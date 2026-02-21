हॉलिवूडवर शोककळा! ‘यूफोरिया’ फेम अभिनेता Eric Dane यांचे ५३ व्या वर्षी निधन; ‘या’ दुर्मिळ आजाराशी झुंज अपयशी

NEW: Actor Eric Dane, who passed away following a battle with ALS, records one final message for his teenage daughters. Dane recorded the interview with Netflix in secret, knowing it would be released after his passing. “Billie and Georgia, these words are for you. I tried. I… pic.twitter.com/hnaXDFLBb1 — Collin Rugg (@CollinRugg) February 20, 2026
एरिक डेन यांच्या निधनाचे वृत्त त्यांच्या कुटुंबीयांनी अधिकृत निवेदनावारे दिले आहे. एरिक हे ‘एमियोट्रोफिक लॅटरल स्क्लेरोसिस’ (ALS) या दुर्मिळ आणि गंभीर आजाराने त्रस्त होते. २०२५ मध्ये त्यांना या आजाराचे निदान झाले होते, तेव्हापासून त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र, काळाने त्यांच्यावर झडप घातली. आपल्या शेवटच्या क्षणी ते आपल्या पत्नी आणि दोन मुलींसोबत घरीच होते.
मिळालेल्या वृत्तानुसार, एरिक यांच्या कुटुंबीयांनी म्हटले आहे की, “अत्यंत जड अंतःकरणाने आम्ही तुम्हाला कळवत आहोत की, एरिक डेन आता आपल्यात राहिले नाहीत. त्यांनी आयुष्यातील शेवटचे दिवस कुटुंबासोबत घालवले. एएलएस या आजाराशी त्यांनी धैर्याने लढा दिला, पण दुर्दैवाने ती झुंज अपयशी ठरली. त्यांची उणीव आम्हाला नेहमीच भासत राहील, मात्र ते आपल्या अभिनयाच्या रूपाने आमच्या हृदयात सदैव जिवंत राहतील.” यावेळी कुटुंबीयांनी सर्वांना त्यांच्या खाजगीपणाचा आदर राखण्याचे आवाहन केले आहे.
एरिक डेन यांनी ९० च्या दशकात टीव्ही मालिकांच्या माध्यमातून आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली होती.
हॉलिवूडमधील एका प्रगल्भ अभिनेत्याचा असा अकाली निरोप घेणे, ही संपूर्ण मनोरंजन सृष्टीसाठी एक मोठी हानी मानली जात आहे.
