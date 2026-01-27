Maharashtra Breaking News LIVE Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

27 Jan 2026 09:25 AM (IST)
चंद्रपूर महानगरपालिकेतील सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना आता वेग आला असून, अंतिम निर्णयासाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार आज (२७ जानेवारी) सकाळी मुंबईला रवाना होत आहेत. महापौरपद कोणाला मिळणार आणि कोणाशी युती करायची, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुनगंटीवार यांच्यात होणाऱ्या चर्चेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित ICC टी-२० वर्ल्डकप ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. मात्र, स्पर्धेपूर्वीच आयसीसीने कठोर निर्णय घेत बांगलादेशला स्पर्धेतून बाहेर काढले आहे. आपले सामने श्रीलंकेत खेळवण्याची मागणी बांगलादेशने केली होती, जी आयसीसीने फेटाळत त्यांच्या जागी स्कॉटलंडला स्थान दिले आहे. आयसीसीच्या या निर्णयाचा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) सुरुवातीला तीव्र विरोध करत स्पर्धेवर बहिष्काराची धमकी दिली होती. मात्र, आयसीसीने कडक इशारा दिल्यानंतर पाकिस्तानने नमते घेत आपला संघ जाहीर केला आहे. पाकिस्तानचे सर्व सामने श्रीलंकेत होणार आहेत.
भारत आणि युरोपियन महासंघ (EU) यांच्यात आज एका ऐतिहासिक 'मुक्त व्यापार करारावर' (FTA) शिक्कामोर्तब होणार आहे. गेल्या दोन दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या या चर्चेला अखेर पूर्णविराम मिळाला असून, भारत-युरोपियन महासंघाच्या परिषदेत आज याची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. हा करार केवळ द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासाठी नसून, यामुळे जागतिक बाजारपेठेत मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या करारामध्ये प्रामुख्याने वस्तू, सेवा आणि गुंतवणूक या तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश असेल. अमेरिकेने लावलेल्या जादा टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर, हा करार भारतासाठी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल लागून १० दिवस उलटले तरी, अद्याप मुंबईला नवीन महापौर मिळू शकलेला नाही. महापौरपद आणि स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदावरून शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांच्यात सुरू असलेल्या अंतर्गत ओढाताणीमुळे महायुतीमधील पेच अधिकच गडद झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत पहिल्या अडीच वर्षांसाठी महापौरपदाची मागणी लावून धरली आहे. तसेच स्थायी समितीसह अन्य महत्त्वाच्या समित्यांमध्येही शिवसेनेला योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, असा त्यांचा आग्रह आहे. मात्र, भाजपने या मागण्यांबाबत अद्याप कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही.