Al-Aqsa Mosque: ‘अल-अक्सा’चे दरवाजे उघडा, अन्यथा…’ युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘या’ 8 इस्लामिक देशांनी इस्रायलविरुद्ध थोपटले दंड

Al-Aqsa Mosque Closure Saudi Arabia Pakistan Warning Israel 2026: मध्यपूर्वेतील (US-Israel Iran War) परिस्थिती दिवसेंदिवस स्फोटक होत चालली आहे. इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलने जेरुसलेममधील पवित्र ‘अल-अक्सा'(Al-Aqsa Mosque Israel) मशिदीला टाळे ठोकले आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण मुस्लिम जगतात संतापाची लाट उसळली आहे. विशेषतः पवित्र रमजान महिन्यात सलग १२ दिवस उपासकांना नमाज पठणापासून रोखल्यामुळे ८ प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रांनी एकत्र येत इस्रायलला कडक शब्दांत तंबी दिली आहे.
सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, कतार, जॉर्डन, इंडोनेशिया, तुर्की, इजिप्त आणि युएई (UAE) या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी बुधवारी एक संयुक्त निवेदन जारी केले. या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, जेरुसलेमच्या जुन्या शहरात आणि अल-अक्सा मशिदीत पॅलेस्टिनींना प्रवेश नाकारणे हे ‘आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे’ उघड उल्लंघन आहे. “कोणत्याही प्रार्थनास्थळात विना अडथळा प्रवेश मिळणे हा मानवी हक्क आहे आणि इस्रायल तो हिरावून घेत आहे,” असे या मंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.
या ८ देशांनी इस्रायलच्या कारवाईला ‘बेकायदेशीर आणि अन्याय्य’ ठरवले आहे. निवेदनात ठामपणे मांडण्यात आले आहे की, इस्रायल ही केवळ एक ‘कब्जा करणारी शक्ती’ (Occupying Power) असून त्यांना जेरुसलेममधील कोणत्याही इस्लामिक किंवा ख्रिश्चन पवित्र स्थळांवर कोणताही सार्वभौम अधिकार नाही. अल-अक्सा मशीद आणि संपूर्ण परिसर हा केवळ मुस्लिमांचा आहे आणि त्यावर देखरेख करण्याचा अधिकार फक्त जॉर्डनच्या वक्फ आणि इस्लामिक व्यवहार मंत्रालयालाच आहे.
रमजान हा मुस्लिमांसाठी सर्वात पवित्र महिना मानला जातो. या काळात अल-अक्सा मशिदीत जगभरातून लाखो लोक नमाजसाठी येतात. मात्र, इराण-इस्रायल संघर्षाचे कारण पुढे करत इस्रायलने सुरक्षा यंत्रणांच्या नावाने ही मशीद बंद ठेवली आहे. यामुळे मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे की, इस्रायल या पवित्र स्थळाची ‘ऐतिहासिक आणि कायदेशीर स्थिती’ (Status Quo) बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या आठ देशांनी केवळ इस्रायललाच इशारा दिला नाही, तर आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही यात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. इस्रायलला त्याचे “सततचे उल्लंघन” थांबवण्यास भाग पाडावे, जेणेकरून मुस्लिम उपासक पुन्हा एकदा शांततेत प्रार्थना करू शकतील, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. जेरुसलेममध्ये सुरू असलेला हा संघर्ष जर थांबला नाही, तर याचे पडसाद संपूर्ण मध्यपूर्वेतील शांततेवर उमटू शकतात.
