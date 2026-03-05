Donald Trump: इराणचा बदला अन् पाकिस्तानी मोहरा! हॉटेलच्या खोलीत ‘असा’ ठरला ट्रम्पच्या हत्येचा मास्टरप्लॅन; बनले युद्धाचे कारण

Asif Merchant court case Brooklyn updates : जागतिक राजकारणात खळबळ उडवून देणारी एक मोठी बातमी अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टातून समोर आली आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump), माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन (Joe Biden) आणि अमेरिकेच्या माजी राजदूत निक्की हेली (Nikki Haley) यांच्या हत्येचा कट एका पाकिस्तानी नागरिकाने रचला होता. बुधवारी ब्रुकलिनच्या कोर्टात उभे राहिलेले आसिफ मर्चंट (Asif Merchant) यांनी दिलेली साक्ष पाहून न्यायाधीशांपासून ते ज्युरीपर्यंत सर्वच हादरून गेले आहेत. इराणच्या सांगण्यावरून हा कट आखला गेल्याचे मर्चंटने मान्य केले असले तरी, त्यामागे एक धक्कादायक कौटुंबिक कहाणी त्याने सांगितली आहे.
आसिफ मर्चंटने न्यायालयात सांगितले की, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) चा सदस्य असलेल्या मेहरदाद युसेफ याने त्याच्याशी संपर्क साधला होता. आसिफची एक पत्नी पाकिस्तानात तर दुसरी पत्नी आणि मुलगी इराणमध्ये राहतात. युसेफने इराणमध्ये राहणाऱ्या आसिफच्या कुटुंबाला ओलीस ठेवल्यासारखे केले होते. एकदा तर युसेफ आसिफच्या घरी पोहोचला आणि त्याने चक्क बंदुकीचा धाक दाखवून त्याला अमेरिकेत जाऊन ‘मोठ्या लोकांची’ हत्या करण्याचे आदेश दिले. “माझ्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता, माझ्या कुटुंबाचे प्राण वाचवण्यासाठी मला हे करावे लागले,” असे रडत रडत आसिफने कोर्टाला सांगितले.
आसिफ मर्चंटने एप्रिल २०२४ मध्ये अमेरिकेत प्रवेश केला. त्याने हत्येसाठी दोन व्यक्तींना $५,००० (अंदाजे ४.६ लाख रुपये) देऊ केले. आसिफला वाटले की ते ‘कॉन्ट्रॅक्ट किलर्स’ आहेत, पण प्रत्यक्षात ते एफबीआय (FBI) चे गुप्त एजंट होते. आसिफने कोर्टात एक विलक्षण दावा केला आहे की, त्याला मुळात हा कट पूर्णच करायचा नव्हता. “मला माहित होते की इतक्या कमी पैशात कोणीही अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाला मारणार नाही. मला फक्त पकडले जायचे होते जेणेकरून मी अमेरिकन सरकारला इराणच्या कटाबद्दल सांगून ‘ग्रीन कार्ड’ मिळवू शकेन,” असा युक्तिवाद त्याने केला.
“My family was threatened”: Pakistani man tells US court Iranian spies coerced him into plot to kill Trump, Biden Read @ANI Story | https://t.co/1IOg9kZyOT#PakistaniMan #USCourt #IranianSpies #Trump #Biden pic.twitter.com/NvEWUMmZvG — ANI Digital (@ani_digital) March 5, 2026
हा सर्व कट २०२४ च्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या काही महिने आधी रचला जात होता. निक्की हेली नुकत्याच शर्यतीतून बाहेर पडल्या होत्या आणि ट्रम्प-बायडेन यांच्यात जोरदार टक्कर सुरू होती. अशा वेळी इराणने अमेरिकेच्या लोकशाहीचा पाया हादरवण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे तपासकर्त्यांचे मत आहे. इराणला २०२० मधील जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येचा बदला घ्यायचा होता आणि त्यासाठी आसिफ मर्चंटला ‘बळीचा बकरा’ बनवण्यात आले होते.
खटल्यादरम्यान कोर्टात एक व्हिडिओ दाखवण्यात आला, ज्यामध्ये आसिफ मर्चंट एका क्वीन्स मोटेलमध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्याला (ट्रम्प) मारण्याची योजना आखताना स्पष्ट दिसत आहे. जरी तो स्वतःला निर्दोष मानत असला आणि दबावाखाली काम केल्याचे सांगत असला, तरी कायद्यानुसार त्याच्यावर ‘दहशतवादी कारस्थानाचा’ आरोप आहे. जर तो दोषी आढळला, तर त्याला जन्मठेपेची (Life Imprisonment) शिक्षा होऊ शकते. गुरुवारी त्याची उलटतपासणी होणार असून संपूर्ण जगाचे लक्ष या खटल्याच्या निकालाकडे लागले आहे.
Ans: त्याच्यावर इराणच्या सांगण्यावरून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, जो बायडेन आणि निक्की हेली यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप आहे.
Ans: आसिफचा दावा आहे की त्याने जाणूनबुजून कमी पैसे (४.६ लाख) देऊ केले जेणेकरून कोणी काम करणार नाही आणि तो पकडला जाऊन अमेरिकन सरकारला माहिती देऊ शकेल.
Ans: आसिफने त्याचा हँडलर मेहरदाद युसेफ हा इराणच्या 'इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) चा सदस्य असल्याचे न्यायालयात सांगितले आहे.