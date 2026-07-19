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Money Management Tips : सॅलरी कितीही असू द्या, तुमचं बँक अकाउंट कधीच खाली होणार नाही! वापरा 50-20-30 मॅजिकल फॉर्म्युला

Updated On: Jul 19, 2026 | 02:04 PM IST
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सारांश

वाढती महागाई आणि बदलत्या जीवनशैलीमुळे महिन्याचा पगार कधी संपतो हे अनेकांना समजतच नाही. अशा वेळी तुमच्या मदतीला येऊ शकतो फायनान्स जगतातील सर्वात सोपा आणि लोकप्रिय '५०-३०-२० चा नियम. नेमका काय आहे हा नियम? आपल्या जीवनावर कशाप्रकारे प्रभाव पाडतो?

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • सॅलरी कितीही असू द्या
  • कधीच खाली नाही होणार तुमचं बँक अकाउंट!
  • वापरा 50-20-30 मॅजिकल फॉर्म्युला
Money Management Tips : आजच्या वाढत्या महागाई आणि खर्चाच्या जगात आपले खर्च बरेच वाढले आहेत. पगार कितीही असला तरीही महिन्याचा शेवटचा दिवस येईपर्यंत तो पुरतंच नाही. सगळ्यांसाठीच महिन्याच्या शेवटी पैसे वाचवणं हा खूप मोठा टास्क होऊन बसतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का? या सगळ्या परिस्थितीवर तज्ज्ञ एक सोपी आणि प्रभावी फॉर्म्यु सुचवतात: ५०-२०-३० बजेटिंग नियम. नेमका काय आहे हा नियम? आणि आपली कितीही सॅलरी असली तरीही याचा प्रभाव इतका प्रभावी का आहे. सगळं सविस्तर जाणून घेऊयात.

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५०-२०-३० नियम नेमका आहे काय?

हा एक सोपा बजेटिंग फॉर्म्युला आहे. जो तुमच्या हातात येणाऱ्या पगाराचे तीन भागांमध्ये विभाजन करतो:

१. ५०% गरजांसाठी – जसे की घरभाडे, किराणा सामान, वीज बिल, ईएमआय
२. ३०% आवडींसाठी – जसे की प्रवास, खरेदी, ओटीटी, बाहेर जेवणे
३. २०% बचतीसाठी – गुंतवणूक, एसआयपी, आपत्कालीन निधी

कितीही पगारासाठी हा फॉर्म्युला कसा काम करतो?

या नियमाची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याची लवचिकता म्हणजेच Flexiblity.
तुमचा पगार ₹25,000 असला तरी, तुम्ही तुमचा खर्च आणि बचत ठरवण्यासाठी या बजेटिंग सूत्राचा वापर करू शकता.
₹2.5 लाख कमावणारी व्यक्तीसुद्धा प्रमाणानुसार बजेटिंग करून अतिरिक्त खर्च टाळू शकते.
याचा अर्थ असा की, कमाई कमी-जास्त असणे महत्त्वाचे नाही; पैशांचे सुज्ञपणे वाटप करणे महत्त्वाचे आहे.

उदाहरण घेत समजूयात.

समजा तुमचा पगार ₹५०,००० आहे.

₹२५,००० अत्यावश्यक खर्चांसाठी.
₹१५,००० इच्छांसाठी.
₹१०,००० बचत/गुंतवणुकीसाठी.

हा नियम महत्त्वाचा का आहे?

आजकाल बहुतेक लोक ‘कमाव आणि खर्च कर’ या चक्रात अडकतात.
हा नियम आर्थिक शिस्त शिकवतो, बचतीची सवय लावतो, भविष्यातील सुरक्षितता सुनिश्चित करतो. उदा., निवृत्ती, आपत्कालीन परिस्थिती यांसारख्या गोष्टींसाठी कामी येतो.

तज्ज्ञ काय सांगतात?

आर्थिक नियोजन तज्ज्ञांच्या मते, हा नियम केवळ बजेट बनवण्याचा एक मार्ग नाही, तर जीवनशैलीवर नियंत्रण ठेवण्याचे एक साधन आहे. तुमचे पैसे कुठे खर्च होत आहेत आणि कुठे कपात करणे आवश्यक आहे, हे समजण्यास तो तुम्हाला मदत करतो. ५०-२०-३० नियम हे एक सोपे सूत्र आहे, जे सर्व उत्पन्न गटांतील लोकांना उत्तम आर्थिक नियोजन आणि अधिक भक्कम भविष्याकडे वाटचाल करण्यास मदत करते.

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Web Title: Your bank account will never empty use the 50 20 30 magical formula

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Published On: Jul 19, 2026 | 02:04 PM

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