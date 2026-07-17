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HPCL चा मोठा मान! भारतातील टॉप 20 सर्वात मूल्यवान ब्रँड्समध्ये समावेश; सलग दुसऱ्या वर्षी बाजी

Updated On: Jul 17, 2026 | 07:55 PM IST
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सारांश

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (HPCL) देशातील टॉप २० सर्वाधिक मूल्यवान ब्रँड्समध्ये आपले स्थान कायम राखले आहे. जागतिक स्तरावरील या मानाच्या रँकिंगमध्ये स्थान मिळवलं आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • HPCL चा मोठा मान!
  • भारतातील टॉप 20 सर्वात मूल्यवान ब्रँड्समध्ये समावेश
  • सलग दुसऱ्या वर्षी बाजी
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ला ब्रँड फायनान्स इंडिया 100 रँकिंग 2026 मध्ये भारतातील सर्वाधिक मूल्यवान अव्वल 20 ब्रँड्समध्ये स्थान मिळाले आहे. ही कामगिरी देशातील ऊर्जा क्षेत्रातील कंपनीची मजबूत ब्रँड ओळख आणि नेतृत्वाची भूमिका पुन्हा अधोरेखित करते.

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या निकषांच्या आधारे ब्रँडचे मूल्यांकन

जगातील आघाडीची स्वतंत्र ब्रँड मूल्यांकन सल्लागार संस्था ब्रँड फायनान्स यांच्याकडून दरवर्षी प्रसिद्ध केली जाणारी ही रँकिंग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता प्राप्त रॉयल्टी रिलीफ (Royalty Relief) पद्धतीवर आधारित आहे. या मूल्यांकनामध्ये ब्रँडचे आर्थिक कामगिरी, ब्रँडची ताकद तसेच ग्राहकांमधील ब्रँडविषयीची धारणा या निकषांच्या आधारे ब्रँडचे मूल्यांकन केले जाते. त्यामुळे ही रँकिंग जागतिक स्तरावर ब्रँड मूल्यांकनासाठी सर्वाधिक विश्वासार्ह मानकांपैकी एक मानली जाते.

अव्वल 20 ब्रँड्समध्ये HPCL चा समावेश

भारतातील सर्वाधिक मूल्यवान अव्वल 20 ब्रँड्समध्ये HPCL चा समावेश होणे हे कंपनीच्या परिचालनातील उत्कृष्टता, ग्राहक-केंद्रित नवोपक्रम आणि विश्वासार्ह ऊर्जा उपाय उपलब्ध करून देण्याच्या सातत्यपूर्ण वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. विशेष म्हणजे, ब्रँड फायनान्स इंडिया 100 रँकिंग 2025 मध्येही एचपीसीएलला अव्वल 20 सर्वाधिक मूल्यवान ब्रँड्समध्ये स्थान मिळाले होते. सलग दुसऱ्या वर्षी ही कामगिरी करत कंपनीने आपल्या मजबूत ब्रँड प्रतिमा, विश्वासार्हता आणि सातत्यपूर्ण कामगिरीची पुन्हा एकदा पुष्टी केली आहे.

भारत एनर्जी ट्रान्झिशनच्या दिशेने वेगाने वाटचाल

भारत ऊर्जा संक्रमणाच्या (एनर्जी ट्रान्झिशन) दिशेने वेगाने वाटचाल करत असताना, एचपीसीएल स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन आणि तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजनांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक करून आपला व्यवसाय अधिक बळकट करत आहे. अनेक दशकांत कमावलेला ग्राहकांचा विश्वास आणि शाश्वत विकासाप्रती असलेल्या आपल्या दृढ वचनबद्धतेच्या बळावर कंपनी देशाच्या बदलत्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करत दीर्घकालीन मूल्यनिर्मितीसाठी सातत्याने कार्यरत आहे.

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Web Title: Hpcl features in top 20 most valuable brands brand finance india 2026 marathi news

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Published On: Jul 17, 2026 | 07:55 PM

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