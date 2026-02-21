Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • High Alert In Delhi Blast Alert Issued Near Red Fort Let Planning Attack Major Indian Temples On Target

High alert in Delhi : पुन्हा दहशतवादी स्फोटाचा इशारा! लाल किल्ला आणि देशातील प्रमुख मंदिरे दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर

होळीच्या आधी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानंतर, दिल्लीत पुन्हा एकदा संभाव्य स्फोटाची भीती वाढली आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 11:48 AM
पुन्हा दहशतवादी स्फोटाचा इशारा! लाल किल्ला आणि देशातील प्रमुख मंदिरे दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर

पुन्हा दहशतवादी स्फोटाचा इशारा! लाल किल्ला आणि देशातील प्रमुख मंदिरे दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर

Follow Us:
Follow Us:

High alert in Delhi News In Marathi: होळी सणाच्या आधीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानंतर, दिल्लीत पुन्हा एकदा संभाव्य स्फोटाची भीती वाढली आहे. गुप्तचर माहितीच्या आधारे, दिल्लीत मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, लष्कर-ए-तैयबा लाल किल्ला, चांदणी चौक आणि प्रमुख मंदिरांना आयईडी स्फोटांनी लक्ष्य करण्याची योजना आखत आहे.

६ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानातील इस्लामाबादमधील एका मशिदीत स्फोट झाला होता. ज्यामध्ये अनेक लोक मृत्युमुखी पडले होते. तेव्हापासून, लष्कर-ए-तैयबा भारतात हल्ल्यांची योजना आखत आहे. लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) ही दहशतवादी संघटना दिल्लीत आयईडी हल्ल्याची योजना आखत असल्याचे वृत्त आहे. सुरक्षा संस्थांनी अलर्ट जारी केला असून दहशतवादी दिल्लीतील लाल किल्ल्यासमोर बॉम्बस्फोट करण्याचा कट रचत आहेत.

ऐन फेब्रुवारीत दक्षिण भारतात मुसळधार पावसाचा इशारा; तामिळनाडू, केरळमध्ये पावसाचा अंदाज…

लाल किल्ल्यासमोर झालेल्या स्फोटात अनेकांचा मृत्यू

नोव्हेंबर 2025 मध्ये लाल किल्ल्यासमोर एक मोठा बॉम्बस्फोट झाला होता. एका आत्मघातकी हल्लेखोराने स्फोटकांनी भरलेल्या कारचा स्फोट केला होता. या हल्ल्यात अनेकांचे बळी गेले. आता, लाल किल्ल्याजवळ पुन्हा बॉम्बस्फोटाचा इशारा आहे. परिणामी, सुरक्षा व्यवस्था आणखी कडक करण्यात आली आहे. लाल किल्ल्याजवळ नुकत्याच झालेल्या कार बॉम्बस्फोटानंतर अटक करण्यात आलेल्या “व्हाईट कॉलर” दहशतवादी मॉड्यूलच्या चौकशीत असे दिसून आले आहे की या कटाचा सूत्रधार डॉ. उमर-उन-नबी हा दुसऱ्या आत्मघातकी बॉम्बस्फोटात भरती करण्याचा प्रयत्न करत होता. तथापि, तो यशस्वी होऊ शकला नाही कारण त्या व्यक्तीने सफरचंद कापणीच्या हंगामात आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्याची गरज असल्याचे कारण देत दहशतवादी कटातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला.

श्रीनगर पोलीस आणि राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) नबीने चालवलेल्या समांतर दहशतवादी मॉड्यूलचा पर्दाफाश केला आहे. नबी हा तोच व्यक्ती होता ज्याने १० नोव्हेंबर रोजी ऐतिहासिक लाल किल्ल्याजवळ स्फोटकांनी भरलेले वाहन चालवले होते, त्या स्फोटात १२ हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. अटक केलेल्या संशयितांच्या चौकशीतून डॉक्टरमधून दहशतवादी बनलेल्या याने वापरलेल्या भरतीच्या धोरणांचा खुलासा झाला. या माहितीच्या आधारे, एनआयएने शोपियान येथील रहिवासी यासिर अहमद दारला अटक केली.

पाकिस्तान स्फोटात ३१ जणांचा मृत्यू

पाकिस्तानच्या राजधानीच्या बाहेरील शिया मशिदीत अलीकडेच झालेल्या एका घातक आत्मघातकी हल्ल्यात ३१ जणांचा मृत्यू झाला. इस्लामिक स्टेटशी संबंधित एका संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली. पाकिस्तानी पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्यांनी हल्लेखोर आणि त्याच्या साथीदारांची ओळख पटवली आहे आणि सूत्रधाराला अटक केली आहे. दरम्यान, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने मशिदीवरील हल्ल्याचा निषेध केला आणि निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त केला, परंतु कोणत्याही भारतीय संबंधाचा पाकिस्तानचा आरोप देखील पूर्णपणे फेटाळून लावला. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “हे दुर्दैवी आहे की पाकिस्तान, त्याच्या सामाजिक रचनेला आतून बिघडवणाऱ्या समस्या सोडवण्याऐवजी, इतरांना दोष देऊन स्वतःचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करतो.”

