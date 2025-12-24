Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

लग्नाच्या काही तास आधी बॉयफ्रेंडला भेटायला गेलेल्या वधूने धक्कादायक सत्य केलं उघड; म्हणाली तो व्हिडिओ…

Bride Viral Video Truth : संपूर्ण देशाला हेलावून टाकणाऱ्या त्या व्हिडिओचे सत्य आता समोर आले आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पहिल्यांदाच यातील वधूने नवा व्हिडिओ शेअर करत मोठे सत्य लोकांसमोर उघड केले आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 11:23 AM
लग्नाच्या काही तास आधी बॉयफ्रेंडला भेटायला गेलेल्या वधूने धक्कादायक सत्य केलं उघड; म्हणाली तो व्हिडिओ...

(फोटो सौजन्य – Instagram)

  • लग्नाआधी बॉयफ्रेंडला भेटणाऱ्या वधूचा व्हिडिओ मागे फार चर्चेत राहिला.
  • हा व्हिडिओ खरा नसून पूर्णपणे स्क्रिप्टेड असल्याचा खुलासा झाला आहे.
  • व्हिडिओमुळे तरुणीला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागल्यानंतर तिने सोशल मीडियावर सत्य समोर आणले.
सोशल मीडियावर नेहमीच अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. तुम्ही सोशल मीडियावर ऍक्टिव्ह असाल तर मागे व्हायरल झालेल्या एका वधूचा व्हिडिओ तुम्ही इथे नक्कीच पाहिला असावा. तुम्हाला याविषयी काही माहिती नसेल तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की, काही दिवसांपूर्वी इंटरनेटवर एका व्हिडिओने सर्वांना आश्चर्यचकित केलं होत. व्हिडिओत लग्नाच्या काही तास एक वधू आपल्या बॉयफ्रेंडला भेटताना दिसून आली. व्हिडिओत सांगितल्याप्रमाणे, कुटुंबाच्या आग्रस्तव तरुणी लग्नासाठी तयार झाल्याचे यात सांगण्यात आले. या व्हिडिओने त्यावेळी अनेकांना भावुक केलं, लोकांनी मोठ्या वेगाने हा व्हिडिओ शेअर देखील केला. पण अलीकडेच व्हिडिओच्या सत्यतेबाबत एक मोठा खुलासा करण्यात आला आहे.

एका फोटोने केला घात! नदीकिनारी फोटोशूट करत होती महिला, तितक्यात लाट आली अन्… घटनेचा लाइव्ह Video Viral

व्हिडिओमध्ये दाखवण्यात आलेल्या वधूनेच आता याबाबत मोठे विधान केले आहे. तिचे नाव श्रुती असून व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर १९ डिसेंबर रोजी श्रुती पहिल्यांदाच बोलली की, “ती व्हायरल क्लिप खरी नव्हती, तर स्क्रिप्टेड होती. वधूची भूमिका साकारण्यासाठी मला शेवटच्या क्षणी निवडण्यात आले.” तिने पुढे धक्कादायक सत्य उघड केले. व्हिडिओ तिच्या संमतीशिवाय अपलोड करण्यात आला होता. श्रुतीने स्पष्ट केले की तिला आशा होती की कंटेंट क्रिएटर, आरव मावी, योग्य स्पष्टीकरण, टॅगिंग किंवा चर्चा करून व्हिडिओ जबाबदारीने शेअर करेल, परंतु व्हिडिओ तिच्या माहितीशिवाय किंवा हा व्हिडिओ काल्पनिक असं नमूद न करता त्याला अपलोड करण्यात आलं. तरुणीच्या या खुलास्यानंतर अनेकांना आता जाऊन स्पष्ट झालं आहे की तो व्हिडिओ स्क्रिप्टेड होता.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shruti Dahuja (@shrutidahuja12)

पहिल्यांदाच झालं असावं! मुंगूसाला मारताच विजयाचा आनंद साजरा करू लागला किंग कोब्रा, असा नाचला की सर्व पाहतच राहिले; Video Viral

व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर लगेचच श्रुतीला लक्ष्य करण्यात आले. लोकांनी तिच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि तिच्या पालकांना, ज्यांचा या घटनेशी काहीही संबंध नव्हता, त्यांना या प्रकरणात ओढण्यात आले. यामुळेच श्रुतीने समोरून व्हिडिओचे सत्य उघड करण्याचा निर्णय घेतला आणि यावर आपली प्रतिक्रिया दिली. श्रुतीने आपल्या ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर करत लोकांना घटनेची माहिती दिली आहे आणि हे उघड केलं आहे की व्हायरल होत असलेला तो व्हिडिओ खरा नसून पूर्णपणे स्क्रिप्टेड आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

