दोन उंदीर लढत राहिले अन् फाईट पाहण्यासाठी मंजिरींनी घातला घोळखा… अनोखी कुश्ती पाहून युजर्सना आलं हसू; Video Viral

Funny Rat Fight : उंदरांची फाईट झाली हाऊसफुल... मांजरीच्या संपूर्ण गटाने रिंगण घालत लढतीची मजा घेतली अन् दृश्य पाहून युजर्सनाही हसू फुटलं. या अनोख्या लढतीचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालतोय.

Updated On: Jan 08, 2026 | 09:20 AM
दोन उंदीर लढत राहिले अन् फाईट पाहण्यासाठी मंजिरींनी घातला घोळखा... अनोखी कुश्ती पाहून युजर्सना आलं हसू; Video Viral

(फोटो सौजन्य – Instagram)

  • नेहमी उंदरांवर झडप घालणाऱ्या मांजरी या व्हिडिओत मात्र शांतपणे रिंगण करत दोन उंदरांची कुस्ती पाहताना दिसतात.
  • दोन उंदीर मागच्या पायांवर उभे राहून एकमेकांना पकडत, सोडवत आणि पुन्हा हल्ला करत जोरदार लढत करतात.
  • मांजरींनी हल्ला न केल्यामुळे हे दृश्य सगळ्यांनाच थक्क करणारे ठरले असून, नेटकऱ्यांकडून मजेशीर प्रतिक्रिया येत आहेत.
शिकारी आणि भक्ष्य जेव्हा आमने-सामने येतात तेव्हा लढाईचे दृश्यच समोर येते. पण आता जे सोशल मिडियावर व्हायरल झाले ते काहीतरी वेगळेच होते. दोन उंदरांच्या कुस्तीत चक्क मांजरी प्रेक्षक बनल्या आणि त्यांनी रिंगण करतच या कुस्तीचा आनंद लुटला. जिथे उंदराला पाहताच मांजर त्याला मारण्यासाठी तुटून पडते तिथेच व्हिडिओत मात्र एक वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. या दृश्यांनी सर्व यूजर्सना थक्क केलं आणि लोकांनीही या अनोख्या कुस्तीची आणि दृश्यांची मजा लुटली. चला व्हिडिओत काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

समुद्राच्या आत सापडला पिवळ्या रंगाचा अनोखा रस्ता, दृष्यांनी विज्ञानालाही घातलं कोड पण खरं सत्य काय? पहा Viral Video

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओची सुरुवात एका खुल्या मैदानातून सुरु होते. मांजरींचा एक मोठा गट रिंगण करत एक मजेदार फाईट पाहत असतात. ही फाईट कोणत्या मोठ्या प्राण्यांमध्ये नाही तर इवल्याश्या दोन उंदरांमध्ये सुरु होती. दोन्ही उंदीर जमिनीवर उभे राहून एकमेकांना पकडून जमीनदोस्त करण्याच्या उद्देशात असतात. उंदरांच्या या लढाईत नक्की कोण विजयी ठरणार हे पाहण्यासाठी मांजरीही फार लक्ष देऊन ही फाईट पाहत असतात. लढाईत कधीकधी एक उंदीर दुसऱ्याला धरतो आणि दबाव आणतो, तर कधीकधी दुसरा चतुराईने स्वतःला सोडवतो आणि बदला घेतो. या संपूर्ण दृश्यातील आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे तिथे उपस्थित एकही मांजर उंदरांवर हल्ला करत नाही. लोकांनी आता हे दृश्य वेगाने शेअर करायला सुरुवात केली आहे. काहींचे म्हणणे आहे की, मांजरींनी भूक नसेल म्हणून त्यांनी हल्ला केला नाही तर काहींनी म्हटलं की, त्यांनी लढाईत व्यत्यत आणायचा नसेल.

 

व्हिडिओ कॉलचा मोह आज्जीलाही आवरेना… हात थरथरत असतानाही नातीकडून घेतले प्रक्षिक्षण, पाहून युजर्सही झाले खुश; Video Viral

दरम्यान लढाईचे मजेदार दृश्य @onl.y._.pets नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “मांजरी त्यांच्या अन्नाची लढाई पाहत आहेत ” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मांजरी म्हणतील: हा सामना संपू दे, मग मीही ग्राउंडमध्ये येतो ” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हाऊसफुल शो”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 08, 2026 | 09:20 AM

