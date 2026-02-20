Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • America India Joins Us Led Pax Silica Just Before Trump Visit India

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी अमेरिकेसोबत ऐतिहासिक करार; AI युगात देशाला होणार ‘बंपर’ फायदा

भारताने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील 'पॅक्स सिलिका' उपक्रमात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या करारामुळे AI, सुरक्षित सप्लाय चेन, आणि आर्थिक सुरक्षा यावर भारत-अमेरिका सहकार्य आणखी मजबूत होणार आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 03:39 PM
Donald Trump
Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी अमेरिकेसोबत ऐतिहासिक करार,
  • ‘Pax Silica’ करार नेमका काय आहे?
  • ‘Pax Silica’ कराराचा भारताला काय होणार फायदा?
India-US Pax Silica Deal: जागतिक तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा क्षेत्रात भारताने एक मोठे पाऊल उचललं आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ‘पॅक्स सिलिका’ (Pax Silica) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमात भारत अधिकृतपणे सामील झाला आहे. नवी दिल्लीत आयोजित ‘पॅक्स सिलिका’ स्वाक्षरी सोहळ्यावेळी भारतातील अमेरिकन राजदूत सर्गिओ गोर यांनी या करारावर सही केली.

अवाढव्य युद्धनौका, १०० हून अधिक जेट्स, इराणची खैर नाही! 23 वर्षानंतर सर्वात मोठ्या ताकदीने अमेरिका मोठ्या हल्ल्याच्या तयारीत

भारतासाठी मोठा धोरणात्मक टप्पा

राजदूत सर्गिओ गोर यांनी या निर्णयाचे वर्णन एक ‘मोठा धोरणात्मक टप्पा’ म्हणून केलं आहे. त्यांच्या मते, या भागीदारीमुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच AI आणि सुरक्षित सप्लाय चेन (Secure Supply Chain) यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध आणि सहकार्य अधिक दृढ होणार आहे.

ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वीची मोठी घडामोड

महत्त्वाचं म्हणजे, ‘पॅक्स सिलिका’ हा करार अशा वेळी झाला जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्याबाबत उच्चस्तरीय चर्चा सुरू आहे. ट्रम्प यांच्या दौऱ्यापूर्वी झालेला हा करार दोन्ही देशांमधील वाढत्या विश्वासार्हता दर्शवतं.

भारत – अमेरिका यांच्यातील ‘पॅक्स सिलिका करार’ नेमका काय आहे?

या करारात भारताचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. कारण Pax Silica ही विश्वासार्ह तांत्रिक भागीदारी आणि आर्थिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी तयार केलेली फ्रेमवर्क आहे. त्यांच म्हणणं आहे की, अमेरिका सुरक्षित AI तंत्रज्ञान भारतासारख्या विश्वासू भागीदारांसोबत शेअर करू शकतं. Pax Silica पॅक्स सिलिका हा यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचा एक प्रमुख उपक्रम आहे. ज्याचा मुख्य उद्देश AI आणि पुरवठा क्षेत्रात सुरक्षा आणि सहकार्य वाढवणं हे आहे. त्याचा उद्देश मित्र राष्ट्रांमध्ये नवीन आर्थिक सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करणं हा असून या उपक्रमात कच्च्या मालापासून ते सेमीकंडक्टर आणि AI पायाभूत सुविधांपर्यंत मजबूत आणि सुरक्षित सप्लाय चेनवर भर देण्यात आला आहे.

कोण कोणत्या देशांचा सहभाग?

Pax Silica घोषणापत्रावर ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इस्रायल, जपान, कतार, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती आणि युनायटेड किंगडम या देशांनी स्वाक्षरी केली आहे. इतर काही देश आणि संस्थाचाही यात सहभागी होत आहेत. भारताचा सहभाग हा महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या सप्लाई चेनला सुरक्षित करण्यासाठी आणि उदयाला येणाऱ्या तंत्रज्ञानाला आंतरराष्ट्रीय सहयोग मिळवून देण्याच्या प्रयत्नांत एक महत्त्वाचा भाग आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी देखील अलीकडेच म्हटले होते की सप्लाई चेनमधील जास्त अवलंबित्व धोके निर्माण करत आहे. त्यात जागतिक सहकार्य आवश्यक आहे. Pax Silicaमध्ये सहभागी होणं ही भारत-अमेरिका संबंधांमधील एका नवीन टप्प्याची सुरुवात मानली जात आहे. ज्यामध्ये AI प्रणाली, मजबूत सप्लाई चेन आणि सामायिक आर्थिक सुरक्षा यावर भर दिला जाणार आहे.

