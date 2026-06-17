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स्वॅग असावा तर बाबजींसारखा… ! हातांनी नाही तर पायांनी पकडलं बाईकचं हँडल, पाहून यूजर्स झाले अचंबित; Video Viral

Updated On: Jun 17, 2026 | 10:14 AM IST
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सारांश

Babaji Bike Riding : बाबाजींचा स्वॅग इतका भारी की यूजर्सही म्हणाले लय भारी! सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या या नव्या व्हिडिओमध्ये एक साधु महाराज अनोख्या शैलीत बाईक चालवताना दिसले. त्यांनी गाडीचे हँडल हाताने नाही तर पायाने पकडून ठेवले होते.

स्वॅग असावा तर बाबजींसारखा... ! हातांनी नाही तर पायांनी पकडलं बाईकचं हँडल, पाहून यूजर्स झाले अचंबित; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram

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विस्तार
  • रस्त्यावर दिसलेल्या एका अनोख्या स्टाईलने नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले.
  • व्हिडिओतील व्यक्तीचा आत्मविश्वास आणि रुबाब पाहून अनेकजण थक्क झाले.
  • सोशल मिडियावर व्हिडिओ व्हायरल होताच कमेंट्सचा अक्षरशः पाऊस पडला.
तुम्ही आजवर साधुगुरुंना ध्यान करताना, भिक्षा मागताना किंवा लोकांना चांगल्या गोष्टींची शिकवण देताना पाहिलं असेल… पण फुल स्वॅगमध्ये साधुंना बाईक चालवचाना तुम्ही कधी पाहिलं आहे का? या अनोख्या आणि रंजक दृष्यांचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला असून यातील बाबजींचा ऑरा पाहून यूजर्स थक्क झाले आहेत. व्हिडिओ एका रस्त्यावर शूट करण्यात आला आहे ज्यात साधु महाराज बाईक रायडिंगचा आनंद लुटताना दिसले. व्हिडिओमध्ये बाबाजी इतक्या अनोख्या स्टाईलमध्ये बाईक चालवत होते की पाहणारे त्यांच्याकडे पाहतच राहिले. लोक आता या दृष्यांवर आपल्या वेगवेगळ्या टिप्पण्या व्यक्त करत आहेत. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते जाणून घेऊया.

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काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात दिसते की, एक जटाधारी, चेहऱ्यावर भस्म लावलेला वयस्कर बाबाजी रस्त्यावरुन भरधाव वेगात बाईक चालवत आहेत. त्यांनी केशरी रंगाचे कपडे परिधान केलेले असतात आणि त्यांचा चेहरा एकदम स्तब्ध असतो. व्हिडिओमध्ये सर्वात खास गोष्ट दिसते ती म्हणजे बाबाजींचा रुबाब. त्यांचा रुबाब इतका जबरदस्त असतो की पाहणारे त्यांच्याकडे पाहतच राहतात. आणखी एक थक्क करणारी गोष्ट म्हणजे ते बाईक हाताने नाही तर आपल्या पायांनी चालवत असतात. बाबजींची ही अनोखी बाईक सवारी पाहून रस्त्यावरचे इतर प्रवासीही हैराण होतात आणि लगेच हे दृष्य आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद करु लागतात. यातीलच एकाने सोशल मिडियावर बाबाजींचा हा व्हिडिओ शेअर केला. लोक ही अनोखी बाईक रायडिंग पाहून अवाक् झाले असून अनेकांनी बाबाजींच्या या स्टंटचे भरभरुन काैतुक केले आहे.

 

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हा व्हिडिओ @bittu_22k नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत देखील व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “बाबाजी राॅक, लोक शाॅक. लाईक्सच्या हव्यासापोटी लोक माणुसकी विसरले आहेत”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “फक्त महादेवाचे भक्तच असा जलवा दाखवू शकतात” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “बाबाजी यमराजांचे लहान भाऊ तर नाही?”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Baba riding motorcycle with feet viral video stuns social media users

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Published On: Jun 17, 2026 | 10:14 AM

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