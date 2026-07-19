टोकियोत तिरंगा फडकला! पी. व्ही. सिंधूने जिंकले Japan Open 2026; फायनलमध्ये अकाने यामागुचीला चारली धूळ

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अंतिम सामन्यातील पहिला सेट अतिशय रोमांचक होता. स्कोअर १७-१७ असा बरोबर होता, पण सिंधूने अप्रतिम आक्रमक खेळ दाखवत सलग चार गुण मिळवून तो सेट २१-१७ ने जिंकला. तिने निर्णायक क्षणी यामागुचीला कोणतीही संधी दिली नाही. दुसऱ्या सेटमध्येही सिंधूने उत्कृष्ट खेळ दाखवला. दुसऱ्या सेटमध्ये सिंधूने सुरुवातीपासूनच आघाडी घेतली. तिने ८-३, नंतर १४-७ आणि नंतर १६-१२ अशी आघाडी घेतली. सिंधूने आपले वर्चस्व कायम ठेवत सामन्यावर पूर्ण नियंत्रण ठेवले. तिच्या वेगवान खेळासमोर, अचूक स्मॅशसमोर यामागुचीला सतत संघर्ष करावा लागत होता. अखेरीस, सिंधूने दुसरा सेटही २१-१७ ने जिंकून सरळ गेममध्ये सामना संपवला आणि ५० मिनिटांत संपूर्ण स्पर्धा आपल्या नावावर केली.
सात वर्षांनंतर सुपर-750-स्तरीय विजेतेपद पटकावून सिंधूने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे . डिसेंबर २०२४ मध्ये सय्यद मोदी आंतरराष्ट्रीय जिंकल्यानंतरचे हे तिचे पहिले BWF टूर विजेतेपद आहे. सिंधूने जवळपास सात वर्षांनंतर एक मोठे विजेतेपद जिंकले आहे. तिचे शेवटचे मोठे विजेतेपद २०१९ ची जागतिक चॅम्पियनशिप होती, जिथे तिने सुवर्णपदक जिंकले होते.
जपान ओपन सुपर-७५० बॅडमिंटन स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत पीव्ही सिंधूचा सामना चीनची खेळाडू आणि ऑलिम्पिक चॅम्पियन चेन युफेईशी झाला. या सामन्यात सिंधूने पहिला सेट २१-१९ ने जिंकला. तर दुसऱ्या सेटमध्ये १५-१० ने आघाडीवर असताना चेन युफेईला हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे सामना अर्धवट सोडावा लागला. तर उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यात सिंधूला वॉकओव्हर मिळाला. या विजयामुळे सिंधूला तिच्या जागतिक क्रमवारीत फायदा होणार असला तरी, २०२६ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक जिंकण्याची तिची शक्यता आता वाढली आहे.
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