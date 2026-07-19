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माणूस आहे की हैवान? निष्पाप मुलाला लिफ्टमधून दिलं ढकलून; पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल, Video Viral

Updated On: Jul 19, 2026 | 02:13 PM IST
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सारांश

अतिशय अमानुष कृत्याच्या व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एका तरुणाने लहान मुलाला लिफ्टमधून अतिशय जोरात ढकलून दिलं आहे. हे पाहून नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. व्हिडिओ पाहून तुमचाही राग अनावर होईल.

Man Pushesh Boy From Lift

माणूस आहे की हैवान? निष्पाप मुलाला लिफ्टमधून दिलं ढकलून; पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • निष्पाप मुलाला लिफ्टमधून दिलं ढकलून
  • पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. काही व्हिडिओ अतिशय संतापजनक असतात, तर काही व्हिडिओ पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाते. सध्या असाच एक अत्यंत संतापजनक कृत्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. एका तरुणाने लिफ्टमध्ये चढणाऱ्या एका लहान मुलासोबत असे कृत्य केले आहे की पाहून तुम्हाला संताप अनावर होईल. नेमकं काय केलं या तरुणाने जाणून घेऊयात.

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नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक तरुण लिफ्टमध्ये उभा आहे. तेवढ्यात एक लहान मुलगा तिथे येतो. तो लिफ्टमध्ये शिरण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु लिफ्टमध्ये असलेला तरुण त्याला ढकलतो. पण चिमुकला पुन्हा लिफ्टमध्ये शिरण्याचा प्रयत्न करतो. यावेळीही तरुण पुन्हा मुलाला बाहेर ढकलतो. व्हिडिओच्या सुरुवातीला दोघांमध्ये मस्ती सुरु असल्यासारखे वाटते, पण तिसऱ्या वेळी जेव्हा चिमुकला आत शिरण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा गंभीर घडते. लिफ्टमधील तरुण मुलाला जोरात ढकतो. यामुळे लहान मुलगा लिफ्टच्या बाहेर जमिनीवर आदळतो. लिफ्ट बंद होऊन तरुण वर एकटाच निघून जातो.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @gharkekalesh या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर संताप व्यक्त केला असून तरुणावर कारवाईची मागणी केली आहे. तसेच चिमुकल्याला लागले तर नाही ना अशी चिंता व्यक्त केली आहे. एका नेटकऱ्याने म्हटले की, नराधमावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, तर दुसऱ्या एका माणुसकी संपत चालली आहे असे म्हटले आहे. तिसऱ्या एका नेटकऱ्याने मुलाला काही गंभीर दुखात झाली नाही ना असा प्रश्न विचारला आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video man pushes young boy from lift

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Published On: Jul 19, 2026 | 02:10 PM

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