घोड्याची इच्छा राखली, मालकाने थेट प्राण्यासह मॉलमध्ये घेतली जबरदस्त एंट्री; मग पुढे जे घडलं… Video Viral

Viral Video : शॉपिंग स्टाइल एकदम हटके, पाहून ग्राहक थबकले. थेट घोड्यावर बसून व्यक्तीने मॉलमध्ये जबरदस्त एंट्री घेतली, स्टाफने नकार दिला पण ग्राहकांनी आनंद व्यक्त करत दृश्य कॅमेरातच कैद केले.

Updated On: Jan 09, 2026 | 10:48 AM
घोड्याची इच्छा राखली, मालकाने थेट प्राण्यासह मॉलमध्ये घेतली जबरदस्त एंट्री; मग पुढे जे घडलं... Video Viral

(फोटो सौजन्य – Instagram)

  • एका व्यक्तीने आपल्या पाळीव घोड्यासह थेट मॉलमध्ये प्रवेश केला.
  • अनेकांनी हा अनोखा क्षण मोबाईलमध्ये कैद केला.
  • काही युजर्सनी या कृत्याला मजेशीर आणि आनंद देणारे म्हटले, तर काहींनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने बेजबाबदारपणावर टीका केली.
सोशल मिडिया हे एक असे प्लॅटफाॅर्म आहे जिथे कधी काय दिसून येईल ते सांगता येत नाही. इथे अनेक नवनवीन आणि मजेदार दृश्य शेअर केले जातात जे पाहताच आपल्याला आश्चर्य वाटेल. आता हेच पाहा ना, व्यक्तीने आपल्या खरेदीसाठी कुणाला तर जोडीली आपल्या पाळीव घोड्याला घेतलं आणि तो थेट घोड्यावर बसूनच माॅलमध्ये घुसला. व्यक्तीची घोड्यासोबतची ही एंट्री इतकी जबरदस्त होती की पाहून सर्वच अवाक् झाले आणि लोकांनी या घटनेचा व्हिडिओ शूट करण्यास सुरुवात केली. चला व्हिडिओत पुढे काय घडलं ते जाणून घेऊया.

जत्रेतील अनोखं दृश्य! झोप ऐकेना, वडिलांनाही सोडवेना… चिमुकल्याने बापाच्या पायाला बिलगुनच घेतली वामकुक्षी; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये, एक माणूस घोड्यावर बसून एका माॅलमध्ये एंट्री करताना दिसून येतो. यावेळी त्याच्यासोबत एक मुलगाही घोड्यावर बसलेला असतो. घोड्यावर बसून ते संपूर्ण मॉल फिरू लागतात. संपूर्ण मॉलमध्ये आश्चर्याचे वातावरण पसरलेले असते. मॉलचा स्टाफ देखील व्यक्तीला पाहून थक्क होऊन हे सर्व दृश्य पाहत असतो. घोड्याचे सुंदर रूप आणि व्यक्तीची राईड अनेकांना खुश करून जाते. व्हिडिओत एक महिला घोड्याजवळ जाऊन त्याला गोजरतानाही दिसते. एकंदरीतच व्यक्तीच्या या युक्तीने मॉल कर्मचाऱ्यांचा कपाळावर आठ्या आणल्या असल्या तरी ग्राहकांना मात्र काहीतरी नवीन पाहण्याचा आनंद दिला. युजर्सने मात्र व्हिडिओवर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काहींनी याला विनोद म्हटले, तर काहींनी ते बेजबाबदार म्हणून टीका केली.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Stephen Harmon (@cowboyatheart82)

“सीटवर पाय का ठेवला…” रेल्वेच्या बाचाबाचीत तरुणाने व्यक्तीच्या थेट कानशिलात लगावली, पाहून इतर प्रवासीही थबकले; Video Viral

हा व्हिडिओ @cowboyatheart82 नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “पण ते ग्राहकांना आनंदी करते असे दिसते” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “त्या घोड्याला अजिबात भीती नाहीये. व्वा, कल्पना कराल का? माझा घोडा डबक्यांना घाबरतो.” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “आज मी इंटरनेटवर पाहिलेली ही सर्वात चांगली गोष्ट आहे!”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 09, 2026 | 10:48 AM

