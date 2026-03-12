मोठी बातमी ! भारताकडे येणाऱ्या थायलंडच्या जहाजावर हल्ला; ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’मध्ये युद्धाने तणाव

तेहरान : इराण–इस्त्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान ‘होर्मुज सामुद्रधुनी’ जवळ थायलंडच्या एका मालवाहू जहाजावर हल्ला झाला. हे जहाज भारतातील गुजरातच्या कांडला बंदराकडे येत होते. एका अज्ञात ‘प्रोजेक्टाइल’ने धडक दिल्याने जहाजाला आग लागली. या जहाजावर २३ क्रू मेंबर्स होते, त्यापैकी २० जणांना वाचवण्यात यश आले असून, ३ जण अद्याप जहाजात अडकले आहेत.
‘मयूरी नारी’ असे या जहाजाचे नाव असून, ते १७८ मीटर लांब आणि ३०००० टन वजनाचे आहे. ओमानच्या उत्तर किनारपट्टीपासून सुमारे ११ नॉटिकल मैल दूर या जहाजाला लक्ष्य करण्यात आले. हे जहाज ‘प्रेशियस शिपिंग’ च्या मालकीचे आहे.
जहाजावर अज्ञात प्रक्षेपणाचा आघात
रॉयल थाई नेव्ही आणि युनायटेड किंग्डम मेरीटाईम ट्रेड ऑपरेशन्स यांनी ११ मार्च रोजी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत एका मालवाहू जहाजावर एका अज्ञात प्रक्षेपणाचा आघात झाल्याचे वृत्त दिले. आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने जहाजाच्या हल आणि सुपरस्ट्रक्चरची पडताळणी केली, ज्यामध्ये संख्या समाविष्ट आहे, जी त्याच्या संग्रहातील प्रतिमांशी जुळते. जहाज-ट्रॅकिंग वेबसाईट्सनुसार, मयुरी नारी हे जहाज होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील ओमानी किनाऱ्यापासून ताशी १ नॉटिकल मैल पेक्षा किंचित जास्त वेगाने जात होते.
अमेरिकेने इराणची १६ जहाजे बुडवली
होर्मुजची सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे, कारण जगातील २०% कच्चे तेल याच मार्गावरून जाते. अमेरिकन सेंट्रल कमांडने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी इराणची १६ नौदल जहाजे नष्ट केली आहेत. ही जहाजे या सागरी मार्गावर ‘माईन्स’ पेरण्याच्या तयारीत होती, असा दावा अमेरिकेने केला आहे.
१६९० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू
संयुक्त राष्ट्रातील इराणच्या राजदूतांनी सांगितले की, युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यात १६९० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. पेंटागॉनच्या मते, इराणच्या हल्ल्यात सुमारे १४० अमेरिकन सैनिक जखमी झाले असून ८ जणांची प्रकृती गंभीर आहे. हे युद्ध आता केवळ इराण-इस्रायलपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. लेबनॉनच्या बैरुतमध्ये इस्रायलने हिजबुल्लाहच्या तळांवर हल्ले केले असून त्यात ९५ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
खाडी देशांमध्ये ‘हाय अलर्ट’
इतर देशांनीही मोठ्या प्रमाणावर हल्ले रोखल्याचे दावे केले आहेत. यूएईने १४७५ ड्रोन आणि २६० हून अधिक बॅलिस्टिक मिसाइल्स पाडल्याचा दावा केला. तर, बहरीनने १०६ मिसाइल्स आणि १७६ ड्रोन पाडले. सौदी अरबने ७ बॅलिस्टिक मिसाइल्स आणि ४ ड्रोन रोखले. याशिवाय कुवेत आणि कतार यांनीही आपल्या हवाई क्षेत्रात घुसलेले ड्रोन आणि मिसाइल्स नष्ट केल्याची पुष्टी केली आहे.
