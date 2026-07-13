बाप रे! ट्रेनमध्ये लेडी पॉकेटमारचा थरार; डोळ्याची पापणी लवते न लवते तोच मोबाईल लंपास, चोरीचा लाईव्ह VIDEO VIRAL

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, ट्रेन प्रवाशांनी खचाखच भरलेली आहे. काही प्रवासी ट्रेनच्या दरवाजात उभे राहिलेले आहेत. येथेच एक महिला देखील ट्रेनच्या दरवाज्या दवळच्या डब्ब्यात सीटजवळ उभी आहे. याच गर्दीत एक व्यक्ती अप्पबर बर्थच्या कोपऱ्यात बसलेला आहे. या तरुणाच्या ठीक बाजूलाच ही निळ्या साडीतील महिला उभी आहे. ही महिला ट्रेनमधील परिस्थितीचा अंदाज घेत, धक्काबुक्कीचाचा फायदा घेत हळूहळू तरुणाच्या जवळ जाते.
तरुणाच्या जवळी जाऊन आपले हात पाठीमागे करते. याच वेळी ट्रेनला अचानक हलका धक्का बसतो. हीच संधी साधून महिला अत्यंत हात सफाईने तरुणाच्या खिशातून महागडा मोबाईल काढून घेते. याचा कोणाला संशयही येत नाही. यानंतर महिला फोन साडीत लपवते आणि शांतपणे उभी राहते. धक्कादायक म्हणजे त्या तरुणाला देखील त्याचा फोन चोरीला गेल्याचे लक्षात येत नाही.
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व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @comedycrest.in या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या चोरीचा व्हिडिओ ट्रेनमधीलच एका प्रवाशाने रेकॉर्ड केला असून हा व्हिडिओ तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण थक्क झाले असून लोकांनी रेल्वेत प्रवास करताना मौल्यवान वस्तूंची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. सध्या ही घटना नेमकी कुठे घडली याची अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.