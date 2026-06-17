अरे व्वा! ही तर साडीतली मायकल जॅक्शन, महिलेने देसी अंदाजात केला राॅकिंग डान्स... पाहून यूजर्स झाले थक्क; Video Viral

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काय दिसलं व्हिडिओत?
व्हायरल व्हिडिओमध्ये कोमलने जांभळ्या रंगाची साडी नेसली होती. कपाळावर लाल कुंकु आणि फुल पांरपारिक लुक करत ती डान्स करताना दिसली. जर आईने मायकल जॅक्शन शैलीत डान्स केला असता तो कसा दिसला असतो हे दाखवण्यासाठी तिने आईचा लुक करत हा डान्स सादर केला. ती मायकल जॅक्शनचे प्रसिद्ध गाण ‘बिली जीन’ यावर डान्स सादर करते. तिच्या परफॉर्मेंसची खास गोष्ट म्हणजे ती साडीतही उत्तम पाॅप डान्स करत होती. काहींना तिच्या मूव्ह्ज पाहून हसू अनावर झालं तर काहींना साडीत माायकल जॅक्शनच्या स्टेप्स कशा दिसतील हे पाहतच रहावंस वाटलं.
व्हिडिओत दिसते की, गाण सुरु होताच कोमल सहजतेने मायकल जॅक्सनपासून प्रेरित अनेक क्लासिक स्टेप्स सादर करते. यात शार्प बॉडी आयसोलेशन्स, रोबोटिक पॉपिंग सिक्वेन्सेस आणि प्रसिद्ध मूनवॉकचाही समावेश आहे. पारंपरिक पोशाखाची रचना आणि मर्यादित हालचाल असूनही, ती प्रत्येक स्टेप अचूकतेने आणि आत्मविश्वासाने सादर करते. कोमलच्या या अनोख्या नृत्यावर आता अनेक यूजर्सने आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. व्हिडिओला ६० हजाराहून अधिक लाईक्स मिळाले असून यूजर्सद्वारे याला चांगलेच शेअर देखील केले जात आहे.
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दरम्यान हा व्हिडिओ @komal__aadya नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘जेव्हा आई मायकल जॅक्शनचा चित्रपट पाहते’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या अनोख्या नृत्यावर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “ती अगदीच अप्रतिम आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “व्वा, साडीमध्ये लेडी जॅक्सन!” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “तिला नृत्याचे थोडेफार ज्ञान आहे असे दिसते. अप्रतिम डान्स”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.