Toll Plaza New Rules: प्रवाशांनो लक्ष द्या! टोल नाक्यावर आता ‘कॅश’ चालणार नाही; आता केवळ FASTag आणि UPI अनिवार्य

Web Title: High alert in delhi blast alert issued near red fort let planning attack major indian temples on target

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 11:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ramdan 2026 : मोहम्मद अली रोडपासून जामा मस्जिदपर्यंत पदार्थांच्या या नगरीत जाताच रंगून जाल
1

Ramdan 2026 : मोहम्मद अली रोडपासून जामा मस्जिदपर्यंत पदार्थांच्या या नगरीत जाताच रंगून जाल

Shakira India Concert 2026: शकीराची १९ वर्षांनंतर भारतात एन्ट्री! ‘या’ शहरांमध्ये होणार धमाकेदार कॉन्सर्ट; चाहत्यांची लागणार लॉटरी
2

Shakira India Concert 2026: शकीराची १९ वर्षांनंतर भारतात एन्ट्री! ‘या’ शहरांमध्ये होणार धमाकेदार कॉन्सर्ट; चाहत्यांची लागणार लॉटरी

पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जनजागृती मोहीम, National Water Mission आणि Ministry of Jal Shakti यांचा ‘जल वाणी’ उपक्रम सुरू
3

पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जनजागृती मोहीम, National Water Mission आणि Ministry of Jal Shakti यांचा ‘जल वाणी’ उपक्रम सुरू

परदेशी पर्यटकांसाठी NPCI कडून मोठी भेट; आता भारतात येणारे पाहुणेही वापरू शकणार UPI
4

परदेशी पर्यटकांसाठी NPCI कडून मोठी भेट; आता भारतात येणारे पाहुणेही वापरू शकणार UPI

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
High alert in Delhi : पुन्हा दहशतवादी स्फोटाचा इशारा! लाल किल्ला आणि देशातील प्रमुख मंदिरे दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर

High alert in Delhi : पुन्हा दहशतवादी स्फोटाचा इशारा! लाल किल्ला आणि देशातील प्रमुख मंदिरे दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर

Feb 21, 2026 | 11:48 AM
हॉलिवूडवर शोककळा! ‘यूफोरिया’ फेम अभिनेता Eric Dane यांचे ५३ व्या वर्षी निधन; ‘या’ दुर्मिळ आजाराशी झुंज अपयशी

हॉलिवूडवर शोककळा! ‘यूफोरिया’ फेम अभिनेता Eric Dane यांचे ५३ व्या वर्षी निधन; ‘या’ दुर्मिळ आजाराशी झुंज अपयशी

Feb 21, 2026 | 11:47 AM
होळीनिमित्त रेल्वेनंतर आता कोकणात एसटीच्या फेऱ्याही वाढणार; 198 ज्यादा फेऱ्यांचे नियोजन

होळीनिमित्त रेल्वेनंतर आता कोकणात एसटीच्या फेऱ्याही वाढणार; 198 ज्यादा फेऱ्यांचे नियोजन

Feb 21, 2026 | 11:40 AM
PCMC Politics: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विषय समित्यांवर सदस्यांची निवड; रवी लांडगेंकडून अभिनंदन

PCMC Politics: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विषय समित्यांवर सदस्यांची निवड; रवी लांडगेंकडून अभिनंदन

Feb 21, 2026 | 11:30 AM
बुधवार पेठेतील मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश; बांगलादेशी महिलांना पुण्यात आणणारा सूत्रधार उघड

बुधवार पेठेतील मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश; बांगलादेशी महिलांना पुण्यात आणणारा सूत्रधार उघड

Feb 21, 2026 | 11:26 AM
सुपर 8 चं गणितंच लय भारी! टॉपर्सचा गट एका बाजूला तर दुसऱ्या स्थानाचा दुसरा गट, रंगणार वेगळाच सामन्यांचा रोमांच

सुपर 8 चं गणितंच लय भारी! टॉपर्सचा गट एका बाजूला तर दुसऱ्या स्थानाचा दुसरा गट, रंगणार वेगळाच सामन्यांचा रोमांच

Feb 21, 2026 | 11:25 AM
लहान मुलं होतील गुबगुबीत! वजन वाढवण्यासाठी मुलांना खाण्यास द्या ‘हे’ चविष्ट आणि हेल्दी पदार्थ

लहान मुलं होतील गुबगुबीत! वजन वाढवण्यासाठी मुलांना खाण्यास द्या ‘हे’ चविष्ट आणि हेल्दी पदार्थ

Feb 21, 2026 | 11:21 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM