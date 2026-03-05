Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Asif Merchant Pakistani Citizen Confesses Iranian Plot To Kill Trump Biden

Donald Trump: इराणचा बदला अन् पाकिस्तानी मोहरा! हॉटेलच्या खोलीत ‘असा’ ठरला ट्रम्पच्या हत्येचा मास्टरप्लॅन; बनले युद्धाचे कारण

Asif Merchant : पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चंटचा दावा आहे की त्याने ट्रम्प आणि बायडेन यांना मारण्याचा कट जाणूनबुजून राबवला नाही. त्याला आधीच माहित होते की तो पकडला जाईल.

Updated On: Mar 05, 2026 | 11:38 AM
asif merchant pakistani citizen confesses iranian plot to kill trump biden

'ट्रम्पला मारण्याची योजना होती', इराणी गुप्तचर एजंट्सचा मोठा कट उघड; पाकिस्तानी नागरिक म्हटला - 'माझ्याकडे पर्याय नव्हता...' ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • धक्कादायक खुलासा
  • कौटुंबिक दबाव
  • अल्प रक्कमेचा बनाव

Asif Merchant court case Brooklyn updates : जागतिक राजकारणात खळबळ उडवून देणारी एक मोठी बातमी अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टातून समोर आली आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump), माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन (Joe Biden) आणि अमेरिकेच्या माजी राजदूत निक्की हेली (Nikki Haley) यांच्या हत्येचा कट एका पाकिस्तानी नागरिकाने रचला होता. बुधवारी ब्रुकलिनच्या कोर्टात उभे राहिलेले आसिफ मर्चंट (Asif Merchant) यांनी दिलेली साक्ष पाहून न्यायाधीशांपासून ते ज्युरीपर्यंत सर्वच हादरून गेले आहेत. इराणच्या सांगण्यावरून हा कट आखला गेल्याचे मर्चंटने मान्य केले असले तरी, त्यामागे एक धक्कादायक कौटुंबिक कहाणी त्याने सांगितली आहे.

इराणी हँडलरचा दबाव आणि बंदुकीची धमकी

आसिफ मर्चंटने न्यायालयात सांगितले की, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) चा सदस्य असलेल्या मेहरदाद युसेफ याने त्याच्याशी संपर्क साधला होता. आसिफची एक पत्नी पाकिस्तानात तर दुसरी पत्नी आणि मुलगी इराणमध्ये राहतात. युसेफने इराणमध्ये राहणाऱ्या आसिफच्या कुटुंबाला ओलीस ठेवल्यासारखे केले होते. एकदा तर युसेफ आसिफच्या घरी पोहोचला आणि त्याने चक्क बंदुकीचा धाक दाखवून त्याला अमेरिकेत जाऊन ‘मोठ्या लोकांची’ हत्या करण्याचे आदेश दिले. “माझ्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता, माझ्या कुटुंबाचे प्राण वाचवण्यासाठी मला हे करावे लागले,” असे रडत रडत आसिफने कोर्टाला सांगितले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Attack: अमेरिकेचा ‘महागडा डोळा’ फोडला! इराणच्या एका क्षेपणास्त्राने 92 अब्ज रुपयांचं रडार केलं ‘स्वाहा’; संरक्षण कवच कोलमडलं

एफबीआयच्या जाळ्यात अडकलेला ‘बनावट’ कट

आसिफ मर्चंटने एप्रिल २०२४ मध्ये अमेरिकेत प्रवेश केला. त्याने हत्येसाठी दोन व्यक्तींना $५,००० (अंदाजे ४.६ लाख रुपये) देऊ केले. आसिफला वाटले की ते ‘कॉन्ट्रॅक्ट किलर्स’ आहेत, पण प्रत्यक्षात ते एफबीआय (FBI) चे गुप्त एजंट होते. आसिफने कोर्टात एक विलक्षण दावा केला आहे की, त्याला मुळात हा कट पूर्णच करायचा नव्हता. “मला माहित होते की इतक्या कमी पैशात कोणीही अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाला मारणार नाही. मला फक्त पकडले जायचे होते जेणेकरून मी अमेरिकन सरकारला इराणच्या कटाबद्दल सांगून ‘ग्रीन कार्ड’ मिळवू शकेन,” असा युक्तिवाद त्याने केला.

