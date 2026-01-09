Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

जत्रेतील अनोखं दृश्य! झोप ऐकेना, वडिलांनाही सोडवेना… चिमुकल्याने बापाच्या पायाला बिलगुनच घेतली वामकुक्षी; Video Viral

Emotional Video : ना चादर, ना पलंग… वडिलांचे पायच झाले चिमुकल्यासाठी स्वप्नांचं घर. जत्रेच्या रोषणाईत गरिबीचे वास्तव दाखवणाऱ्या त्या व्हिडिओने वेधले सर्वांचे लक्ष. मुलाची निरागसता पाहून युजर्सही झाले भावुक.

Updated On: Jan 09, 2026 | 09:18 AM
  • जत्रेत खेळणी विकत कुटुंबाचं पोट भरणारे वडील आणि त्यांच्या पायाशी सुरक्षित झोपलेलं चिमुकलं.
  • ना बेड, ना चादर तरीही वडिलांची साथ हीच मुलासाठी सर्वात सुरक्षित जागा.
  • व्हिडिओतील भावनिक दृश्य सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल झाले आहे.
सोशल मिडियावर अलिकडेच एक सुंदर आणि भावनिक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यात जत्रेतील अनोखे दृश्य दिसून आले. गरीबीतही सुख दडलेलं असतं आणि याचेच जिवंत दर्शन तुम्हाला व्हायरल व्हिडिओत पाहता येईल. कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी वडिल जत्रेत मेहनतीने खेळणी विकत असतात. पण यावेळी लक्षणीय ठरते ती मुलीची झोप. वडिलांच्या मदतीला आलेल्या चिमुकल्याला झोप काही आवरेना शेवटी त्याने वडिलांच्या पायांचा आधार घेतच जमिनीवर बसून आपली झोप पूर्ण केली. ना कोणता बेड ना चादर पण त्याच्या वडिलांची उपस्थिती हीच त्याची सर्वात सुरक्षित जागा होती. जत्रेच्या त्या रोषनाईत गरीबीतही सुखाची जाणीव करुन देणारा हा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. चला व्हिडिओविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

“सीटवर पाय का ठेवला…” रेल्वेच्या बाचाबाचीत तरुणाने व्यक्तीच्या थेट कानशिलात लगावली, पाहून इतर प्रवासीही थबकले; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

जत्रेतील या दृश्यांंमध्ये चिमुकल्याचे वडिला आपल्या कमरेला एक टोकरी लावून उभे असल्याचे दिसते. या टोकरीत खेळण्याच्या बंदुका असतात ज्यांना विकण्यासाठी त्यांची धडपड सुरु असते. यावेळी आपल्याला त्यांचा लहान मुलगा खाली पायाला बिलगुणच शांत झोप घेत असल्याचे दिसून येते. व्हिडिओमध्ये कोणताही संवाद नाही, अश्रू नाहीत पण तरीही यातील प्रत्येक दृश्य मनाला भिडणारे ठरते. व्हिडिओत व्यक्तीच्या बाजूला आणखी एक मुलगा उभा असल्याचे दिसते जो क्वचित त्याचा दुसरा मुलगा असावा. जत्रेच्या रोषनाईत आपला आनंद बाजूला सारत मुलं वडिलांच्या मदतील अधिक प्राधान्य देतात जे दाखवून देते की, गरीबी लहाणपणातच आपल्याला मोठं करुन जाते. ही असंख्य कष्टाळू वडिलांची कहाणी आहे ज्यांचे प्रेम आवाज करत नाही, तर त्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करते.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

भावनिक विदाईला फनी ट्विस्ट! ती रडत राहिली पण महिलांनी उचलतच नवरीला मांडवाबाहेर सोडलं; हास्यास्पद Video Viral

व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने या घटनेवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “मदत केल्यानंतर तुम्ही व्हिडिओ अपलोड केला असता तर बरे झाले असते.. जर तुम्ही फक्त व्ह्यूज मिळवण्यासाठी हे करत असाल तर ते खूप चुकीचे आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तो किती शांत झोपला आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “गरिबी फार वाईट असते”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Heart touching video the little boy fell asleep holding his fathers feet viral news in marathi

Published On: Jan 09, 2026 | 09:18 AM

