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कर्जतमधील राजनाला कालव्याचे मोठे नुकसान; 2 हजार हेक्टर शेतीच्या पाणीपुरवठ्यावर संकट, शेतकऱ्यांकडून तातडीच्या दुरुस्तीची मागणी

Updated On: Jul 19, 2026 | 02:05 PM IST
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सारांश

कर्जत तालुक्यातील सुमारे 2 हजार हेक्टर शेतीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या राजनाला कालव्याचे अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. डिसेंबरमध्ये दुबार शेतीसाठी पाणी सोडण्यापूर्वी कालव्याची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी जलसंपदा विभागाकडे केली आहे.

कर्जतमधील राजनाला कालव्याचे मोठे नुकसान; 2 हजार हेक्टर शेतीच्या पाणीपुरवठ्यावर संकट, शेतकऱ्यांकडून तातडीच्या दुरुस्तीची मागणी

कर्जतमधील राजनाला कालव्याचे मोठे नुकसान; 2 हजार हेक्टर शेतीच्या पाणीपुरवठ्यावर संकट, शेतकऱ्यांकडून तातडीच्या दुरुस्तीची मागणी

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विस्तार
  • कर्जत तालुक्यातील सुमारे 2 हजार हेक्टर शेतीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या राजनाला कालव्याचे अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले असून अनेक ठिकाणचे कॉंक्रिटीकरण वाहून गेले आहे.
  • कालव्याच्या बांधकामात निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला असून यामुळे कालवा आणि शेतीकडे जाणारे रस्तेही खचून वाहून गेल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
  • जलसंपदा विभागाने कालव्याच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले असून डिसेंबरपूर्वी काम पूर्ण करून दुबार शेतीसाठी नियोजनानुसार पाणी सोडण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.
कर्जत तालुक्यातील २००० हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणणाऱ्या राजनाला कालव्याचे मोठे नुकसान काही दिवसांच्या अतिवृष्टीमुळे झाले आहे. कालव्याच्या कराळेवाडी – हेदवळी – सावळे भागातील नाल्याला या पावसाचा फटका बसला आहे. दुबार शेतीचा हंगाम डिसेंबर महिन्यात सुरु होतो. त्याआधी कालव्याची दुरुस्ती जलसंपदा विभागाने करावी अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. दरम्यान जलसंपदा विभागाकडून या कालव्याच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले असून यावर्षी दुबार शेतीसाठी पाणी देण्याचे नियोजन केले आहे.

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राजनाला कालव्याच्या उजवा कालवा म्हणजे कराळेवाडी-मांडवणे-हेदवली-सावळे गावापर्यंत जाणारा कालवा असून या कालव्यामुळे शेकडो एकर जमीन ओलीताखाली येत असते. या कालव्यामुळे दुबार शेतीसाठी शेतकऱ्यांना चालना मिळत असते. २०२३ ते २०२४ रोजी या कालव्याला पाणी सोडले असून अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये भाताचे पीक पाहायला मिळाले. मुसळधार पावसामुळे कालव्याचे अनेक भागात नुकसान झाले आहे.

कालव्याच्या काही नाल्याचा कॉंक्रिटीकरण पूर्णपणे पाण्यामध्ये वाहून गेला आहे. अनेक ठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतीकडे जाणारा मार्गही या नाल्याच्या निकृष्ट कामामुळे पूर्णपणे वाहून गेला आहे. शेतकऱ्यांचा ये जा करणारा रस्ता पूर्णपणे बंद झाला आहे. २०२६ मध्ये या नाल्याच्या कामाला सुरुवात झाली. परंतु हे काम चालू असताना पाटबंधारे अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष केल्याचr तक्रार देखील स्थानिक शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. दरम्यान हेदवली येथील शेतकरी हरिचंद्र म्हसकर, राम गायकर, संतोष जोशी, झिपा जोशी, मंगल जोशी असे अनेक शेतकरी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

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उजवा कालव्याचे बांधकाम केले जात असताना आम्ही शेतकरी म्हणून आमच्या नाल्याचे निष्कृष्ट दर्जाचे काम चालू आहे. अधिकाऱ्यांना लक्ष दिले असते तर कालव्याला धोका पोहचला नसता. – हरिचंद्र म्हसकर, शेतकरी

यावर्षी काम पूर्ण करून पुढच्या वर्षी २०२६ ते २०२७ मध्ये शेतीसाठी पाणी सोडणार होते. डिसेंबर महिन्यापर्यंत जी नाल्याची दुरावस्था झाली आहे ते पूर्ण करून आम्हाला पाणी सोडण्यात यावे. – राम गायकर, शेतकरी

Web Title: Heavy rains damage rajnala canal in karjat farmers demand immediate repairs before rabi season

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Published On: Jul 19, 2026 | 02:05 PM

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