credit – social media and Twitter

निवडणुकीपूर्वी ट्रम्पला संपवण्याचा होता इरादा

हा सर्व कट २०२४ च्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या काही महिने आधी रचला जात होता. निक्की हेली नुकत्याच शर्यतीतून बाहेर पडल्या होत्या आणि ट्रम्प-बायडेन यांच्यात जोरदार टक्कर सुरू होती. अशा वेळी इराणने अमेरिकेच्या लोकशाहीचा पाया हादरवण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे तपासकर्त्यांचे मत आहे. इराणला २०२० मधील जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येचा बदला घ्यायचा होता आणि त्यासाठी आसिफ मर्चंटला ‘बळीचा बकरा’ बनवण्यात आले होते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Ashmolean Museum: सांस्कृतिक वारसा परततोय! 500 वर्ष जुनी ‘ती’ पवित्र मूर्ती इंग्लंडहून मायदेशी परतणार; लंडनमध्ये भव्य हस्तांतरण

भयंकर शिक्षा आणि न्यायालयात सादर झालेला व्हिडिओ

खटल्यादरम्यान कोर्टात एक व्हिडिओ दाखवण्यात आला, ज्यामध्ये आसिफ मर्चंट एका क्वीन्स मोटेलमध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्याला (ट्रम्प) मारण्याची योजना आखताना स्पष्ट दिसत आहे. जरी तो स्वतःला निर्दोष मानत असला आणि दबावाखाली काम केल्याचे सांगत असला, तरी कायद्यानुसार त्याच्यावर ‘दहशतवादी कारस्थानाचा’ आरोप आहे. जर तो दोषी आढळला, तर त्याला जन्मठेपेची (Life Imprisonment) शिक्षा होऊ शकते. गुरुवारी त्याची उलटतपासणी होणार असून संपूर्ण जगाचे लक्ष या खटल्याच्या निकालाकडे लागले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आसिफ मर्चंटवर कोणता मुख्य आरोप आहे?

    Ans: त्याच्यावर इराणच्या सांगण्यावरून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, जो बायडेन आणि निक्की हेली यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप आहे.

  • Que: त्याने हत्येचा कट पूर्ण केला नाही, असे तो का म्हणतोय?

    Ans: आसिफचा दावा आहे की त्याने जाणूनबुजून कमी पैसे (४.६ लाख) देऊ केले जेणेकरून कोणी काम करणार नाही आणि तो पकडला जाऊन अमेरिकन सरकारला माहिती देऊ शकेल.

  • Que: यामागे इराणचा हात असल्याचे कसे निष्पन्न झाले?

    Ans: आसिफने त्याचा हँडलर मेहरदाद युसेफ हा इराणच्या 'इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) चा सदस्य असल्याचे न्यायालयात सांगितले आहे.

Web Title: Asif merchant pakistani citizen confesses iranian plot to kill trump biden

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 11:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ashmolean Museum: सांस्कृतिक वारसा परततोय! 500 वर्ष जुनी ‘ती’ पवित्र मूर्ती इंग्लंडहून मायदेशी परतणार; लंडनमध्ये भव्य हस्तांतरण
1

Ashmolean Museum: सांस्कृतिक वारसा परततोय! 500 वर्ष जुनी ‘ती’ पवित्र मूर्ती इंग्लंडहून मायदेशी परतणार; लंडनमध्ये भव्य हस्तांतरण

