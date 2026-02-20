डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी अमेरिकेसोबत ऐतिहासिक करार; AI युगात देशाला होणार ‘बंपर’ फायदा

अवाढव्य युद्धनौका, १०० हून अधिक जेट्स, इराणची खैर नाही! 23 वर्षानंतर सर्वात मोठ्या ताकदीने अमेरिका मोठ्या हल्ल्याच्या तयारीत
राजदूत सर्गिओ गोर यांनी या निर्णयाचे वर्णन एक ‘मोठा धोरणात्मक टप्पा’ म्हणून केलं आहे. त्यांच्या मते, या भागीदारीमुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच AI आणि सुरक्षित सप्लाय चेन (Secure Supply Chain) यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध आणि सहकार्य अधिक दृढ होणार आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे, ‘पॅक्स सिलिका’ हा करार अशा वेळी झाला जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्याबाबत उच्चस्तरीय चर्चा सुरू आहे. ट्रम्प यांच्या दौऱ्यापूर्वी झालेला हा करार दोन्ही देशांमधील वाढत्या विश्वासार्हता दर्शवतं.
या करारात भारताचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. कारण Pax Silica ही विश्वासार्ह तांत्रिक भागीदारी आणि आर्थिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी तयार केलेली फ्रेमवर्क आहे. त्यांच म्हणणं आहे की, अमेरिका सुरक्षित AI तंत्रज्ञान भारतासारख्या विश्वासू भागीदारांसोबत शेअर करू शकतं. Pax Silica पॅक्स सिलिका हा यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचा एक प्रमुख उपक्रम आहे. ज्याचा मुख्य उद्देश AI आणि पुरवठा क्षेत्रात सुरक्षा आणि सहकार्य वाढवणं हे आहे. त्याचा उद्देश मित्र राष्ट्रांमध्ये नवीन आर्थिक सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करणं हा असून या उपक्रमात कच्च्या मालापासून ते सेमीकंडक्टर आणि AI पायाभूत सुविधांपर्यंत मजबूत आणि सुरक्षित सप्लाय चेनवर भर देण्यात आला आहे.
Pax Silica घोषणापत्रावर ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इस्रायल, जपान, कतार, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती आणि युनायटेड किंगडम या देशांनी स्वाक्षरी केली आहे. इतर काही देश आणि संस्थाचाही यात सहभागी होत आहेत. भारताचा सहभाग हा महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या सप्लाई चेनला सुरक्षित करण्यासाठी आणि उदयाला येणाऱ्या तंत्रज्ञानाला आंतरराष्ट्रीय सहयोग मिळवून देण्याच्या प्रयत्नांत एक महत्त्वाचा भाग आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी देखील अलीकडेच म्हटले होते की सप्लाई चेनमधील जास्त अवलंबित्व धोके निर्माण करत आहे. त्यात जागतिक सहकार्य आवश्यक आहे. Pax Silicaमध्ये सहभागी होणं ही भारत-अमेरिका संबंधांमधील एका नवीन टप्प्याची सुरुवात मानली जात आहे. ज्यामध्ये AI प्रणाली, मजबूत सप्लाई चेन आणि सामायिक आर्थिक सुरक्षा यावर भर दिला जाणार आहे.
पुन्हा युद्धाचं सावट?, इराणमध्ये लढाऊ विमान कोसळून वैमानिकाचा मृत्यू; ट्रम्प यांनी दिलेली हल्ल्याची धमकी…