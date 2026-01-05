Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Venezuela : व्हेनेझुएला बनली युद्धभूमी! 32 क्युबन सैनिकांचा बळी घेतल्यावर Trumpचा ‘व्हिक्टरी’ मेसेज, दादागिरीची हद्द पार

US Military Operation In Venezuela: क्युबन सरकारने मृत अधिकाऱ्यांच्या सन्मानार्थ दोन दिवसांचा राष्ट्रीय शोक जाहीर केला आहे, तर व्हेनेझुएलाच्या सरकारने मृतांची संख्या स्पष्ट केलेली नाही.

Updated On: Jan 05, 2026 | 01:00 PM
32 officers lost their lives in US military operation in Venezuela Cuban government issues statement two days of national mourning

व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईत ३२ अधिकारी ठार; क्युबन सरकारने निवेदन जारी केले, दोन दिवसांचा राष्ट्रीय शोक ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  •  अमेरिकेने व्हेनेझुएलात केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये ३२ क्युबन लष्करी आणि पोलीस अधिकारी ठार झाल्याची अधिकृत पुष्टी क्युबाने केली आहे.
  •  आपल्या जवानांच्या मृत्यूमुळे संतप्त झालेल्या क्युबाने देशात दोन दिवसांचा ‘राष्ट्रीय शोक’ जाहीर केला असून अमेरिकेच्या या कृतीचा निषेध केला आहे.
  •  ‘आमच्या बाजूला एकही मृत्यू नाही, पण दुसऱ्या बाजूला खूप लोक मारले गेले,’ असे म्हणत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी या कारवाईच्या यशावर शिक्कामोर्तब केले.

32 Cuban officers killed in Venezuela : व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो ( Nicolas Maduro) यांना अटक करण्यासाठी अमेरिकेने केलेल्या धडाकेबाज लष्करी कारवाईचे पडसाद आता संपूर्ण जगात उमटत आहेत. या कारवाईत केवळ मादुरो यांनाच अटक करण्यात आली नाही, तर त्यांच्या संरक्षणासाठी तैनात असलेले क्युबाचे ३२ लष्करी आणि पोलीस अधिकारी ठार झाले आहेत. क्युबन सरकारने रविवारी (४ जानेवारी २०२६) अधिकृतपणे या मृत्यूची पुष्टी केली असून, या घटनेमुळे लॅटिन अमेरिकेत तणाव शिगेला पोहोचला आहे.

विशेष मोहिमेवर असताना अमेरिकन हल्ल्याचा तडाखा

क्युबाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मारले गेलेले अधिकारी व्हेनेझुएला सरकारच्या अधिकृत विनंतीवरून तिथे तैनात होते. हे अधिकारी एका ‘विशेष मोहिमेवर’ (Special Mission) काम करत होते. अमेरिकन कमांडोजनी जेव्हा मादुरो यांच्या निवासस्थानी आणि लष्करी तळावर छापा टाकला, तेव्हा झालेल्या भीषण चकमकीत हे ३२ अधिकारी जागीच ठार झाले. क्युबाने आपल्या या जवानांच्या बलिदानाचा सन्मान करण्यासाठी दोन दिवसांचा ‘राष्ट्रीय शोक’ जाहीर केला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :

डोनाल्ड ट्रम्प यांची आक्रमक प्रतिक्रिया

फ्लोरिडाहून वॉशिंग्टनला परतताना ‘एअर फोर्स वन’ विमानात पत्रकारांशी बोलताना राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या मृत्यूंविषयी भाष्य केले. ट्रम्प म्हणाले, “तुम्हाला माहित आहेच, कालच्या कारवाईत मोठ्या संख्येने क्युबन लोक मारले गेले आहेत. शत्रूच्या बाजूला प्रचंड जीवितहानी झाली आहे, पण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अमेरिकेचा एकही जवान या कारवाईत शहीद झालेला नाही.” ट्रम्प यांच्या या विधानाने क्युबा आणि अमेरिका यांच्यातील शत्रुत्व आता अधिक गडद झाले आहे.

३ जानेवारीची ती काळी रात्र

अमेरिकेने ३ जानेवारी २०२६ रोजी पहाटे ‘ऑपरेशन अ‍ॅब्सोल्यूट रिझॉल्व’ अंतर्गत व्हेनेझुएलाच्या राजधानीत प्रवेश केला. मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला ताब्यात घेताना क्युबन सैनिकांनी प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अमेरिकेच्या आधुनिक शस्त्रास्त्रांपुढे त्यांचा टिकाव लागला नाही. मादुरो यांच्यावर सध्या अमेरिकेत ‘नार्को-टेररिझम’चे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यांना न्यूयॉर्कच्या न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :

क्युबाचे नेते संतप्त: “हा सार्वभौमत्वावर घाला”

क्युबाचे विद्यमान अध्यक्ष मिगुएल डियाझ-कॅनेल आणि क्रांतिकारी नेते राउल कॅस्ट्रो यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे. मृत अधिकाऱ्यांची नावे अद्याप गोपनीय ठेवण्यात आली आहेत, परंतु त्यांच्या कुटुंबियांना सरकार सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. व्हेनेझुएला सरकारनेही अमेरिकन हल्ल्यात जीवितहानी झाल्याची कबुली दिली असली, तरी त्यांनी निश्चित आकडा अद्याप जाहीर केलेला नाही.

Frequently Asked Questions

  • Que: व्हेनेझुएलात किती क्युबन अधिकारी मारले गेले?

    Ans: क्युबन सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार, ३ जानेवारीच्या अमेरिकन लष्करी कारवाईत ३२ लष्करी आणि पोलीस अधिकारी ठार झाले आहेत.

  • Que: क्युबाने किती दिवसांचा राष्ट्रीय शोक जाहीर केला आहे?

    Ans: मृत अधिकाऱ्यांच्या सन्मानार्थ क्युबाने दोन दिवसांचा (५ आणि ६ जानेवारी) राष्ट्रीय शोक जाहीर केला आहे.

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन सैन्याच्या जीवितहानीबद्दल काय सांगितले?

    Ans: ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, या संपूर्ण मोहिमेदरम्यान अमेरिकेचा एकही सैनिक मारला गेलेला नाही.

Published On: Jan 05, 2026 | 01:00 PM