US-Israel Iran War : युद्धाच्या संकटात भारताला मोठा दिलासा; तेलाची चिंता तूर्त मिटणार, रशिया देणार मदतीचा हात…
2

US-Israel Iran War : युद्धाच्या संकटात भारताला मोठा दिलासा; तेलाची चिंता तूर्त मिटणार, रशिया देणार मदतीचा हात…

World War 3 : मानवाने रचला त्यांच्याच समाप्तीचा चक्रव्यूह; विनाशकारी युद्धातून सर्वच देशांवर मरणाची छाया
3

World War 3 : मानवाने रचला त्यांच्याच समाप्तीचा चक्रव्यूह; विनाशकारी युद्धातून सर्वच देशांवर मरणाची छाया

Iran Regime Change: युद्धाचा नवा अंक सुरू! इराणमध्ये सत्तापालटासाठी CIA आणि कुर्दिश सैन्याची हातमिळवणी; IRGC कडून ड्रोनचा वर्षाव
4

Iran Regime Change: युद्धाचा नवा अंक सुरू! इराणमध्ये सत्तापालटासाठी CIA आणि कुर्दिश सैन्याची हातमिळवणी; IRGC कडून ड्रोनचा वर्षाव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Donald Trump: इराणचा बदला अन् पाकिस्तानी मोहरा! हॉटेलच्या खोलीत ‘असा’ ठरला ट्रम्पच्या हत्येचा मास्टरप्लॅन; बनले युद्धाचे कारण

Donald Trump: इराणचा बदला अन् पाकिस्तानी मोहरा! हॉटेलच्या खोलीत ‘असा’ ठरला ट्रम्पच्या हत्येचा मास्टरप्लॅन; बनले युद्धाचे कारण

Mar 05, 2026 | 11:35 AM
पोर्श कार अपघात प्रकरणात मोठी अपडेट; डॉ. अजय तावरेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन

पोर्श कार अपघात प्रकरणात मोठी अपडेट; डॉ. अजय तावरेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन

Mar 05, 2026 | 11:34 AM
Latur ZP News: लातूर जिल्हा परिषदेत बनावट प्रमाणपत्रांचा घोटाळा; तीन अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल 

Latur ZP News: लातूर जिल्हा परिषदेत बनावट प्रमाणपत्रांचा घोटाळा; तीन अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल 

Mar 05, 2026 | 11:34 AM
Sheetala Saptami: 10 की 11 मार्च नेमकी कधी आहे शीतला सप्तमी, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व

Sheetala Saptami: 10 की 11 मार्च नेमकी कधी आहे शीतला सप्तमी, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व

Mar 05, 2026 | 11:30 AM
रक्तदानासाठी ‘आर्ट गॅलरी’तून घातली कल्पक साद! एकात्मता, अध्यात्म आणि राष्ट्रीय भावनेतून जनजागृती करण्यावर दिला जाणार भर

रक्तदानासाठी ‘आर्ट गॅलरी’तून घातली कल्पक साद! एकात्मता, अध्यात्म आणि राष्ट्रीय भावनेतून जनजागृती करण्यावर दिला जाणार भर

Mar 05, 2026 | 11:30 AM
शिक्रापुरात तलावात पोहायला गेलेल्या तीन मुली बुडाल्या; दोघींचा मृत्यू तर एक बचावली

शिक्रापुरात तलावात पोहायला गेलेल्या तीन मुली बुडाल्या; दोघींचा मृत्यू तर एक बचावली

Mar 05, 2026 | 11:27 AM
“मुलीला पुन्हा त्रास दिला तर…”; लेकीची छेड काढणाऱ्या तरुणाला बापाने घडवली अद्दल; कॅप्मसमध्येच दिला चोप

“मुलीला पुन्हा त्रास दिला तर…”; लेकीची छेड काढणाऱ्या तरुणाला बापाने घडवली अद्दल; कॅप्मसमध्येच दिला चोप

Mar 05, 2026 | 11:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM