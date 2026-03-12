Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Marathi »
  • Maharashtrachi Hasyajatra Fame Esha Dey Married With Lyricist And Writer Abhishek Khankar

अभिनेत्री इशा डे चा लग्नसोहळा पडला थाटात पार; गीतकार अभिषेक खणकरसोबत बांधली सात जन्मांची गाठ

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम इशा डे अखेर विवाहबंधनात अडकल्याचे दिसत आहे. अशातच अभिनेत्रीने लग्नाचे फोटो आता सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसत आहेत. ज्याला चाहत्यांपासून ते कलाकारांबरोबर सगळे प्रतिसाद देत आहेत.

Updated On: Mar 12, 2026 | 09:34 AM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इशा डे चा लग्नसोहळा पडला थाटात पार
  • गीतकार अभिषेक खणकरसोबत बांधली रेशीम गाठ
  • गीतकार अभिषेक खणकर आहे कोण?
 

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या लोकप्रिय कार्यक्रमामुळे घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री इशा डे आता नव्या आयुष्याची सुरुवात करत लग्नबंधनात अडकली आहे. इशाने गीतकार आणि लेखक अभिषेक खणकरसोबत पारंपरिक पद्धतीने सात वचनं घेत आयुष्यभराची साथ देण्याची शपथ घेतली आहे. तिच्या लग्नाची बातमी समोर येताच चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. तसेच सगळे मराठी कलाकार तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत.

इशाने दोन दिवसांपूर्वीच तिच्या लग्नाआधीच्या विधींचे काही खास फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी दिली होती. त्यानंतर तिच्या मेहेंदी सोहळ्याचे फोटो देखील सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालेले दिसले. आता तिच्या लग्नाचे फोटो समोर आल्यानंतर चाहते आणि मित्रपरिवार तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत.

हुरुन ग्लोबल रिच लिस्टमध्ये Shah Rukh Khan चे अव्वल स्थान; पहिला नंबर चुकला, मात्र अभिनेत्याची कोट्यवधींची संपत्ती

अभिनेत्री वनिता खरातने इन्स्टाग्रामवर इशा आणि अभिषेकच्या लग्नातील काही खास क्षणांचे फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये नवदांपत्य अतिशय आनंदी आणि उत्साही दिसत आहे. लग्नात इशाने लाल रंगाची पारंपरिक नऊवारी साडी नेसून सुंदर असा महाराष्ट्रीयन लूक तयार केला होता. तिच्या नथीने आणि पारंपरिक दागिन्यांनी सर्वांचे लक्ष देखील वेधून घेतले. तर अभिषेकने मेहेंदी रंगाचा कुर्ता आणि धोतर परिधान करत पारंपरिक वेशभूषेत हजेरी लावली होती. एका फोटोमध्ये अभिषेक इशाच्या गळ्यात मंगळसूत्र घालताना दिसत असून तो क्षण खास ठरला आहे.

वनिताने इशाचा आणखी एक फोटो शेअर करत त्याला “नवराई माझी लाडाची” असे कॅप्शन दिले आहे. इशाच्या लग्नामुळे तिच्या मित्रमैत्रिणींमध्येही आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. सध्या सोशल मीडियावर इशा आणि अभिषेकच्या लग्नाचे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून चाहते त्यांच्या नव्या आयुष्याच्या सुरुवातीसाठी शुभेच्छा देत आहेत.

गौरव कपूर अडकला विवाहबंधनात! कृतिका कामराशी बांधली लग्नगाठ; गपचूप उरकले लग्न

इशाचा पती अभिषेक खणकर हा मराठी मनोरंजनसृष्टीतील ओळखीचा गीतकार आणि लेखक आहे. त्याने लक्ष्मी निवास आणि खुलता कळी खुलेना या मालिकांची शीर्षकगीते लिहिली आहेत. याशिवाय अनेक मराठी चित्रपटांमधील गाणीही त्याने लिहिली असून त्यासाठी त्याला विविध पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे.

दरम्यान, इशा डेच्या अभिनय कारकिर्दीबद्दल सांगायचे तर महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या कार्यक्रमामुळे तिला मोठी लोकप्रियता मिळाली आणि ती घराघरात प्रसिद्ध झाली. याशिवाय तिने ‘अय्या’ आणि ‘गुलकंद’ या चित्रपटांमध्येही काम केले आहे. विशेष म्हणजे ‘गुलकंद’ या चित्रपटातील तिच्या भूमिकेसाठी तिला अनेक पुरस्कार मिळाले. नुकतेच तिला ‘झी मराठी चित्र गौरव २०२६’ मध्ये ‘सर्वोत्कृष्ट विनोदी अभिनेत्री’चा पुरस्कारही मिळाला आहे. नव्या आयुष्याची सुरुवात करणाऱ्या इशा डे आणि अभिषेक खणकर यांना चाहत्यांकडून भरभरून शुभेच्छा आता मिळत आहेत.

