HPCL चा मोठा मान! भारतातील टॉप 20 सर्वात मूल्यवान ब्रँड्समध्ये समावेश; सलग दुसऱ्या वर्षी बाजी

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जगातील आघाडीची स्वतंत्र ब्रँड मूल्यांकन सल्लागार संस्था ब्रँड फायनान्स यांच्याकडून दरवर्षी प्रसिद्ध केली जाणारी ही रँकिंग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता प्राप्त रॉयल्टी रिलीफ (Royalty Relief) पद्धतीवर आधारित आहे. या मूल्यांकनामध्ये ब्रँडचे आर्थिक कामगिरी, ब्रँडची ताकद तसेच ग्राहकांमधील ब्रँडविषयीची धारणा या निकषांच्या आधारे ब्रँडचे मूल्यांकन केले जाते. त्यामुळे ही रँकिंग जागतिक स्तरावर ब्रँड मूल्यांकनासाठी सर्वाधिक विश्वासार्ह मानकांपैकी एक मानली जाते.
भारतातील सर्वाधिक मूल्यवान अव्वल 20 ब्रँड्समध्ये HPCL चा समावेश होणे हे कंपनीच्या परिचालनातील उत्कृष्टता, ग्राहक-केंद्रित नवोपक्रम आणि विश्वासार्ह ऊर्जा उपाय उपलब्ध करून देण्याच्या सातत्यपूर्ण वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. विशेष म्हणजे, ब्रँड फायनान्स इंडिया 100 रँकिंग 2025 मध्येही एचपीसीएलला अव्वल 20 सर्वाधिक मूल्यवान ब्रँड्समध्ये स्थान मिळाले होते. सलग दुसऱ्या वर्षी ही कामगिरी करत कंपनीने आपल्या मजबूत ब्रँड प्रतिमा, विश्वासार्हता आणि सातत्यपूर्ण कामगिरीची पुन्हा एकदा पुष्टी केली आहे.
भारत ऊर्जा संक्रमणाच्या (एनर्जी ट्रान्झिशन) दिशेने वेगाने वाटचाल करत असताना, एचपीसीएल स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन आणि तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजनांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक करून आपला व्यवसाय अधिक बळकट करत आहे. अनेक दशकांत कमावलेला ग्राहकांचा विश्वास आणि शाश्वत विकासाप्रती असलेल्या आपल्या दृढ वचनबद्धतेच्या बळावर कंपनी देशाच्या बदलत्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करत दीर्घकालीन मूल्यनिर्मितीसाठी सातत्याने कार्यरत आहे.
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