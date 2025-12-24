Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ट्रम्पने भारतीयांचे अमेरिकन स्वप्न चिरडलं; एच-१बी व्हिसा लॉटरी सिस्टम केली बंद

H-1B Visa Lottery System Update : अमेरिकेने एच-१बी व्हिसासाठीची जुनी लॉटरी सिस्टम बंदी केली आहे. आजापासून ही सिस्टम बंद करण्यात आली असून नवीन कडक नियमही लागू करण्यात आले आहेत. याचा सर्वाधिक फटका भारतीयांना बसणार आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 02:23 PM
Trump scraps' H-1B visa lottery system

ट्रम्पने भारतीयांचे अमेरिकन स्वप्न चिरडलं; एच-१बी व्हिसा लॉटरी सिस्टम केली बंद (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ट्रम्पने भारतीयांचे अमेरिकन स्वप्न चिरडलं
  • एच-१बी व्हिसा लॉटरी सिस्टम केली बंद
  • आजपासून लागू होणार नवे नियम
H-1B Visa Lottery System Ban : वॉशिंग्टन : एक मोठे बातमी आहे. अमेरिकेचे (Amercia) राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी एच-१बी व्हिसाचा आणखी एका नियमात बदल केला आहे. यामुळे अमेरिकेत राहण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीयांना मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी व्हिसा वर्कसाठी असलेल्या जुना रँडम लॉटरी व्हिसा पद्धतीवर बंदी घातली आहे. आता वेटिंग सिलेक्शन प्रक्रिया लागू करण्यात येणार आहे.  या बदलामुळे व्हिसा मिळणे अत्यंत कठीण झाले आहे.

Google Green Card: H-1B व्हिसा कर्मचाऱ्यांना दिलासा, गुगल २०२६ पासून ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पुन्हा होणार सुरू

आतापर्यंत रँडम पद्धतीने लोकांना सिलेक्ट करुन व्हिसा दिला जात होता. मात्र ही सिस्टम आता बंद करण्यात आली असून  केवळ जास्त पगार असलेल्या नोकऱ्यांना आणि कौशल्य प्रधान व्यक्तींना प्राधान्य दिले जाणार आहे. ट्रम्प प्रशासनाने आरोप केला आहे की, समान संधीचा लाभ सर्वांना मिळत नव्हता, या लॉटरी पद्धतीच्या गैरवार केला जात होता. यामुळेच आता ही सिस्टम बंदी करण्यात आली आहे. अनेक कंपन्या कमी पगारावर विदेश कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर ठेवते होते. यामुळे अमेरिकेच्या कामगारांवर याचा परिणाम होत होता. आता मात्र ही लॉटरी सिस्टम बंद करण्यात आली आहे.

काय आहे नवे नियम?

  • या नव्या नियमानुसार उमेदवाराची निवड आता Waiting पद्धतीने केली जाणार आहे.
  • यामध्ये जास्त पगार असलेल्या उमेदवारा चार, तर कमी पगार असलेला उमेदवार एकच वेळी अर्ज करता येईल.
  • म्हणजेच एका व्यक्तीचा वार्षिक पगार १,६२,५०० डॉलर्स (१.४४ कोटी रुपये) असेल तर चार वेळा  कमी पगार असेल तर एकच वेळा H-1B व्हिसाठी अर्ज करता येईल.
  • २७ फेब्रुवारीपासून २०२६ पासून हा नियम लागू होणार असून आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये नोंदणी प्रक्रियेते वापरले जातील.
  • तसेच व्हिसा कोटात कोणताही बदल करण्यात आलेला नसून केवळ ८५ व्हिसा दिले जाणार आहेत. यातील ६५ हजार सामान्य कोटातील आणि २० हजार अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांसाठी राखीव असणार आहे.

भारतीयांवर होणार सर्वाधिक परिणाम

या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतीयांना बसण्याची शक्यता आहे. या नव्या नियमामुळे गुगल, मायक्रोसॉफ्ट यांसरख्या मोठ्या कंपन्यांना फायदा होईल, मात्र TCS, Infosis,Vipro यांसारख्या भारतीय कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होईल. शिवाय एच-१बी व्हिसाचे सर्वा मोठे लाभार्थी हे भारतीय कामगार आहेत. परंतु आता एन्ट्री-लेव्हल किंवा कमी पगार असलेल्या कामगारांवर याचा परिणाम होईल.

का घेतला ट्रम्प यांनी हा निर्णय?

ट्रम्प अमेरिकेत केवळ उच्च कौशल्यपूर्ण आणि उच्च पगार असलेल्यांना घेणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते, यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला आणि आयटी क्षेत्राला फायदा होईल. तसेच या लॉटरी सिस्टमचा होणारा गैरवारही टळेल असेही त्यांनी म्हटले आहे.

भारतीय H-1B Visa धारकांना मोठा झटका! व्हिसा इंटरव्ह्यू अचानक रद्द झाल्याने हजारोंच्या नोकऱ्या धोक्यात

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने एच-१बी व्हिसासाठीची लॉटरी सिस्टम बंद का केली?

    Ans: अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या मते, लॉटरी सिस्टमचा गैरवापर होत होता. काही कंपन्या कमी पगारावर विदेशी कर्मचाऱ्यांना ठेवते होते. ज्याचा अमेरिकेन कामगारांवर परिणाम होत होता.

  • Que: अमेरिकेने एच-१बी व्हिसासाठीची लॉटरी सिस्टम बंद केल्याचा भारतीयांवर काय परिणाम होईल?

    Ans: अमेरिकेने एच-१बी व्हिसासाठीची लॉटरी सिस्टम बंद केल्याने कमी पगाराच्या आणि नवीन कामगारांना नोकऱ्यांसाठी व्हिसा मिलणं कठीण होईल.

  • Que: हा नियम कधीपासून लागू होणार आहे?

    Ans: २७ फेब्रुवारीपासून २०२६ पासून एच-१बी व्हिसासाठीची लॉटरी सिस्टम बंद होणार आहे.

Published On: Dec 24, 2025 | 02:22 PM