Web Title: Maharashtrachi hasyajatra fame esha dey married with lyricist and writer abhishek khankar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 09:34 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हुरुन ग्लोबल रिच लिस्टमध्ये Shah Rukh Khan चे अव्वल स्थान; पहिला नंबर चुकला, मात्र अभिनेत्याची कोट्यवधींची संपत्ती
1

हुरुन ग्लोबल रिच लिस्टमध्ये Shah Rukh Khan चे अव्वल स्थान; पहिला नंबर चुकला, मात्र अभिनेत्याची कोट्यवधींची संपत्ती

भारतीय पर्यटकांच्या गैरवर्तनावर भडकली Munmun Dutta; म्हणाली, ‘अशा लोकांमुळे देशाची प्रतिमा खराब होते’
2

भारतीय पर्यटकांच्या गैरवर्तनावर भडकली Munmun Dutta; म्हणाली, ‘अशा लोकांमुळे देशाची प्रतिमा खराब होते’

‘सालबर्डी’मध्ये सरपंच-उपसरपंचांची जुगलबंदी! शशांक शेंडे आणि ओंकार भोजने आमने-सामने
3

‘सालबर्डी’मध्ये सरपंच-उपसरपंचांची जुगलबंदी! शशांक शेंडे आणि ओंकार भोजने आमने-सामने

“अश्लील शब्द वापरणे म्हणजे क्रिएटिव्हिटी नाही…”, सोना मोहापात्रा यांचा संताप, Badshah च्या ‘टिटरी’ गाण्यावर केली टीका
4

“अश्लील शब्द वापरणे म्हणजे क्रिएटिव्हिटी नाही…”, सोना मोहापात्रा यांचा संताप, Badshah च्या ‘टिटरी’ गाण्यावर केली टीका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अभिनेत्री इशा डे चा लग्नसोहळा पडला थाटात पार; गीतकार अभिषेक खणकरसोबत बांधली सात जन्मांची गाठ

अभिनेत्री इशा डे चा लग्नसोहळा पडला थाटात पार; गीतकार अभिषेक खणकरसोबत बांधली सात जन्मांची गाठ

Mar 12, 2026 | 09:34 AM
मोठी बातमी ! भारताकडे येणाऱ्या थायलंडच्या जहाजावर हल्ला; ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’मध्ये युद्धाने तणाव

मोठी बातमी ! भारताकडे येणाऱ्या थायलंडच्या जहाजावर हल्ला; ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’मध्ये युद्धाने तणाव

Mar 12, 2026 | 09:32 AM
उन्हाळा सुरु झाला, आपल्या जेवणात आवर्जून समाविष्ट करा ‘काकडीचा रायता’, 5 मिनिटांची रेसिपी नोट करा

उन्हाळा सुरु झाला, आपल्या जेवणात आवर्जून समाविष्ट करा ‘काकडीचा रायता’, 5 मिनिटांची रेसिपी नोट करा

Mar 12, 2026 | 09:30 AM
Ketu transit: केतुच्या नक्षत्रातील बदलामुळे या राशीच्या लोकांना व्यवसायासोबतच करिअरमध्येही मिळेल मोठे यश

Ketu transit: केतुच्या नक्षत्रातील बदलामुळे या राशीच्या लोकांना व्यवसायासोबतच करिअरमध्येही मिळेल मोठे यश

Mar 12, 2026 | 09:30 AM
अर्शदीपला माफी मागण्याची गरज नव्हती… गौतम गंभीरने डॅरिल मिशेलसोबतच्या वादावर केली भूमिका स्पष्ट

अर्शदीपला माफी मागण्याची गरज नव्हती… गौतम गंभीरने डॅरिल मिशेलसोबतच्या वादावर केली भूमिका स्पष्ट

Mar 12, 2026 | 09:26 AM
Today’s Share Market: शेअर बाजार लाल रंगात उघडणार? मध्य पूर्व युद्धाचा होतोय परिणाम; जाणून घ्या सविस्तर 

Today’s Share Market: शेअर बाजार लाल रंगात उघडणार? मध्य पूर्व युद्धाचा होतोय परिणाम; जाणून घ्या सविस्तर 

Mar 12, 2026 | 09:22 AM
BREAKING: मुंबई विधान भवनाला इमेलद्वारे धमकी; पोलीस यंत्रणा अलर्टवर

BREAKING: मुंबई विधान भवनाला इमेलद्वारे धमकी; पोलीस यंत्रणा अलर्टवर

Mar 12, 2026 | 09:18 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM