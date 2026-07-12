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चेहरा लपवून सरकारी बसमध्ये चढले परिवहन मंत्री! सुट्ट्या पैशांवरून वाद अन् कंडक्टरने थेट…, पाहा धक्कादायक Video

Updated On: Jul 12, 2026 | 06:02 PM IST
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सारांश

कर्नाटकचे परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश चेहरा लपवून बस प्रवासाला निघाले असता सुट्ट्या पैशांवरून झालेल्या वादात कंडक्टरने त्यांना बसमधून उतरवले. प्रवाशांशी गैरवर्तन करणाऱ्या ड्रायव्हर-कंडक्टरला सस्पेंड करण्यात आले आहे.

चेहरा लपवून सरकारी बसमध्ये चढले परिवहन मंत्री! सुट्ट्या पैशांवरून वाद अन् कंडक्टरने थेट..., (Photo Credit- X)

चेहरा लपवून सरकारी बसमध्ये चढले परिवहन मंत्री! सुट्ट्या पैशांवरून वाद अन् कंडक्टरने थेट..., (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • चेहरा लपवून सरकारी बसमध्ये चढले परिवहन मंत्री!
  • सुट्ट्या पैशांवरून वाद अन् कंडक्टरने थेट…
  • पाहा धक्कादायक Video
Byrathi Suresh BMTC Bus Inspection Video: कर्नाटकचे परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश (Karnataka Transport Minister Byrathi Suresh) यांना सरकारी बसमधील प्रवासादरम्यान एक अत्यंत धक्कादायक आणि कडू अनुभव आला आहे. प्रवाशांच्या सोयी-सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री महोदय शनिवारी रात्री चेहरा लपवून बंगळुरूच्या रस्त्यांवर उतरले होते. त्यांनी ‘बीएमटीसी’ (BMTC) बसमध्ये सामान्य प्रवाशाप्रमाणे प्रवास सुरू केला. मात्र, सुट्ट्या पैशांवरून झालेल्या वादात बसच्या कंडक्टरने ते राज्याचे परिवहन मंत्री आहेत हे न ओळखल्याने त्यांना थेट बसमधून खाली उतरण्यास सांगितले. या संपूर्ण घटनेनंतर प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे.

१०० रुपयांची नोट दिली अन् कंडक्टरने म्हटले…

परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश हे हेब्बाल ते नागाशेट्टीहल्ली या मार्गावरील बसने प्रवास करत होते. प्रवासादरम्यान तिकीट काढण्यासाठी मंत्र्यांनी कंडक्टरला १०० रुपयांची नोट दिली. मात्र, आपल्याकडे सुट्टे पैसे नसल्याचे सांगत कंडक्टरने मंत्र्यांशी वाद घातला आणि त्यांना थेट बसमधून खाली उतरण्यास सांगितले. राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांनाच त्यांच्याच विभागाच्या बसमधून सुट्ट्या पैशांसाठी अशा प्रकारे हाकलून दिल्याचा हा प्रकार सध्या सोशल मीडिया आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड चर्चेत आला आहे.

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प्रवाशाशी बेजबाबदार वर्तन

सुमारे दोन तास चाललेल्या या औचक निरीक्षणादरम्यान मंत्र्यांनी १० पेक्षा जास्त बसेसची तपासणी केली. यावेळी बस क्रमांक KA-57 F-3372 मध्ये एक धक्कादायक प्रकार मंत्र्यांच्या नजरेस पडला. एका प्रवाशाने बस स्टॉपवर उतरण्यासाठी वारंवार विनंती करूनही ड्रायव्हर आणि कंडक्टरने गाडी थांबवली नाही. सामान्य प्रवाशांप्रती असलेल्या या बेजबाबदार आणि उद्धट वर्तनाची मंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली. परिवहन कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी मंत्र्यांनी तात्काळ प्रभावाने त्या ड्रायव्हर आणि कंडक्टरला जागेवरच निलंबित करण्याचे आदेश दिले.

मीटरपेक्षा जास्त भाडे मागणाऱ्या ऑटो चालकालाही झापले!

बसमधील प्रवासानंतर मंत्र्यांनी नागाशेट्टीहल्ली भागात ऑटोरिक्षा चालकांच्या मनमानी कारभारावरही कारवाई केली. एका ऑटो चालकाने मीटरमध्ये ३० रुपये भाडे दाखवत असतानाही प्रवाशाकडे ३६ रुपयांची मागणी केली होती. मंत्र्यांनी स्वतः यात हस्तक्षेप करत त्या ऑटो चालकाला चांगलाच इंगा दाखवला. “बंगळुरूमध्ये प्रवाशांचा प्रवास सुकर करणे, वाहतूक व्यवस्थेत शिस्त आणणे आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी मी यापुढेही अशा प्रकारे चेहरा लपवून रात्रीच्या वेळी अचानक तपासणी करत राहणार आहे,” असा इशारा परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश यांनी दिला आहे.

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Web Title: Karnataka transport minister byrathi suresh forced to deboard bmtc bus by conductor over change marathi news

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Published On: Jul 12, 2026 | 06:02 PM

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