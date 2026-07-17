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Middle East Crisis: इराण ने घेतला बदला ? जॉर्डन मध्ये उडवले अमेरिकी विमाने , अमेरिकेचे नुकसान ?

Updated On: Jul 17, 2026 | 06:11 PM IST
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सारांश

इराणच्या IRGC ने दावा केला कि त्यांनी जॉर्डनच्या हवाई हद्दीत घुसुन अमेरिकन फायटर जेट आणि रीफ्युएल करणारी विमाने पाडली . यामुळे अमेरिकेला खूप आर्थिक नुकसान झालेले आहे . मिळालेल्या माहिती नुसार अजून तरी अमेरिका आणि जॉर्डन कडून याची अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार

इराणच्या IRGC ने एक दावा केला आहे . ज्याच्यात असं म्हंटले आहे कि जॉर्डन मधील हवाई हद्दीत अमेरिकेचे हवेत इंधन भरणारी विमाने आणि फायटर जेट यांना हवेतच उडवले आहे . हि विमाने जॉर्डन आणि अमेरिकेच्या संयुक्त आर्मी बेसवरून उड्डाण करून इराणवर हल्ला करण्यासाठी जात होती . यामुळे अमेरिकेचे भारी नुकसान झालेले आहे . हा दावा इरानी सैन्याने केला आहे .

  • IRGC ने जॉर्डन वरील हल्ल्यावर काय प्रतिक्रिया दिली आहे ?
  • जॉर्डन मध्ये अमेरिकेन सैन्य का आहे ?
  • जॉर्डनच्या सेनेने काय सांगितले ?
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IRGC ने जॉर्डन वरील हल्ल्यावर काय प्रतिक्रिया दिली आहे ?

IRGC ने सांगितले कि रीफ्यूलिंग विमान आणि फायटर जेट यावर आम्हाला यशस्वी हल्ले करण्यात आले आहेत . तसेच काही अन्य ठिकाणी जास्त नुकसान केलेले आहे . याच बरोबर त्यांनी जॉर्डन मधील जनतेला इस्लाम विरोधक आणि अमेरिकेच्या हिताच्या बाजूने उभे असणाऱ्यानां विरोध करा , असे आवाहन केले आहे . इराणच्या शहरात झालेल्या सैनिकी हत्येचा बदला म्हणून हा हल्ला केलेला आहे . यात आणखी एक ठिकाण आहे आणि ते म्हणजे सीरिया मधील अल तनफ अमेरेकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर .

जॉर्डन मध्ये अमेरिकेन सैन्य का आहे ?

इस्रायलमधील ज्यू लोकांनी आणि अमेरिकेत राहणाऱ्या ज्यू समुदायाने हळूहळू अमेरिकेत आपला प्रभाव वाढवला आहे. राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण या तिन्ही क्षेत्रांत इस्रायलचे हितचिंतक प्रभावी झाले आहेत. याच कारणामुळे अमेरिकेच्या राजकारणात त्यांची ताकद वाढली. त्यामुळे अमेरिकेला इस्रायलची सुरक्षा सर्वोच्च प्राधान्य द्यावी लागते. याचाच परिणाम म्हणून मध्यपूर्वेतील अनेक देशांमध्ये अमेरिकेने आपले लष्करी तळ उभारले आहेत आणि इस्रायलच्या सुरक्षेची काळजी घेतली आहे.तसेच, इराणला इस्रायलवर हवाई हल्ला करायचा असल्यास त्याला आधी जॉर्डनची हवाई हद्द ओलांडावी लागते. इराणकडून डागण्यात येणारी क्षेपणास्त्रे इस्रायलपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच नष्ट व्हावीत यासाठी जॉर्डनमध्ये अमेरिकेचे सैन्य तैनात आहे, असे मिळालेल्या माहितीवरून समजते.

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जॉर्डनच्या सेनेने काय सांगितले ?

जॉर्डनच्या सैन्याने शुक्रवारी सांगितले की, त्यांनी इराणच्या दिशेने डागण्यात आलेल्या तीन क्षेपणास्त्रांना मध्येच मारून पाडले. जॉर्डनच्या सरकारी वृत्तसंस्था ‘पेट्रा’च्या म्हणण्यानुसार, सैन्याने ही माहिती दिली. या हल्ल्यात कोणाचीही जीवितहानी झाल्याची माहिती अद्याप नाही.जॉर्डनमध्ये अमेरिकेचे सैनिक आणि लष्करी विमाने तैनात आहेत. अमेरिकेने इराणवर हवाई हल्ल्यांचा अभियान तीव्र केल्यानंतर प्रत्युत्तर म्हणून इराणने अनेकवेळा जॉर्डनला लक्ष्य केले आहे.

 

 

 

 

 

Web Title: Middle east crisis did iran take revenge were us planes shot down in jordan what about us losses

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Published On: Jul 17, 2026 | 06:05 PM

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