, प्रसादाला चढवली जाते दारू; जाणून घ्या राजस्थानच्या अनोख्या मंदिराची रंजक कथा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ती हसली… पण माणूस म्हणून हारली! शाळेतील मित्राला पिझ्झा डिलिव्हर करताना पाहून तरुणीने उडवली खिल्ली, युजर्स संतापले; Video Viral

ती हसली… पण माणूस म्हणून हारली! शाळेतील मित्राला पिझ्झा डिलिव्हर करताना पाहून तरुणीने उडवली खिल्ली, युजर्स संतापले; Video Viral

Jan 30, 2026 | 10:08 AM
Dream Science: स्वप्नात ट्रेन धावताना दिसण्याचे कोणते आहेत संकेत, काय सांगते स्वप्नशास्त्र जाणून घ्या

Dream Science: स्वप्नात ट्रेन धावताना दिसण्याचे कोणते आहेत संकेत, काय सांगते स्वप्नशास्त्र जाणून घ्या

Jan 30, 2026 | 10:00 AM
Samsung Galaxy A07 5G: बजेट सेगमेंट पुन्हा हादरलं! 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह होणार नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Samsung Galaxy A07 5G: बजेट सेगमेंट पुन्हा हादरलं! 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह होणार नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Jan 30, 2026 | 09:46 AM
Shaheed Diwas 2026: राष्ट्रपिता गांधी ते सीमेवरील जवान! एकाच धाग्यात गुंफलेला बलिदानाचा इतिहास

Shaheed Diwas 2026: राष्ट्रपिता गांधी ते सीमेवरील जवान! एकाच धाग्यात गुंफलेला बलिदानाचा इतिहास

Jan 30, 2026 | 09:45 AM
Virat Kohli Instagram Account : विराट कोहली इंस्टाग्रामवर परतला, अकाउंट पुन्हा दिसायला लागल्यानंतर चाहते उत्साही

Virat Kohli Instagram Account : विराट कोहली इंस्टाग्रामवर परतला, अकाउंट पुन्हा दिसायला लागल्यानंतर चाहते उत्साही

Jan 30, 2026 | 09:41 AM
Recipe : पार्टीसाठी परफेक्ट कुरकुरीत स्नॅक्स; घरी बनवा मार्केट स्टाईल टेस्टी ‘मिक्स व्हेज कटलेट’

Recipe : पार्टीसाठी परफेक्ट कुरकुरीत स्नॅक्स; घरी बनवा मार्केट स्टाईल टेस्टी ‘मिक्स व्हेज कटलेट’

Jan 30, 2026 | 09:30 AM
Shukra Pradosh Vrat: शुक्र प्रदोष व्रतामुळे वाढेल धनसंपत्ती, शिवकृपेने दूर होतील अडचणी

Shukra Pradosh Vrat: शुक्र प्रदोष व्रतामुळे वाढेल धनसंपत्ती, शिवकृपेने दूर होतील अडचणी

Jan 30, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM