Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Al Aqsa Mosque Closure Israel Warning From 8 Muslim Countries Marathi News

Al-Aqsa Mosque: ‘अल-अक्सा’चे दरवाजे उघडा, अन्यथा…’ युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘या’ 8 इस्लामिक देशांनी इस्रायलविरुद्ध थोपटले दंड

Al-Aqsa Mosque Closure : आठ मुस्लिम देशांनी इस्रायलने अल-अक्सा मशीद बंद केल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. रमजान दरम्यान मशीद बंद करणे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 09:35 AM
al aqsa mosque closure israel warning from 8 muslim countries marathi news

सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानसह ८ मुस्लिम देशांनी इस्रायलला अल-अक्सा मशिदीचे दरवाजे तात्काळ उघडण्याचा इशारा दिला आहे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • मुस्लिम राष्ट्रांचा इशारा
  • रमजानमध्ये बंदी
  • एकमेव अधिकार

Al-Aqsa Mosque Closure Saudi Arabia Pakistan Warning Israel 2026: मध्यपूर्वेतील (US-Israel Iran War) परिस्थिती दिवसेंदिवस स्फोटक होत चालली आहे. इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलने जेरुसलेममधील पवित्र ‘अल-अक्सा'(Al-Aqsa Mosque Israel) मशिदीला टाळे ठोकले आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण मुस्लिम जगतात संतापाची लाट उसळली आहे. विशेषतः पवित्र रमजान महिन्यात सलग १२ दिवस उपासकांना नमाज पठणापासून रोखल्यामुळे ८ प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रांनी एकत्र येत इस्रायलला कडक शब्दांत तंबी दिली आहे.

आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन: ८ देशांचे संयुक्त निवेदन

सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, कतार, जॉर्डन, इंडोनेशिया, तुर्की, इजिप्त आणि युएई (UAE) या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी बुधवारी एक संयुक्त निवेदन जारी केले. या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, जेरुसलेमच्या जुन्या शहरात आणि अल-अक्सा मशिदीत पॅलेस्टिनींना प्रवेश नाकारणे हे ‘आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे’ उघड उल्लंघन आहे. “कोणत्याही प्रार्थनास्थळात विना अडथळा प्रवेश मिळणे हा मानवी हक्क आहे आणि इस्रायल तो हिरावून घेत आहे,” असे या मंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: ‘ते आधीच युद्धात उतरले होते..’ इराणच्या क्षेपणास्त्रांवर रशियाचा ‘ठसा’; तर संकटात भारताची ‘अशी’ स्मार्ट खेळी

अल-अक्सावर इस्रायलचा अधिकार नाही!

या ८ देशांनी इस्रायलच्या कारवाईला ‘बेकायदेशीर आणि अन्याय्य’ ठरवले आहे. निवेदनात ठामपणे मांडण्यात आले आहे की, इस्रायल ही केवळ एक ‘कब्जा करणारी शक्ती’ (Occupying Power) असून त्यांना जेरुसलेममधील कोणत्याही इस्लामिक किंवा ख्रिश्चन पवित्र स्थळांवर कोणताही सार्वभौम अधिकार नाही. अल-अक्सा मशीद आणि संपूर्ण परिसर हा केवळ मुस्लिमांचा आहे आणि त्यावर देखरेख करण्याचा अधिकार फक्त जॉर्डनच्या वक्फ आणि इस्लामिक व्यवहार मंत्रालयालाच आहे.

credit – social media and Twitter

रमजानमधील बंदीमुळे परिस्थिती चिघळली

रमजान हा मुस्लिमांसाठी सर्वात पवित्र महिना मानला जातो. या काळात अल-अक्सा मशिदीत जगभरातून लाखो लोक नमाजसाठी येतात. मात्र, इराण-इस्रायल संघर्षाचे कारण पुढे करत इस्रायलने सुरक्षा यंत्रणांच्या नावाने ही मशीद बंद ठेवली आहे. यामुळे मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे की, इस्रायल या पवित्र स्थळाची ‘ऐतिहासिक आणि कायदेशीर स्थिती’ (Status Quo) बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Oil Spill: जगावर इंधन संकट! इराणने पार केल्या सर्व मर्यादा; इराकच्या हद्दीत घुसून अमेरिकन जहाजांवर स्फोटकांचा पाऊस, VIDEO VIRAL

जागतिक समुदायाला आवाहन

या आठ देशांनी केवळ इस्रायललाच इशारा दिला नाही, तर आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही यात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. इस्रायलला त्याचे “सततचे उल्लंघन” थांबवण्यास भाग पाडावे, जेणेकरून मुस्लिम उपासक पुन्हा एकदा शांततेत प्रार्थना करू शकतील, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. जेरुसलेममध्ये सुरू असलेला हा संघर्ष जर थांबला नाही, तर याचे पडसाद संपूर्ण मध्यपूर्वेतील शांततेवर उमटू शकतात.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अल-अक्सा मशीद का बंद आहे?

    Ans: इराणसोबतच्या युद्धामुळे सुरक्षेचे कारण देत इस्रायलने अल-अक्सा मशिदीत पॅलेस्टिनी आणि मुस्लिम उपासकांच्या प्रवेशावर निर्बंध लादले आहेत.

  • Que: कोणत्या ८ देशांनी इस्रायलचा निषेध केला आहे?

    Ans: सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतार, जॉर्डन, इंडोनेशिया, इजिप्त आणि युएई या देशांनी संयुक्त निषेध केला आहे.

  • Que: अल-अक्सा मशिदीवर कोणाचे नियंत्रण आहे?

    Ans: आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार, जॉर्डनचे 'जेरुसलेम वक्फ' हे या मशिदीच्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन पाहणारी एकमेव कायदेशीर संस्था आहे.

Web Title: Al aqsa mosque closure israel warning from 8 muslim countries marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 09:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Middle East Conflict : मध्यपूर्वेतील संकटावर भारत मैदानात; २४ तासांत जयशंकर यांची अनेक देशांशी थेट चर्चा, जगात खळबळ
1

Middle East Conflict : मध्यपूर्वेतील संकटावर भारत मैदानात; २४ तासांत जयशंकर यांची अनेक देशांशी थेट चर्चा, जगात खळबळ

World War 3: ‘ते आधीच युद्धात उतरले होते..’ इराणच्या क्षेपणास्त्रांवर रशियाचा ‘ठसा’; तर संकटात भारताची ‘अशी’ स्मार्ट खेळी
2

World War 3: ‘ते आधीच युद्धात उतरले होते..’ इराणच्या क्षेपणास्त्रांवर रशियाचा ‘ठसा’; तर संकटात भारताची ‘अशी’ स्मार्ट खेळी

Oil Spill: जगावर इंधन संकट! इराणने पार केल्या सर्व मर्यादा; इराकच्या हद्दीत घुसून अमेरिकन जहाजांवर स्फोटकांचा पाऊस, VIDEO VIRAL
3

Oil Spill: जगावर इंधन संकट! इराणने पार केल्या सर्व मर्यादा; इराकच्या हद्दीत घुसून अमेरिकन जहाजांवर स्फोटकांचा पाऊस, VIDEO VIRAL

LPG Supply Shortage: गॅस टंचाईमुळे मोबाईल नेटवर्क गायब होणार? ५ मार्चपासून टॉवर कंपन्यांचा गॅस पुरवठा बंद
4

LPG Supply Shortage: गॅस टंचाईमुळे मोबाईल नेटवर्क गायब होणार? ५ मार्चपासून टॉवर कंपन्यांचा गॅस पुरवठा बंद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Al-Aqsa Mosque: ‘अल-अक्सा’चे दरवाजे उघडा, अन्यथा…’ युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘या’ 8 इस्लामिक देशांनी इस्रायलविरुद्ध थोपटले दंड

Al-Aqsa Mosque: ‘अल-अक्सा’चे दरवाजे उघडा, अन्यथा…’ युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘या’ 8 इस्लामिक देशांनी इस्रायलविरुद्ध थोपटले दंड

Mar 12, 2026 | 09:35 AM
अभिनेत्री इशा डे चा लग्नसोहळा पडला थाटात पार; गीतकार अभिषेक खणकरसोबत बांधली सात जन्मांची गाठ

अभिनेत्री इशा डे चा लग्नसोहळा पडला थाटात पार; गीतकार अभिषेक खणकरसोबत बांधली सात जन्मांची गाठ

Mar 12, 2026 | 09:34 AM
मोठी बातमी ! भारताकडे येणाऱ्या थायलंडच्या जहाजावर हल्ला; ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’मध्ये युद्धाने तणाव

मोठी बातमी ! भारताकडे येणाऱ्या थायलंडच्या जहाजावर हल्ला; ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’मध्ये युद्धाने तणाव

Mar 12, 2026 | 09:32 AM
उन्हाळा सुरु झाला, आपल्या जेवणात आवर्जून समाविष्ट करा ‘काकडीचा रायता’, 5 मिनिटांची रेसिपी नोट करा

उन्हाळा सुरु झाला, आपल्या जेवणात आवर्जून समाविष्ट करा ‘काकडीचा रायता’, 5 मिनिटांची रेसिपी नोट करा

Mar 12, 2026 | 09:30 AM
Ketu transit: केतुच्या नक्षत्रातील बदलामुळे या राशीच्या लोकांना व्यवसायासोबतच करिअरमध्येही मिळेल मोठे यश

Ketu transit: केतुच्या नक्षत्रातील बदलामुळे या राशीच्या लोकांना व्यवसायासोबतच करिअरमध्येही मिळेल मोठे यश

Mar 12, 2026 | 09:30 AM
अर्शदीपला माफी मागण्याची गरज नव्हती… गौतम गंभीरने डॅरिल मिशेलसोबतच्या वादावर केली भूमिका स्पष्ट

अर्शदीपला माफी मागण्याची गरज नव्हती… गौतम गंभीरने डॅरिल मिशेलसोबतच्या वादावर केली भूमिका स्पष्ट

Mar 12, 2026 | 09:26 AM
Today’s Share Market: शेअर बाजार लाल रंगात उघडणार? मध्य पूर्व युद्धाचा होतोय परिणाम; जाणून घ्या सविस्तर 

Today’s Share Market: शेअर बाजार लाल रंगात उघडणार? मध्य पूर्व युद्धाचा होतोय परिणाम; जाणून घ्या सविस्तर 

Mar 12, 2026 | 09:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM