समुद्राच्या आत सापडला पिवळ्या रंगाचा अनोखा रस्ता, दृष्यांनी विज्ञानालाही घातलं कोड पण खरं सत्य काय? पहा Viral Video

पॅसिफिक महासागराच्या खोल पाण्यात शास्त्रज्ञांना एक रहस्यमय रचना आढळून आली असून ती पिवळ्या विटांनी बनलेल्या रस्त्यासारखी दिसते. हा अनोखा शोध पाहून जगभरातील लोकांचे लक्ष वेधले गेले आहे.

Jan 07, 2026 | 03:02 PM
(फोटो सौजन्य – X)

  • हवाईयन बेटांजवळ सुमारे ३,००० मीटर खोल पाण्यात “यलो ब्रिक रोड”सारखी दिसणारी रचना ओशन एक्सप्लोरेशन ट्रस्टच्या मोहिमेदरम्यान आढळली.
  • सुरुवातीला मानवनिर्मित वाटणारी ही रचना प्रत्यक्षात काही वेगळीच असल्याचे शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले.
  • हा शोध अजूनही महासागराचा मोठा भाग मानवासाठी अज्ञात असल्याचे दर्शवतो.
शास्त्रज्ञांनी अलिकडेच पॅसिफिक महासागराच्या खोल पाण्यात एक नवा शोध लावला आहे, ज्याने सर्वांनाच आश्चर्यचकित करुन सोडलं. या नव्या शोधात शास्त्रज्ञांना पाण्याचा आत एक अनोखी रचना सापडली आहे जी पिवळ्या विटांनी बनवलेल्या रस्त्यासारखी दिसून येते. हे दृश्य काल्पनिक वाटत असले तरी ते सत्यात घडून आले असून ते कोणत्या तरी रहस्यमय गोष्टीचा भास करुन देते. ओशन एक्सप्लोरेशन ट्रस्टच्या जहाज ई/व्ही नॉटिलसने केलेल्या लाईव्ह-स्ट्रीम मोहिमेदरम्यान हा शोध पाहण्यात आला. हे ठिकाण हवाईयन बेटांजवळ समुद्राच्या पृष्ठभागापासून सुमारे ३,००० मीटर खाली होते.

थायलंडच्या ट्रान्सव्हुमनने भारतीय व्यक्तीला भररस्त्यात लाथा-बुक्यांनी चोपलं, पण नक्की घडलं काय? Video Viral

कॅमेराने टिपलेल्या या दृश्यात दगड व्यवस्थित जुळलेले दिसले. त्याच्यांवर प्रकाश पडताच ते पिवळ्या रंगात चमकतात. याकडे पाहताच ते मानवनिर्मित रस्त्यासारखे दिसते. शास्त्रज्ञांनी याला “यलो ब्रिक रोड” किंवा “द रोड टू अटलांटिस” असे संबोधले आहे. हा शोध युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळ आणि जगातील सर्वात मोठ्या सागरी संवर्धन क्षेत्रांपैकी एक असलेल्या पापाहनामोकुआकेआ मरीन नॅशनल मोन्युमेंटमध्ये झाला. शास्त्रज्ञ तेथील समुद्रतळावरील पर्वत आणि ज्वालामुखी रचनांचा अभ्यास करत होते.

व्हिडिओ कॉलचा मोह आज्जीलाही आवरेना… हात थरथरत असतानाही नातीकडून घेतले प्रक्षिक्षण, पाहून युजर्सही झाले खुश; Video Viral

शास्त्रज्ञांनी जेव्हा रस्त्यासारख्या दिसणाऱ्या त्या रचनेचे प्रशिक्षण केले तेव्हा त्यांना समजले की, ही कोणतीही मानवनिर्मित रचना नसून नैसर्गिक भूगर्भीय प्रक्रियेचे परिणाम आहे. लाखो वर्षांपूर्वी समुद्राखाली ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला होता ज्यानंतर वितळलेला लावा थंड समुद्राच्या पाण्यात जाताच तो वेगाने थंड होऊ लागतो ज्यामुळे समुद्राखाली भेगा पडतात. या प्रक्रियेत सरळ रेषेत काटकोनात भेगा पडतात ज्यामुळे त्या फारशीसारख्या दिसू लागतात. या प्रकारच्या रचनेला भूगर्भशास्त्रात हायलोक्लास्टाइट म्हणतात. एका अभ्यासानुसार, मानवाने आतापर्यंत महासागराचा फक्त काही अंशी भागच पाहिला आहे. गेल्या ६७ वर्षांत, खोल महासागराचे फक्त ०.००१ टक्के फोटो काढण्यात आले आहेत ज्यावरून हे समजते की अजून समुद्राचा बराच भाग असा आहे जो मानवापासून लपलेला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

