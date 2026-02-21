Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
हॉलिवूडवर शोककळा! ‘यूफोरिया’ फेम अभिनेता Eric Dane यांचे ५३ व्या वर्षी निधन; ‘या’ दुर्मिळ आजाराशी झुंज अपयशी

Eric Dane Passed Away: प्रसिद्ध हॉलीवूड अभिनेता एरिक डेन यांचे वयाच्या ५३ व्या वर्षी एएलएस (ALS) या आजाराने निधन झाले. 'यूफोरिया' मधील त्यांच्या भूमिकेचे जगभरात कौतुक झाले होते.

Updated On: Feb 21, 2026 | 11:47 AM
'यूफोरिया' फेम अभिनेता Eric Dane यांचे ५३ व्या वर्षी निधन (Photo Credit- X)

'यूफोरिया' फेम अभिनेता Eric Dane यांचे ५३ व्या वर्षी निधन (Photo Credit- X)

  • हॉलिवूडवर शोककळा!
  • ‘यूफोरिया’ फेम अभिनेताEric Dane यांचे ५३ व्या वर्षी निधन
  • ‘या’ दुर्मिळ आजाराशी झुंज अपयशी
Actor Eric Dane Passed Away: हॉलिवूड मनोरंजन सृष्टीतून एक अत्यंत दुःखद बातमी समोर आली आहे. आपल्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारे प्रसिद्ध अभिनेते एरिक डेन (Eric Dane) यांचे वयाच्या ५३ व्या वर्षी निधन झाले. ‘यूफोरिया’ (Euphoria) या गाजलेल्या मालिकेत ‘कॅल जॅकोब्स’ची भूमिका साकारून त्यांनी जागतिक स्तरावर लोकप्रियता मिळवली होती. त्यांच्या निधनामुळे सिनेविश्वात मोठी पोकळी निर्माण झाली असून जगभरातील चाहत्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.

दुर्मिळ आजाराने घेतला बळी

एरिक डेन यांच्या निधनाचे वृत्त त्यांच्या कुटुंबीयांनी अधिकृत निवेदनावारे दिले आहे. एरिक हे ‘एमियोट्रोफिक लॅटरल स्क्लेरोसिस’ (ALS) या दुर्मिळ आणि गंभीर आजाराने त्रस्त होते. २०२५ मध्ये त्यांना या आजाराचे निदान झाले होते, तेव्हापासून त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र, काळाने त्यांच्यावर झडप घातली. आपल्या शेवटच्या क्षणी ते आपल्या पत्नी आणि दोन मुलींसोबत घरीच होते.

सॅम मेंडिसच्या चित्रपटातून Farhan Akhtar चे हॉलीवूडमध्ये पदार्पण, Amul India ने मजेशीर टॉपिकलद्वारे केलं सेलिब्रेशन

कुटुंबीयांचे भावूक निवेदन

मिळालेल्या वृत्तानुसार, एरिक यांच्या कुटुंबीयांनी म्हटले आहे की, “अत्यंत जड अंतःकरणाने आम्ही तुम्हाला कळवत आहोत की, एरिक डेन आता आपल्यात राहिले नाहीत. त्यांनी आयुष्यातील शेवटचे दिवस कुटुंबासोबत घालवले. एएलएस या आजाराशी त्यांनी धैर्याने लढा दिला, पण दुर्दैवाने ती झुंज अपयशी ठरली. त्यांची उणीव आम्हाला नेहमीच भासत राहील, मात्र ते आपल्या अभिनयाच्या रूपाने आमच्या हृदयात सदैव जिवंत राहतील.” यावेळी कुटुंबीयांनी सर्वांना त्यांच्या खाजगीपणाचा आदर राखण्याचे आवाहन केले आहे.

९० च्या दशकापासून सुरू झाला होता प्रवास

एरिक डेन यांनी ९० च्या दशकात टीव्ही मालिकांच्या माध्यमातून आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली होती.

  • लोकप्रिय मालिका: ‘सेव्हड बाय द बेल’, ‘द वंडर इयर्स’, ‘रोजेन’ आणि ‘मॅरिड विथ चिल्ड्रन’ यांसारख्या शोमधील त्यांच्या कामाचे मोठे कौतुक झाले.
  • चित्रपट कारकीर्द: टीव्ही नंतर त्यांनी आपला मोर्चा मोठ्या पडद्याकडे वळवला. ‘डंकन’, ‘जोई’, ‘जॅक अँड जेन’, ‘फीस्ट’, ‘एक्स-मेन: द लास्ट स्टँड’ आणि ‘मार्ली अँड मी’ यांसारख्या चित्रपटांत त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या.
  • ‘यूफोरिया’ मुळे मिळाली नवी ओळख: २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या ‘यूफोरिया’ मालिकेत त्यांनी साकारलेली ‘कॅल जॅकोब्स’ ही व्यक्तिरेखा त्यांच्या कारकिर्दीतील मैलाचा दगड ठरली.

हॉलिवूडमधील एका प्रगल्भ अभिनेत्याचा असा अकाली निरोप घेणे, ही संपूर्ण मनोरंजन सृष्टीसाठी एक मोठी हानी मानली जात आहे.

Tehran निर्माती Dana Eden यांचे धक्कादायक निधन; हॉटेलमध्ये गंभीर अवस्थेत आढळला मृतदेह

Published On: Feb 21, 2026 | 11:47 AM

