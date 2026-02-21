Beed Crime: 21 जानेवारीपासून बेपत्ता विद्यार्थिनीचा शोध लागला, मात्र अल्पवयीन गरोदर असल्याची धक्कादायक माहिती; काय घडलं नेमकं?

काय घडलं नेमकं?
पीडित विद्यार्थिनी १२ विच शिक्षण घेत आहे. तिचे आई वडील कामासाठी बाहेर गेले होते. ते घरी परतल्यानंतर त्यांना ती आदळली नाही. त्यामुळे, कुटुंबीयांनी तिची काळजी वाटू लागली, त्यांनी चौकशी केली असता त्या दिवशी ती ब्युटीपार्लरला जात असल्याचं सांगून बाहेर गेली असल्याचं त्यांना समजलं. मात्र बराच वेळ ती परतली नाही. त्यामुळे कुटुंबीयांनी तिचा शोध घेण्यास सुरूवात केली. मात्र ती कुठेच सापडली नाही.
अखेर पीडितेच्या कुटुंबीयांनी आपल्या अल्पवयीन मुलीचं अज्ञात व्यक्तीने अपहरण केल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात केली. पोलिसांनी तक्रार मिळताच अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला. आणि तिचा शोध घायला सुरुवात केली. पोलिसांनी तिचा शोध घेऊन अपहरणकर्ता आरोपी सतीश निवृत्ती उजगरे (रा. पारडी माटेगाव ता. वडवणी) याच्या तावडीतून सुटका केली. नंतर अल्पवयीन मुलीच्या जबाबावरून सतीश उजगरे याच्याविरुद्ध बळजबरीने शारीरिक संबंध करणे यासह पॉक्सोच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पीडित मुलीची वैधकीय तपासणी केली असता धक्कदायक माहिती समोर आली आहे. आरोपीने केलेल्या शारीरिक संबंधातून पीडित मुलगी गरोदर असल्याचे समोर आली. आता पोलीस या प्रकरणात काय कारवाई करते आणि या प्रकरणात आणखी काय माहिती समोर येते? या कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बीड जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सावकारीच्या त्रासामुळे एका तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेनंतर संतप्त नातेवाईकांनी मृतदेहसह पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन करत संबंधित सावकारांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. ही घटना धारूर तालुक्यातील गावंदरा येथे घडली.
Ans: 21 जानेवारी रोजी ती घरातून बाहेर पडून परतली नाही.
Ans: अपहरणाचा गुन्हा नोंदवून आरोपीला ताब्यात घेतले.
Ans: पीडित अल्पवयीन मुलगी गरोदर असल्याचे निष्पन्न झाले.