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बीएलएस इंटरनॅशनलचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तार, कामकाज १०० हून अधिक देशांमध्ये सुरू

Updated On: Jul 17, 2026 | 08:01 PM IST
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सारांश

बीएलएस इंटरनॅशनलने आपले कामकाज १०० हून अधिक देशांमध्ये विस्तारत जागतिक स्तरावर महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. कंपनी सध्या ४६ हून अधिक सरकारी ग्राहकांना व्हिसा, कॉन्सुलर आणि नागरिक सेवा पुरवत आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

सरकार आणि नागरिकांसाठी एआय व तंत्रज्ञान-सक्षम सेवा पुरवणारी बीएलएस इंटरनॅशनल कंपनी आता १०० हून अधिक देशांमध्ये कार्यरत झाली आहे. आशिया, युरोप, आफ्रिका आणि अमेरिका खंडांमध्ये विस्तार करत कंपनीने जागतिक स्तरावर आपले स्थान अधिक मजबूत केले आहे. सध्या कंपनी ४६ हून अधिक सरकारी ग्राहकांना व्हिसा, कॉन्सुलर आणि नागरिक सेवा पुरवत आहे.

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कंपनीच्या मते, दोन दशकांहून अधिक काळ सातत्याने केलेल्या विस्तारामुळे आणि नवीन बाजारपेठांमधील भागीदारी, तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा तसेच धोरणात्मक अधिग्रहणामुळे हा महत्त्वाचा टप्पा गाठता आला आहे. बीएलएस इंटरनॅशनलचे जॉइंट मॅनेजिंग डायरेक्टर शिखर अग्रवाल यांनी हा प्रवास सरकार आणि नागरिकांनी दाखवलेल्या विश्वासाचे प्रतीक असल्याचे सांगितले. भविष्यातही नाविन्यपूर्ण आणि तंत्रज्ञान-सक्षम उपाययोजनांमध्ये गुंतवणूक करून सरकारी सेवा अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम करण्यावर कंपनीचा भर राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या विस्तारासोबतच कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२६ मध्येही विक्रमी आर्थिक कामगिरी नोंदवली आहे. वार्षिक आधारावर ३६.७ टक्के वाढीसह महसूल २,९९८ कोटी रुपये, तर ३४.१ टक्के वाढीसह निव्वळ नफा ७२४ कोटी रुपये झाला आहे. तसेच ईबीआयटीडीए ३०.१ टक्क्यांनी वाढून ८१९ कोटी रुपये झाला असून, कंपनीच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनाची ही महत्त्वाची नोंद मानली जात आहे.

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बीएलएस इंटरनॅशनलने नवीन करार, करारांचे नूतनीकरण आणि जागतिक नेटवर्कचा विस्तार करत सेवा पोर्टफोलिओ अधिक मजबूत केला आहे. कंपनीने भविष्यातही सेवा गुणवत्ता, डेटा सुरक्षा, कार्यक्षमता आणि अर्जदारांचा अनुभव अधिक सुधारण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली आहे.

Web Title: Bls internationals international expansion

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Published On: Jul 17, 2026 | 08:01 PM

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