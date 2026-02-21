High alert in Delhi : पुन्हा दहशतवादी स्फोटाचा इशारा! लाल किल्ला आणि देशातील प्रमुख मंदिरे दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर

High alert in Delhi News In Marathi: होळी सणाच्या आधीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानंतर, दिल्लीत पुन्हा एकदा संभाव्य स्फोटाची भीती वाढली आहे. गुप्तचर माहितीच्या आधारे, दिल्लीत मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, लष्कर-ए-तैयबा लाल किल्ला, चांदणी चौक आणि प्रमुख मंदिरांना आयईडी स्फोटांनी लक्ष्य करण्याची योजना आखत आहे.
६ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानातील इस्लामाबादमधील एका मशिदीत स्फोट झाला होता. ज्यामध्ये अनेक लोक मृत्युमुखी पडले होते. तेव्हापासून, लष्कर-ए-तैयबा भारतात हल्ल्यांची योजना आखत आहे. लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) ही दहशतवादी संघटना दिल्लीत आयईडी हल्ल्याची योजना आखत असल्याचे वृत्त आहे. सुरक्षा संस्थांनी अलर्ट जारी केला असून दहशतवादी दिल्लीतील लाल किल्ल्यासमोर बॉम्बस्फोट करण्याचा कट रचत आहेत.
नोव्हेंबर 2025 मध्ये लाल किल्ल्यासमोर एक मोठा बॉम्बस्फोट झाला होता. एका आत्मघातकी हल्लेखोराने स्फोटकांनी भरलेल्या कारचा स्फोट केला होता. या हल्ल्यात अनेकांचे बळी गेले. आता, लाल किल्ल्याजवळ पुन्हा बॉम्बस्फोटाचा इशारा आहे. परिणामी, सुरक्षा व्यवस्था आणखी कडक करण्यात आली आहे. लाल किल्ल्याजवळ नुकत्याच झालेल्या कार बॉम्बस्फोटानंतर अटक करण्यात आलेल्या “व्हाईट कॉलर” दहशतवादी मॉड्यूलच्या चौकशीत असे दिसून आले आहे की या कटाचा सूत्रधार डॉ. उमर-उन-नबी हा दुसऱ्या आत्मघातकी बॉम्बस्फोटात भरती करण्याचा प्रयत्न करत होता. तथापि, तो यशस्वी होऊ शकला नाही कारण त्या व्यक्तीने सफरचंद कापणीच्या हंगामात आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्याची गरज असल्याचे कारण देत दहशतवादी कटातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला.
श्रीनगर पोलीस आणि राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) नबीने चालवलेल्या समांतर दहशतवादी मॉड्यूलचा पर्दाफाश केला आहे. नबी हा तोच व्यक्ती होता ज्याने १० नोव्हेंबर रोजी ऐतिहासिक लाल किल्ल्याजवळ स्फोटकांनी भरलेले वाहन चालवले होते, त्या स्फोटात १२ हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. अटक केलेल्या संशयितांच्या चौकशीतून डॉक्टरमधून दहशतवादी बनलेल्या याने वापरलेल्या भरतीच्या धोरणांचा खुलासा झाला. या माहितीच्या आधारे, एनआयएने शोपियान येथील रहिवासी यासिर अहमद दारला अटक केली.
पाकिस्तानच्या राजधानीच्या बाहेरील शिया मशिदीत अलीकडेच झालेल्या एका घातक आत्मघातकी हल्ल्यात ३१ जणांचा मृत्यू झाला. इस्लामिक स्टेटशी संबंधित एका संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली. पाकिस्तानी पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्यांनी हल्लेखोर आणि त्याच्या साथीदारांची ओळख पटवली आहे आणि सूत्रधाराला अटक केली आहे. दरम्यान, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने मशिदीवरील हल्ल्याचा निषेध केला आणि निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त केला, परंतु कोणत्याही भारतीय संबंधाचा पाकिस्तानचा आरोप देखील पूर्णपणे फेटाळून लावला. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “हे दुर्दैवी आहे की पाकिस्तान, त्याच्या सामाजिक रचनेला आतून बिघडवणाऱ्या समस्या सोडवण्याऐवजी, इतरांना दोष देऊन स्वतःचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करतो.”