पुन्हा युद्धाचं सावट?, इराणमध्ये लढाऊ विमान कोसळून वैमानिकाचा मृत्यू; ट्रम्प यांनी दिलेली हल्ल्याची धमकी…

Web Title: America india joins us led pax silica just before trump visit india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 03:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अवाढव्य युद्धनौका, १०० हून अधिक जेट्स, इराणची खैर नाही! 23 वर्षानंतर सर्वात मोठ्या ताकदीने अमेरिका मोठ्या हल्ल्याच्या तयारीत
1

अवाढव्य युद्धनौका, १०० हून अधिक जेट्स, इराणची खैर नाही! 23 वर्षानंतर सर्वात मोठ्या ताकदीने अमेरिका मोठ्या हल्ल्याच्या तयारीत

पुन्हा युद्धाचं सावट?, इराणमध्ये लढाऊ विमान कोसळून वैमानिकाचा मृत्यू; ट्रम्प यांनी दिलेली हल्ल्याची धमकी…
2

पुन्हा युद्धाचं सावट?, इराणमध्ये लढाऊ विमान कोसळून वैमानिकाचा मृत्यू; ट्रम्प यांनी दिलेली हल्ल्याची धमकी…

AI Impact Expo 2026: १० लाख कोटींच्या गुंतवणूकीपासून यूपीआयच्या कौतुकापर्यंत… ईव्हेंटमध्ये काय घडलं? वाचा सविस्तर
3

AI Impact Expo 2026: १० लाख कोटींच्या गुंतवणूकीपासून यूपीआयच्या कौतुकापर्यंत… ईव्हेंटमध्ये काय घडलं? वाचा सविस्तर

AI Impact Expo 2026: AI होणार अधिक शक्तिशाली? मानव मागे पडणार? Dario Amodei यांचा धक्कादायक दावा
4

AI Impact Expo 2026: AI होणार अधिक शक्तिशाली? मानव मागे पडणार? Dario Amodei यांचा धक्कादायक दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी अमेरिकेसोबत ऐतिहासिक करार; AI युगात देशाला होणार ‘बंपर’ फायदा

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी अमेरिकेसोबत ऐतिहासिक करार; AI युगात देशाला होणार ‘बंपर’ फायदा

Feb 20, 2026 | 03:39 PM
भारतीय कृषी क्षेत्राला समृद्धीची नवी दिशा! टाटा मोटर्सचे सीएसआर प्रमुख विनोद कुलकर्णी यांनी मांडला विकासाचा रोडमॅप

भारतीय कृषी क्षेत्राला समृद्धीची नवी दिशा! टाटा मोटर्सचे सीएसआर प्रमुख विनोद कुलकर्णी यांनी मांडला विकासाचा रोडमॅप

Feb 20, 2026 | 03:37 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Recipe : आनंदाच्या प्रसंगी काही खास होऊन जाऊद्यात, घरी बनवा गोडसर ‘सीताफळ फिरनी’

Recipe : आनंदाच्या प्रसंगी काही खास होऊन जाऊद्यात, घरी बनवा गोडसर ‘सीताफळ फिरनी’

Feb 20, 2026 | 03:35 PM
ZIM vs SL, T20 World Cup : विश्वचषकातील सर्वोत्तम झेल पाहिलात का? दुसऱ्या क्षेत्ररक्षकावर उडी घेत टिपला अद्भुत झेल; पाहा VIDEO

ZIM vs SL, T20 World Cup : विश्वचषकातील सर्वोत्तम झेल पाहिलात का? दुसऱ्या क्षेत्ररक्षकावर उडी घेत टिपला अद्भुत झेल; पाहा VIDEO

Feb 20, 2026 | 03:30 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Ratnagiri Crime: आईसह मुलाचा गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न; नेमका विषय काय?

Ratnagiri Crime: आईसह मुलाचा गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न; नेमका विषय काय?

Feb 20, 2026 | 03:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM